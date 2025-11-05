OL en direct

Real Betis-OL : Corentin Tolisso forfait pour le match de Ligue Europa

L'OL devra faire sans son capitaine pour le prochain match de Ligue Europa.

Le groupe lyonnais convoqué pour le déplacement à Séville a été dévoilé ce mercredi après-midi alors que l’équipe s’apprête à décoller pour l’Espagne. Pour cette rencontre, qui intervient trois jours avant le choc face au PSG en championnat, Paulo Fonseca va miser sur... (Lire la suite sur Lyon Foot)

Real Betis-OL

ol

ligue europa

groupe

Dinaleau le 05/11/2025 à 18:07

A tout les rageux haineux qui ont détruit Coco Tolisso d'avoir simulé une blessure et à Eric Roy le coach pleureuse, son équipe a 11 contre 10 qui n'a pas été fichu de mettre un but a l' O L
Coco ne jouera pas jeudi il est blessé mais peut-être simulé t'il encore.
Les commentaires de nazes a bon entendeur les vrais supporters rouge et bleu vous Salut bien.

