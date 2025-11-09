Racisme et violences près de Lyon : un jeune homme grièvement blessé à la barre de fer

Samedi matin, square du Centre à Quincieux, entre Lyon et Villefranche-sur-Saône, deux salariés d’une société de transport affirment avoir été la cible d’injures à caractère raciste en sortant d'une boulangerie.

Selon les témoignages retranscrits par Le Progrès, le mis en cause, un sexagénaire, aurait proféré notamment "Sale bougnoule", "Il y en a marre des noirs et des Arabes", ou encore "C’était mieux à l’époque du coton."

Selon le récit de leur employeur, cité par le quotidien régional, les violences verbales auraient rapidement dégénéré. L’un des jeunes hommes, âgé de 22 ans, aurait reçu deux coups de barre de fer. Le premier n’aurait pas provoqué de blessure, mais le second, porté "près de son oreille droite", l’aurait atteint alors qu’il avait le dos tourné.

Le jeune employé, présenté comme un ancien rugbyman passé par l’armée, a décrit une douleur aiguë à l’oreille droite, accompagnée d’une perte d’audition. L'examen médico-légal aurait révélé une perforation du tympan, un saignement interne et une possible fracture. De son côté, l’employeur du salarié a estimé qu’un drame aurait pu se produire et a appelé à ne pas minimiser ce type de comportements.

Le suspect a été interpellé par les gendarmes.