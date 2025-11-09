Lyon : un véhicule percute quatre personnes dans le 6e arrondissement

Un accident de la circulation s’est produit dimanche 9 novembre, peu avant 17 heures, rue Tronchet, à proximité du boulevard des Belges Lyon 6e. Selon le Progrès, une voiture a renversé quatre piétons alors qu’ils se trouvaient sur la chaussée.

Les pompiers sont rapidement intervenus pour prendre en charge les victimes, toutes transportées en urgence relative. Aucune d’entre elles ne présentait un pronostic vital engagé au moment de leur évacuation vers l’hôpital.

À ce stade, les circonstances exactes du choc restent inconnues.

Il n’est pas encore établi si le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule ou si l’accident résulte d’une erreur de conduite.