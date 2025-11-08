Urgence préhospitalière : une nouvelle convention pour mieux coordonner SAMU, ambulanciers et pompiers dans le Rhône

La préfecture du Rhône a officialisé ce vendredi 7 octobre une convention tripartite entre le Service d’Aide Médicale Urgente (SAMU 69) des Hospices Civils de Lyon, l’Association des Transports Sanitaires d’Urgence du Rhône (ATSU 69) et le Service Départemental-Métropolitain d’Incendie et de Secours (SDMIS).

L'objectif affiché étant de renforcer la coordination de l’urgence préhospitalière dans le cadre de la réforme des Transports Sanitaires Urgents.

L’évènement s’est tenu "sous l’égide du Préfet délégué pour la défense et la sécurité, Monsieur Antoine Guérin, du délégué départemental du Rhône et de la métropole de Lyon de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes, Monsieur Philippe Guétat, et en présence de la directrice générale de la CPAM du Rhône, Madame Emmanuelle Lafoux."

Le texte s’inscrit dans "la mise en œuvre de la réforme des Transports Sanitaires Urgents (TSU)." Il est présenté comme "le fruit d’un travail collectif" traduisant "une responsabilité partagée et une volonté commune d’assurer une prise en charge optimale, coordonnée et sécurisée des patients, 24h/24, 7j/7, afin de garantir une réponse équitable et de qualité sur l’ensemble du territoire."

Des rôles clarifiés pour chaque acteur

La convention précise les responsabilités de chacun. Ainsi, "le SAMU assure la régulation médicale, détermine le moyen de réponse le plus adapté à la nature des appels, intervient dans le cadre de l’aide médicale urgente et organise le transport des patients en mobilisant les acteurs du transport sanitaire urgent." L’ATSU organise quant à lui "la réponse adaptée des entreprises de transport sanitaire aux demandes du SAMU, en garantissant leur disponibilité et réactivité dans le cadre de la garde ambulancière."

Enfin, "le SDMIS intervient sur les missions de secours et soins d’urgence aux personnes et d’aide médicale urgente, ainsi qu’en cas d’indisponibilité ambulancière ou de besoins spécifiques (brancardage complexe, accès difficile, protocole de soins, etc.)".

La convention formalise également "le rôle du coordonnateur ambulancier, financé par l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes à hauteur de 237 000 € pour 2024". Celui-ci "a pour objectif de garantir un lien opérationnel entre les différents acteurs (ambulanciers privés, médecins régulateurs, et officierde liaison des pompiers), grâce à une meilleure visibilité en temps réel sur les moyens ambulanciers disponibles avec, entre autres, l’aide d’un outil de géolocalisation."