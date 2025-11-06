Son frère se suicide dans une maison en Corrèze, un avocat lyonnais y met le feu pour la "purifier"

Et au terme de l'enquête, un avocat lyonnais et un voyou au casier judiciaire déjà garni de 22 condamnations ont été jugés pour cet incendie criminel.

Au tribunal de Tulle ce mardi, l'avocat inscrit au barreau de Lyon a expliqué pourquoi il était passé à l'acte contre la maison qui appartenait à sa famille.

Son frère s'était suicidé par arme à feu la veille dans la bâtisse. Sous l'empire de la cocaïne et de l'alcool, et fou de chagrin, le Lyonnais s'était rendu sur place avec son complice et avait découvert des traces de sang et des morceaux de crâne.

Une vision d'horreur qui l'avait encouragé à mettre le feu pour "purifier" les lieux où étaient d'ailleurs morts d'autres membres de sa famille.

Selon La Montagne, il a écopé de 3 ans de prison avec sursis. Son complice, qui lui avait servi de chauffeur, a été condamné à 1 an de prison ferme et a été incarcéré, compte-tenu de son pedigree.