Le groupe lyonnais convoqué pour le déplacement à Séville a été dévoilé ce mercredi après-midi alors que l’équipe s’apprête à décoller pour l’Espagne. Pour cette rencontre, qui intervient trois jours avant le choc face au PSG en championnat, Paulo Fonseca va miser sur... (Lire la suite sur Lyon Foot)
Mercredi 5 Novembre 2025 à 17h12
Real Betis-OL : Corentin Tolisso forfait pour le match de Ligue Europa
L'OL devra faire sans son capitaine pour le prochain match de Ligue Europa.
Tags :
Real Betis-OL
ol
ligue europa
groupe
Laisser un commentaire
Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.
A tout les rageux haineux qui ont détruit Coco Tolisso d'avoir simulé une blessure et à Eric Roy le coach pleureuse, son équipe a 11 contre 10 qui n'a pas été fichu de mettre un but a l' O LSignaler Répondre
Coco ne jouera pas jeudi il est blessé mais peut-être simulé t'il encore.
Les commentaires de nazes a bon entendeur les vrais supporters rouge et bleu vous Salut bien.