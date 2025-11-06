Judiciaire

Près de Lyon : au bar dès 6h du matin, il rentrait pour violenter son fils

C'est un homme au quotidien brisé par l'alcool qui s'est rendu au tribunal de Villefranche-sur-Saône il y a quelques jours.

Entre décembre 2024 et juillet dernier, il a battu régulièrement son fils de 14 ans dont il avait la garde alternée.

Alcoolique, le quadragénaire se rendait au bar de Theizé dès 6h du matin et rentrait en début d'après-midi. La moindre contrariété lui donnait une raison pour violenter l'adolescent, sous les yeux de sa fille.

Cette dernière avait finalement trouvé le courage de dénoncer auprès de sa mère ces agressions régulières sur son frère aîné.

Le prévenu a été condamné à 18 mois de prison avec sursis. Son autorité parentale lui a été retirée et il a l'interdiction d'entrer en contact avec son fils. Il devra aussi suivre des soins.

Sursis mais bien sûr le 06/11/2025 à 17:36

Sursis sursis sursis, c'est fou ce que la justice adore le sursis.
Le gosse à 14 ans !!!! Il est frappé pendans 6 mois et sûrement traumatisé à vie et ben non surtout pas de ferme...

Racailles de m... le 06/11/2025 à 16:48

Le kassos par excellence.

Encore UN MALADE ! le 06/11/2025 à 16:45

L’alcoolisme est une maladie !

Catalan le 06/11/2025 à 16:04

et un sursis de plus pour Villefranche

Ex Précisions le 06/11/2025 à 15:38

Bar de Theizé dans le beaujolpif, what else ;-)

Riena le 06/11/2025 à 15:36

On verra pas les quelques rapaces habituels du forum,sur cet article ….

