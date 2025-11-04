Près de Lyon : un élève sauvé in extremis après une tentative de suicide dans son lycée

Vers 9h30, un élève du lycée Albert-Camus a tenté de mettre fin à ses jours à l’intérieur de l’établissement. Selon les premiers éléments, l’adolescent se serait pendu dans des circonstances encore indéterminées.
Alerté à temps, un agent du lycée est immédiatement intervenu pour lui porter secours, évitant le pire. Le jeune a ensuite été pris en charge par les sapeurs-pompiers avant d’être transporté à l’hôpital. Ses jours ne seraient pas en danger.
Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de ce geste.
Meme ici vs ramenez ça à l’immigration lool vs êtes vraiment ravagé. Changez un peu de chaîne Cnews tue les cerveaux ! Et vs le prouver !Signaler Répondre
👍👍👍Signaler Répondre
La triste réalité d'une partie des élèves confrontés au fléau du harcèlement. Dès qu'il y a un mort, tout le monde se bouscule sur les plateaux télé pour faire le buzz, puis cela retombe dans l'oubli quelques jours plus tard... Et surtout, lorsqu'on s'aperçoit que les coupables sont issus de l'immigration ou de familles de notables, les deux intouchables de ce simulacre de république dans laquelle nous vivons, où la justice est rendue selon les coupables et non pour les victimes.Signaler Répondre