"Nique le RN et la BAC" : un étudiant partiellement relaxé pour ce tag réalisé près de Lyon

Une semaine après le second tour des élections européennes, un étudiant avait été surpris en train de réaliser un tag insultant dans un passage souterrain de Villefranche-sur-Saône. "Nique le RN et la BAC", avait-il écrit à la bombe rouge.

Lors de son interpellation, le jeune homme de 22 ans était porteur d'un couteau.

Jugé il y a quelques jours, soit un an et demi après les faits, il n'en menait pas large à la barre. Selon lui, son tag ne visait personne directement. Et il ignorait qu'il avait un couteau dans sa sacoche.

Le parquet a requis 1000 euros d'amende avec sursis, notamment pour le port d'arme.

Visiblement convaincus par les justifications de l'étudiant sur son désir d'agir en pleine période électorale trouble, les juges caladois l'ont relaxé pour les faits d'outrage liés à l'insulte du tag, ainsi que pour le port du couteau. Reste la dégradation du mur puisque la trace rouge est encore visible, pour laquelle il a écopé de 500 euros d'amende avec sursis.