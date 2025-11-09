Racisme et violences près de Lyon : un jeune homme grièvement blessé à la barre de fer

Samedi matin, square du Centre à Quincieux, entre Lyon et Villefranche-sur-Saône, deux salariés d’une société de transport affirment avoir été la cible d’injures à caractère raciste en sortant d'une boulangerie.
Selon les témoignages retranscrits par Le Progrès, le mis en cause, un sexagénaire, aurait proféré notamment "Sale bougnoule", "Il y en a marre des noirs et des Arabes", ou encore "C’était mieux à l’époque du coton."
Selon le récit de leur employeur, cité par le quotidien régional, les violences verbales auraient rapidement dégénéré. L’un des jeunes hommes, âgé de 22 ans, aurait reçu deux coups de barre de fer. Le premier n’aurait pas provoqué de blessure, mais le second, porté "près de son oreille droite", l’aurait atteint alors qu’il avait le dos tourné.
Le jeune employé, présenté comme un ancien rugbyman passé par l’armée, a décrit une douleur aiguë à l’oreille droite, accompagnée d’une perte d’audition. L'examen médico-légal aurait révélé une perforation du tympan, un saignement interne et une possible fracture. De son côté, l’employeur du salarié a estimé qu’un drame aurait pu se produire et a appelé à ne pas minimiser ce type de comportements.
Le suspect a été interpellé par les gendarmes.
C’est LFI qui parle de rascisme ? Ce parti antisemite qui remet au gout du jour les heures sombres des années 30...Signaler Répondre
Un rascisme inacceptable, que ce soit dans ce sens ou comme la plupart du temps dans l'autre sens !Signaler Répondre
L'ancien rugbyman et militaire s'est laissé taper dessus par un petit vieux sénile hystérique ?Signaler Répondre
Étonnant quand même.
ce pays et vraiment truffé de cons !!Signaler Répondre
vous préférez les moquées de partout !!
Pour les fachos ce n'est pas du racisme.Signaler Répondre
La preuve on n'entend pas leur indignation.
Ouai ben c'est bizarre comme ce racisme embête beaucoup moins ceux qui dénoncent sans arret l'antisémitisme et l'islamo gauchisme en repetant sans cesse que ce sont des fachos...Signaler Répondre
La racisme développé dans cet articles n'est pas assez moderne pour vous?
Il penche trop a droite ce racisme la?
Ou vous l'utiliser tellement quotidiennement que dans votre tete ce n'est pas du racisme?
C'est pourquoi il faut voter LFI en force les amis pour lutter et surtout remporter une belle bataille contre les racistes, nous vaincrons de toute façon, la seule question, c'est quand ?Signaler Répondre
eh oui les blancs rasent les murs...Signaler Répondre
Le racisme est de retour ?Signaler Répondre