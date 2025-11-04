Près de Lyon : un élève sauvé in extremis après une tentative de suicide dans son lycée

Vers 9h30, un élève du lycée Albert-Camus a tenté de mettre fin à ses jours à l’intérieur de l’établissement. Selon les premiers éléments, l’adolescent se serait pendu dans des circonstances encore indéterminées.

Alerté à temps, un agent du lycée est immédiatement intervenu pour lui porter secours, évitant le pire. Le jeune a ensuite été pris en charge par les sapeurs-pompiers avant d’être transporté à l’hôpital. Ses jours ne seraient pas en danger.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de ce geste.