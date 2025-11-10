Lyon : un violent choc entre un tramway et un automobiliste

Vers 9h du matin, un véhicule a percuté le T1 sur le cours Charlemagne. Alors qu'il patientait au feu rouge, l'automobiliste a décidé de couper les voies pour gagner du temps. Sauf qu'un tramway était déjà engagé en direction de la Confluence, et il n'a pas vu qu'un T1 arrivait dans l'autre sens.

Le choc a été violent mais n'a pas fait de blessé. Choqué, le conducteur du tramway ne finira pas sa journée.

Quant à la rame, elle devrait pouvoir rentrer au dépôt sans l'appui d'un remorqueur.

Le trafic de la ligne est fortement perturbé ce lundi matin. La ligne circule de Debourg à Halle Tony Garnier puis de Hôtel Région Montrochet à IUT Feyssine.

La station Musée des Confluences n'est plus desservie. La reprise de la circulation est estimée à 11h.