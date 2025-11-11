Près de Lyon : le chauffard sans permis reprend le volant, les policiers le reconnaissent

Dans le cadre de sa détention en semi-liberté, sa peine avait été aménagée pour lui permettre de prendre des leçons de conduite.

Des conditions particulières que le Caladois de 19 ans n'a pas respectées, puisqu'il a été surpris fin juillet par des policiers alors qu'il circulait au volant d'une voiture... sans moniteur d'auto-école.

Conscient qu'il était en infraction et que son sursis allait sauter, il avait réussi à prendre la fuite.

Sauf que les forces de l'ordre l'avaient reconnu et identifié. Et il avait été interpellé le lendemain.

Jugé il y a quelques jours, l'individu a fait part de sa volonté de se réinsérer et de trouver un emploi.

Malgré la récidive, le tribunal de Villefranche l'a condamné à 8 mois de prison qu'il pourra effectuer sous bracelet électronique.