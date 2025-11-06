Un chat disparaît à Lyon fin 2024 : Yoko réapparait dans la Loire !

Ils étaient venus apporter un chat à ses nouveaux maîtres grenoblois. Mais le félin était parvenu à quitter sa cage et s'était enfui dans les allées de la gare du 3e arrondissement de Lyon.

Depuis, plus jamais de nouvelles de Yoko, malgré les efforts de l'association pour le retrouver.

Plus de nouvelles ? Jusqu'à il y a quelques jours ! Car la puce du chat a permis d'apprendre qu'il se trouvait désormais à Rive-de-Gier dans la Loire.

Il semblerait que Yoko soit monté dans un train et se soit retrouvé en contrée hostile où il a vécu dans la rue avant d'être attrapé et emmené à la SPA de Brignais.

Récupéré par l'association, il a été remis à une famille d'accueil.