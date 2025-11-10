Époqu’Auto 2025 bat un nouveau record de fréquentation à Lyon

Pour son édition 2025, organisée du 7 au 9 novembre à Eurexpo, l’événement a accueilli 108 000 visiteurs, un record pour cette manifestation créée il y a près d’un demi-siècle.

Cette affluence témoigne de l’engouement du public pour un salon devenu, au fil des années, une référence nationale pour les passionnés d’automobiles et de motos de collection. Pendant trois jours, 1500 véhicules et 200 motos étaient répartis sur 88 000 m² d’exposition, animés par 900 exposants, dont 560 marchands et 200 clubs de marques.

Le salon a aussi été marqué par la performance de la Maison Osenat, dont les ventes aux enchères ont atteint 2,64 millions d’euros, là encore un record. Parmi les lots les plus remarqués figurent une Renault 5 Turbo vendue 169 000 euros, une Ferrari Testarossa à 144 000 euros et une Renault Frégate à 112 000 euros.

Avec un taux de vente supérieur à 80% pour certaines catégories, le marché des véhicules de collection montre une vitalité qui ne se dément pas.

Fort de ce succès populaire et commercial, Époqu’Auto donne déjà rendez-vous aux passionnés pour sa 47ᵉ édition, prévue les 6, 7 et 8 novembre 2026 à Eurexpo.