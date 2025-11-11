Près de Lyon : le chauffard sans permis reprend le volant, les policiers le reconnaissent

Judiciaire

Près de Lyon : le chauffard reprend le volant, les policiers le reconnaissent - LyonMag

En décembre 2024, un jeune habitant de Villefranche-sur-Saône avait été interpellé puis condamné pour conduite sans permis.

Dans le cadre de sa détention en semi-liberté, sa peine avait été aménagée pour lui permettre de prendre des leçons de conduite.

Des conditions particulières que le Caladois de 19 ans n'a pas respectées, puisqu'il a été surpris fin juillet par des policiers alors qu'il circulait au volant d'une voiture... sans moniteur d'auto-école.

Conscient qu'il était en infraction et que son sursis allait sauter, il avait réussi à prendre la fuite.

Sauf que les forces de l'ordre l'avaient reconnu et identifié. Et il avait été interpellé le lendemain.

Jugé il y a quelques jours, l'individu a fait part de sa volonté de se réinsérer et de trouver un emploi.

Malgré la récidive, le tribunal de Villefranche l'a condamné à 8 mois de prison qu'il pourra effectuer sous bracelet électronique.

avatar
Ex Précisions le 11/11/2025 à 18:03

C'est à cause d'abrutis comme celui-ci que l'on met de plus en plus de restrictions et de flicage sur les automobilistes.
Bizarrement en trottinette et à vélo c'est encore pire les infractions et rien ne se passe.

avatar
Le gag !!! le 11/11/2025 à 15:33

"l'individu a fait part de sa volonté de se réinsérer et de trouver un emploi." !!!??? Le pire c'est que les juges le croient ! Ils gobent ce que disent les racailles qu'on arrête pour la 30e fois.

avatar
encore un le 11/11/2025 à 14:26

Encore un incurable et c'est peine perdue !

