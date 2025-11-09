Lyon : un véhicule percute quatre personnes dans le 6e arrondissement

Un accident de la circulation s’est produit dimanche 9 novembre, peu avant 17 heures, rue Tronchet, à proximité du boulevard des Belges Lyon 6e. Selon le Progrès, une voiture a renversé quatre piétons alors qu’ils se trouvaient sur la chaussée.
Les pompiers sont rapidement intervenus pour prendre en charge les victimes, toutes transportées en urgence relative. Aucune d’entre elles ne présentait un pronostic vital engagé au moment de leur évacuation vers l’hôpital.
À ce stade, les circonstances exactes du choc restent inconnues.
Il n’est pas encore établi si le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule ou si l’accident résulte d’une erreur de conduite.
Le rédacteur de cet article a oublié une cause de ce malheureux accident.
Le comportement des piétons !!!!
Ok le conducteur, au regard des codes des assurances et celui de la route, le conducteur doit être en capacité de maîtriser à tout instant, son véhicule.
Les piétons, toujours au regard des mêmes codes, sont obligés de traverser la chaussée sur les passages piétons et surtout, doivent s'assurer que la chaussée est libre, avant de la traverser !!
Des règles de prudence, que tout le monde devrait respecter !!
Or, dans la vraie vie, c'est le chaos...
Je recommande à tous, de visionner sur youtube, les vidéos d'un conducteur TCL (ignacio_tcl).
On y voit, des piétons, traversant la chaussée sans jamais lever le nez de leurs smartphones, tels des zombies !!
Je vous recommande d'observer le comportement suicidaire, outrancier et irresponsable des cyclistes !!
Eux, c'est simple, ils n'ont qu'une seule règle : les règles légales, c'est pour les autres !!!
Le comportement des motards et automobilistes, est proportionnellement plus respectueux, que celui des deux autres catégories d’usagers de la route !!
Je souhaite un prompt rétablissement aux piétons et un "bon courage" au conducteur...
😢