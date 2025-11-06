Et aussi à Lyon

Un chat disparaît à Lyon fin 2024 : Yoko réapparait dans la Loire !

C'est le cœur brisé que les membres de l'association Entraide amis des chats et des pigeons des villes avaient quitté la gare de la Part-Dieu le 28 décembre 2024.

Ils étaient venus apporter un chat à ses nouveaux maîtres grenoblois. Mais le félin était parvenu à quitter sa cage et s'était enfui dans les allées de la gare du 3e arrondissement de Lyon.

Depuis, plus jamais de nouvelles de Yoko, malgré les efforts de l'association pour le retrouver.

Plus de nouvelles ? Jusqu'à il y a quelques jours ! Car la puce du chat a permis d'apprendre qu'il se trouvait désormais à Rive-de-Gier dans la Loire.

Il semblerait que Yoko soit monté dans un train et se soit retrouvé en contrée hostile où il a vécu dans la rue avant d'être attrapé et emmené à la SPA de Brignais.

Récupéré par l'association, il a été remis à une famille d'accueil.

greenforever le 06/11/2025 à 14:09

Comme quoi, même les matous aiment les verts 😉😉

Oui mais , le 06/11/2025 à 13:59

Il faudra que le matou pense à régler son billet de train Lyon - Rive-de-Gier ..😂

belle fin le 06/11/2025 à 13:56

tant mieux pour ce matou …. il a eu un peu de chance

