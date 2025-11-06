Près de Lyon : au bar dès 6h du matin, il rentrait pour violenter son fils

Entre décembre 2024 et juillet dernier, il a battu régulièrement son fils de 14 ans dont il avait la garde alternée.

Alcoolique, le quadragénaire se rendait au bar de Theizé dès 6h du matin et rentrait en début d'après-midi. La moindre contrariété lui donnait une raison pour violenter l'adolescent, sous les yeux de sa fille.

Cette dernière avait finalement trouvé le courage de dénoncer auprès de sa mère ces agressions régulières sur son frère aîné.

Le prévenu a été condamné à 18 mois de prison avec sursis. Son autorité parentale lui a été retirée et il a l'interdiction d'entrer en contact avec son fils. Il devra aussi suivre des soins.