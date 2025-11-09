Imagerie médicale en danger ? Voici pourquoi il sera presque impossible de passer une radio ce lundi

La Fédération Nationale des Médecins Radiologues (FNMR) a confirmé une mobilisation nationale ce lundi 10 novembre 2025, dans un contexte qu’elle juge critique pour l’avenir de l’imagerie médicale. Une action qui devrait être fortement suivi dans le Rhône où 90 % des radiologues devraient suivre le mouvement.

La FNMR annonce "un recours officiel contre le protocole imagerie du 16 octobre et une grève nationale le 10 novembre". Elle dénonce "de nouvelles baisses de tarifs d’imagerie imposées dans le cadre du PLFSS 2026" qui viennent "frapper un secteur déjà fragilisé, essentiel au diagnostic et au dépistage, menacé de fermetures de cabinets."

Selon la Fédération, ces mesures "impacteront directement les patients : délais plus longs, accès restreint, diagnostic retardé." La décision est jugée "injustifiable" par les professionnels, qui saisissent les voies de recours et appellent à une grève nationale.

La FNMR estime que les baisses imposées par la Caisse nationale d’assurance maladie dans le protocole 2025-2027 constituent "une décision brutale, économiquement dangereuse et médicalement irresponsable."

Les conséquences seraient immédiates : "Allongement des délais d’accès aux examens (IRM, scanner, échographie, mammographie), fermeture de cabinets en zones rurales ou périurbaines, ralentissement de l’innovation technologique, fragilisation des dépistages de masse (comme le cancer du sein) ou encore moindre accès au diagnostic et au traitement des cancers et des maladies chroniques."

Jean-Philippe Masson, président de la FNMR, insiste : "Ces décisions du PLFSS 2026 et du protocole imagerie privent les radiologues des marges de manœuvre nécessaires pour continuer à assurer des soins de qualité aux patients. Cette décision est à la fois économiquement absurde et médicalement irresponsable. Les patients vont en être les victimes."

La profession rappelle qu’elle a déjà subi "plus de 1,5 milliard d’euros de baisses tarifaires" en dix ans, tout en absorbant les coûts d’investissement numérique, l’inflation et de nombreuses missions non rémunérées. Avec "une marge brute inférieure à 15 %", de "nombreux cabinets sont considérés 'à risque' par les banques", ce qui limite les crédits et "freine le renouvellement des équipements."