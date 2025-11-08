Miribel : un vaste trafic de carburant piraté démantelé dans l’Ain

Trois hommes ont été condamnés ce jeudi par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse pour avoir pris part à cette escroquerie, qui reposait sur le piratage de cartes de carburant appartenant à des entreprises de transport.

Le principe était aussi simple qu’audacieux : un dispositif électronique, installé sur les terminaux de paiement de certaines stations-service, permettait de copier les données des cartes professionnelles utilisées par les chauffeurs routiers. Une fois les cartes piratées, l’un des protagonistes se rendait dans des stations automatisées où la présence humaine est minimale pour effectuer des pleins frauduleux.

Le carburant était alors stocké dans une cuve de 1000 litres installée à l’arrière d’un fourgon, avant d’être revendu à prix cassé, autour d’un euro le litre.

Entre mars 2024 et avril 2025, le réseau a sévi dans plusieurs départements : l’Aude, la Gironde, les Pyrénées-Orientales, l’Aveyron mais aussi dans l’Ain, où la station de Miribel a été l’un des points réguliers de ravitaillement.

Selon les enquêteurs, l’opération aurait permis d’écouler près de 24 000 litres de gasoil, causant un préjudice estimé à 45 000 euros aux entreprises lésées. L’activité était suffisamment rodée pour échapper aux radars, jusqu’à ce qu’un automobiliste remarque un appareil suspect sur le lecteur de carte d’une station-service du côté de Narbonne.

Alertée, la gendarmerie est intervenue et a découvert dans un véhicule tout le matériel nécessaire à la duplication de cartes de carburant. L’enquête a ensuite permis de remonter la trace du principal auteur et de relier plusieurs faits, notamment grâce aux images de vidéosurveillance de la station de Miribel.

Déjà condamné au printemps dernier à 2 ans de prison dans une affaire similaire dans l’Aude, le principal mis en cause a de nouveau été jugé, cette fois pour les faits commis dans l’Ain. Le tribunal de Bourg-en-Bresse l’a condamné à 3 ans de prison, dont un an avec sursis.

Deux autres hommes, qui l’auraient aidé dans le transport et la revente du carburant, ont également été reconnus coupables. Ils écopent respectivement de 8 mois avec sursis et 12 mois dont 6 avec sursis. Deux mineurs impliqués dans la logistique du trafic seront prochainement jugés par le tribunal pour enfants.