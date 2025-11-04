Sud de Lyon : un père et son fils condamnés après une violente altercation sur l’A7

Lundi 3 novembre, le tribunal judiciaire de Vienne a condamné un père et son fils pour violences en réunion. Les faits remontent au 20 août dernier. Ce matin-là, une altercation éclate entre les occupants de deux véhicules sur l’autoroute A7, à hauteur de Chasse-sur-Rhône.

Gestes d’agacement, insultes, queue de poisson : la dispute s’envenime. Le conducteur d’une Dacia, un trentenaire accompagné de son père de 66 ans, quitte l’autoroute pour éviter l’escalade. Mais l’autre automobiliste, au volant d’une Peugeot 308, le suit jusqu’à la sortie.

Sur une première aire d’arrêt, les véhicules s’immobilisent. Le sexagénaire descend pour tenter d’apaiser la situation, mais l’échange dégénère. Selon les témoignages du conducteur de la 308, le père aurait sorti un couteau, menaçant son interlocuteur, avant que les protagonistes ne reprennent la route. Quelques instants plus tard, ils se retrouvent à nouveau face à face sur le parking du supermarché Lidl.

Là, les coups pleuvent. Le fils intervient pour défendre son père et frappe le conducteur de la 308, qui finit au sol, le visage tuméfié. À l’arrivée des forces de l’ordre, ce dernier est retrouvé ensanglanté. Deux couteaux sont découverts lors de la fouille du père, malgré ses dénégations.

À l’audience, les deux prévenus ont reconnu une partie des faits, évoquant la peur et la colère. Le ministère public a pointé une "volonté manifeste d’en découdre", tandis que la défense a invoqué la légitime défense en espérant la relaxe. Le tribunal n’a pas retenu cet argument et a condamné les deux hommes à huit mois de sursis simple, assortis d’une interdiction de détenir une arme pendant cinq ans.