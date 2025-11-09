Coup de couteau mortel à Écully en 2023 : jusqu’à quinze ans de réclusion pour les auteurs des violences

La cour d’assises du Rhône a rendu son verdict au terme de quatre jours d’audience consacrés à l’affaire du coup de couteau mortel d’Écully. Le 3 janvier 2023, une confrontation liée à une dette de 500 euros avait dégénéré dans le hall d’un immeuble de la tour 32, avant de se poursuivre vers les garages.

Selon l’enquête, Pajtim Ramani avait tenté de fuir alors que des coups de feu étaient tirés. Rattrapé et frappé, il avait finalement été mortellement blessé à la jambe. La plaie avait sectionné la veine iliaque droite, provoquant une hémorragie fatale.

Les investigations avaient écarté la qualification de meurtre en bande organisée, retenant des "violences commises en réunion ayant entraîné la mort sans intention de la donner". Cinq hommes venus du quartier voisin de La Duchère étaient renvoyés devant les assises, dont deux en fuite au moment du procès.

La cour a été plus sévère que l'avocat général. Mohammed S. écope de quinze ans de réclusion criminelle, la sanction la plus sévère du dossier. Elton M. et Sofiane M. sont condamnés à quatorze ans. Hani R. et Ferhat M., pour lesquels la cour a retenu une implication moindre, reçoivent chacun huit ans de réclusion. Le parquet n'avait pourtant pas requis de peine pour Ferhat M., estimant qu'il n’était pas coupable.

Les cinq accusés ont en revanche été acquittés du chef de "participation à une association de malfaiteurs". La famille de la victime présente tout au long de la semaine, a accueilli la décision avec satisfaction. Le jugement reste susceptible d’appel.