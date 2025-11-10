Disparition de Flynn à Lyon : sa famille lance des recherches parallèles avec des experts et des techniciens

Un appel à témoins est en cours pour tenter de retrouver l'étudiant de l'emlyon qui a été vu pour la dernière fois à 00h40 dans le quartier de la Confluence, entre le Azar et le Sucre.

Dans un communiqué ce lundi, la famille de Flynn annonce vouloir "intensifier les recherches" et va mobiliser "de nouveaux moyens privés avec des experts et des techniciens". Ces investigations en parallèle de celles des autorités qui n'ont rien donné pour le moment se concentreront sur le quartier du 2e arrondissement et en aval de son lieu de disparition.

Pour rappel, toute personne disposant d'informations sur Flynn Ganneval peut contacter la police au 04 72 82 15 00 ou au 04 78 78 40 40. La coordination des opérations de recherche de la famille autrichienne peut également être jointe au 07 56 86 96 99 ou sur helpfindingflynn@icloud.com.

Flynn Ganneval a 19 ans, mesure 1m75, a les yeux marrons et porte une moustache. Il a un physique très sportif. Le jour de sa disparition, il portait un débardeur blanc avec des motifs de bouche rouge, ainsi qu’une cravate rouge. Il avait également une veste marron clair, aspect velours, et un jean baggy bleu clair. L’étudiant avait des baskets Adidas Spezial marron aux pieds.