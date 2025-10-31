Pérouges : la Maison Jeanne de Montferrand reçoit un premier soutien de 10 000 euros pour sa restauration

La Maison Jeanne de Montferrand, monument emblématique du patrimoine local, vient d’obtenir une première aide financière de 10 000 euros, attribuée par la Fondation Vieilles Maisons Françaises (VMF). Une distinction nationale qui marque un signal fort pour la poursuite de ce projet de restauration ambitieux, estimé à près de 700 000 euros.

Classée au patrimoine local, cette demeure du XVe siècle, longtemps appelée "Maison Vernay" par les habitants, tire désormais officiellement son nom de Jeanne de Montferrand, noble femme qui en fit l’acquisition en 1463.

Située face à la Porte d’En Haut, elle incarne à elle seule l’histoire architecturale et sociale de Pérouges.

Son propriétaire actuel, Christophe Thibaut, s’est engagé depuis plusieurs années dans une vaste opération de sauvegarde. Les travaux doivent débuter prochainement, avec un premier chantier crucial : la réfection complète de la toiture, dont le coût s’élève à 300 000 euros.

Un projet soutenu par le Loto du Patrimoine

Le dossier de la Maison Jeanne de Montferrand a été sélectionné le 1er septembre dernier pour participer au Loto du Patrimoine, porté par la Fondation du Patrimoine et parrainé par Stéphane Bern. Ce dernier s’est d’ailleurs rendu à Pérouges le 26 septembre, lors du tournage de l’émission La Carte aux trésors, et a apporté son soutien personnel au projet.

Si la participation au Loto du Patrimoine et cette première aide nationale sont de belles avancées, il reste encore un long chemin à parcourir pour que la maison retrouve tout son éclat. Mais à Pérouges, la conviction est partagée : la sauvegarde de ce témoin de l’histoire locale mérite chaque effort.