Judiciaire

Son frère se suicide dans une maison en Corrèze, un avocat lyonnais y met le feu pour la "purifier"

Une maison de famille en Corrèze avait brûlé en octobre 2019.

Et au terme de l'enquête, un avocat lyonnais et un voyou au casier judiciaire déjà garni de 22 condamnations ont été jugés pour cet incendie criminel.

Au tribunal de Tulle ce mardi, l'avocat inscrit au barreau de Lyon a expliqué pourquoi il était passé à l'acte contre la maison qui appartenait à sa famille.

Son frère s'était suicidé par arme à feu la veille dans la bâtisse. Sous l'empire de la cocaïne et de l'alcool, et fou de chagrin, le Lyonnais s'était rendu sur place avec son complice et avait découvert des traces de sang et des morceaux de crâne.

Une vision d'horreur qui l'avait encouragé à mettre le feu pour "purifier" les lieux où étaient d'ailleurs morts d'autres membres de sa famille.

Selon La Montagne, il a écopé de 3 ans de prison avec sursis. Son complice, qui lui avait servi de chauffeur, a été condamné à 1 an de prison ferme et a été incarcéré, compte-tenu de son pedigree.

Ça ressemble à rien cette histoire... le 06/11/2025 à 11:43

On espère quand même que la Justice ne sera passée à côté de rien...

roco le 06/11/2025 à 11:34

prison ferme pour l accompagnateur et sursis pour le coupable : cherchez l erreur !

Assassinat? le 06/11/2025 à 10:21

L'histoire semble plus faire penser à une tentative de faire disparaître des preuves suite à un homicide.....

Sinon le 06/11/2025 à 09:33

Au chapitre des choses relevant du domaine familial et sans aucun intérêt: Mon beau frère a une Laguna à vendre .

