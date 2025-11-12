Judiciaire

"Nique le RN et la BAC" : un étudiant partiellement relaxé pour ce tag réalisé près de Lyon

Les faits remontent à juin 2024.

Une semaine après le second tour des élections européennes, un étudiant avait été surpris en train de réaliser un tag insultant dans un passage souterrain de Villefranche-sur-Saône. "Nique le RN et la BAC", avait-il écrit à la bombe rouge.

Lors de son interpellation, le jeune homme de 22 ans était porteur d'un couteau.

Jugé il y a quelques jours, soit un an et demi après les faits, il n'en menait pas large à la barre. Selon lui, son tag ne visait personne directement. Et il ignorait qu'il avait un couteau dans sa sacoche.

Le parquet a requis 1000 euros d'amende avec sursis, notamment pour le port d'arme.

Visiblement convaincus par les justifications de l'étudiant sur son désir d'agir en pleine période électorale trouble, les juges caladois l'ont relaxé pour les faits d'outrage liés à l'insulte du tag, ainsi que pour le port du couteau. Reste la dégradation du mur puisque la trace rouge est encore visible, pour laquelle il a écopé de 500 euros d'amende avec sursis.

avatar
ça sent le sapin le 12/11/2025 à 11:38
Homa a écrit le 12/11/2025 à 10h54

Les juges sont les fossoyeurs de notre pays.

Les fossoyeurs sont ceux qui creuseront ton trou.
Une profession utile a la société.
Un peu de respect pour cette profession qui travaille plus dur que toi, Pépé.

Signaler Répondre
avatar
Je vous Confirme le 12/11/2025 à 11:38

Ce petit délinquant a ete relaxer... On verra si i la mérite cette petite frappe

Signaler Répondre
avatar
papyrebel le 12/11/2025 à 11:37

Ben voyons ! On reconnait bien là " Thémis " à deux vitesses ... Plus que clémente pour certains , impitoyable pour d'autres , et pour de faits similaires .

Signaler Répondre
avatar
le minimun le 12/11/2025 à 11:18

Ce serait de lui faire payer le coût du nettoyage !

Signaler Répondre
avatar
mamipouzo le 12/11/2025 à 10:59

Des juges qui confondent "tags infects" avec "street art".

Signaler Répondre
avatar
Homa le 12/11/2025 à 10:54

Les juges sont les fossoyeurs de notre pays.

Signaler Répondre
avatar
C'est moi le 12/11/2025 à 10:42

Bonjour à tous je suis d'accord avec vous il aurait du prendre des travaux d'intérêt généraux, ya de quoi faire plusieurs mois, vu le nombre de tag à effacer...

Apres avoir dit ça, vous savez on est dans un pays frelaté, c'est même pas une question de gauche ou de droite, on a attendu qu'un ancien président de la république ait une dizaine d'affaire au fesses pour l'envoyer en prison (pour satisfaire les citoyens qui pensent encore que nous sommes une grande democratie) 15ans apres les faits qu'on lui reproche.
Pour le faire sortir 20 jours apres, en lui interdisant de voir Darmanin qu'il a pu voir en prison..

Franchement si apres ce genre de mascarade vous espérer qu'ils condamne un taggeur ..

Signaler Répondre
avatar
Que sur sursis... le 12/11/2025 à 10:30

Voilà pourquoi il y a autant de tags qui dégueulassent Lyon : la Justice n'y semble pas très défavorable, le sursis (ou même une peine légère) l'autorisera à réitérer.

Ce qui manque dans ce pays, c'est de la vraie fermeté.

Signaler Répondre
avatar
GC_69 le 12/11/2025 à 10:18

Les « juges » français, cette menace absolue pour l’Etat de droit.

Signaler Répondre
avatar
French connection le 12/11/2025 à 10:11

Toujours ce même tribunal qui pose problème. Il serait temps de punir sévèrement les juges de cette instance de part leur inaction envers les delinquants fauteurs de trouble en tout genre qui menacent notre nation

Signaler Répondre
avatar
GAD le 12/11/2025 à 10:07

Et s'il avait tagué " Nique les magistrats-tes de Villefranche sur Saône " , c'était la prison ferme , immédiate avec exécution provisoire ?

Signaler Répondre
avatar
t'es encore là le 12/11/2025 à 09:48
Electeur EELV,., a écrit le 12/11/2025 à 07h54

Stop les fachos, ces jeunes sont des fans du groupe de métal Nickelback.
La musique adoucit les mœurs.

Rappelez vous le danger à lyon c'est Aulas le pronazis.

Et ton compte à rebours il en est ou ?

Signaler Répondre
avatar
j aime lyon le 12/11/2025 à 09:39

Pourquoi avec sursis ? c est immédiatement qu il devrait nettoyer et payer ses dégradations …. pauvre France …

Signaler Répondre
avatar
Kris Pinsch le 12/11/2025 à 09:34

Une VRAIE justice l'aurait au minimum condamné à payer les frais de nettoyage du mur... mais là même pas... Vivement que les juges soient élus...

Signaler Répondre
avatar
bob le 12/11/2025 à 09:29

Reste la dégradation du mur puisque la trace rouge est encore visible, pour laquelle il a écopé de 500 euros d'amende avec sursis.

Comment ? Il n'a même pas payé ça !

Signaler Répondre
avatar
Questions le 12/11/2025 à 09:28

Pensez-vous que l’éducation donnée par les parents à ce jeune est condamnable ?

Pensez-vous que les relations amicales de ce jeune l’ont influencé ?

Signaler Répondre
avatar
Tout ça en se mettant.. le 12/11/2025 à 08:50
Outrage à géometrie variable a écrit le 12/11/2025 à 07h41

Et si il avait tagué "nique les magistrats, le syndicat de la magistrature et la justice" Il aurait écopé de quelle peine?

Un bon vieux cut killer de l'époque du film la haine, il aurait pris quoi ?
Sûrement des applaudissements 👏

Signaler Répondre
avatar
Dav696 le 12/11/2025 à 08:40

pauvre justice…
Faits ce que vous voulez vous ne craignez rien voilà le message donné par ce juge.

Signaler Répondre
avatar
Larry le 12/11/2025 à 08:24
Dupon a écrit le 12/11/2025 à 08h19

Sûrement un brillant étudiant plein d'avenir..
Il finira député LFI..
Son tag ne visait personne...comme c'est bizarre..
Et il ne sait même pas ce qu'il a dans sa sacoche !!
Il n'y a vraiment que ces gauchiasses de juge pour gober ça

Lamentable justice française politisée... Ils nous emmènent dans le mur...

Signaler Répondre
avatar
shutup le 12/11/2025 à 08:23
Grossefatigue a écrit le 12/11/2025 à 07h30

Et s'il avait tagué contre LFI ? il prenait 6 mois ferme ?

S'il avait tagué LFI, c'était félicitations des juges et bons d'achats offert 🤣

Signaler Répondre
avatar
virez moi tout ça le 12/11/2025 à 08:21
Outrage à géometrie variable a écrit le 12/11/2025 à 07h41

Et si il avait tagué "nique les magistrats, le syndicat de la magistrature et la justice" Il aurait écopé de quelle peine?

Très bonne remarque! ça me fais penser a la magistrate qui s'était fais squatter sa maison! 3 semaine après la squatteuse était délogée et condamnée!!!!!!

Signaler Répondre
avatar
Dupon le 12/11/2025 à 08:19

Sûrement un brillant étudiant plein d'avenir..
Il finira député LFI..
Son tag ne visait personne...comme c'est bizarre..
Et il ne sait même pas ce qu'il a dans sa sacoche !!
Il n'y a vraiment que ces gauchiasses de juge pour gober ça

Signaler Répondre
avatar
eurpbo le 12/11/2025 à 08:14

ben c cool on va recommencer …

Signaler Répondre
avatar
Hildegonde le 12/11/2025 à 08:14
Outrage à géometrie variable a écrit le 12/11/2025 à 07h41

Et si il avait tagué "nique les magistrats, le syndicat de la magistrature et la justice" Il aurait écopé de quelle peine?

Ou s'il avait tagué contre LFI ou le NFG ?

Signaler Répondre
avatar
Le mur des juges le 12/11/2025 à 08:13

Les juges cautionnent ou indiquent leur orientation politique dans ce "jugement" ? C'est l'idée qu'ils veulent faire passer ?

Signaler Répondre
avatar
deplorable le 12/11/2025 à 08:05

les juges se foutent totalement de nos réactions. ils continuent un travail de sape de notre société. il ne risque absolument rien car personne ne peut juger les juges alors qu ils devraient rejoindre la case France travail. la déliquescence de certains juges d extrême gauche est mortifere pour notre pays.

Signaler Répondre
avatar
Sursis le 12/11/2025 à 08:04

"Amende avec sursis", pourtant le tag est bien là et il faudra bien le nettoyer aux frais de Nicolas. L'absence de sanction réelle est la cause de la déliquescence de l'autorité.

Signaler Répondre
avatar
Electeur EELV,., le 12/11/2025 à 07:54

Stop les fachos, ces jeunes sont des fans du groupe de métal Nickelback.
La musique adoucit les mœurs.

Rappelez vous le danger à lyon c'est Aulas le pronazis.

Signaler Répondre
avatar
Titus69 le 12/11/2025 à 07:53

Le système est totalement corrompu jusqu'à l'os et on fait croire qu'on est encore en "Démocratie".

Bon en voyant les têtes de liste LFI sur Lyon et donc un ex-magistrat on comprend rapidement ou se situe la justice (ils ont aussi exemptés de sanctions les militants écolo qui taggaient ou attaquaient des musées).

Mais donc ici tag pendant période électorale ... souvenez vous du matraquage gigantesque lors des périodes électorales (donc sans neutralité et équilibre)... matraquage complet sur tous les médias et comme par hasard les Instances censées surveiller la légalité de la campagne ne disent rien ... Médias privés mais le plus choquant la totalité des médias publics qui se transforme en vaste machine de guerre contre 1 parti politique.

Voilà on comprend donc parfaitement qu'on n'est plus réellement dans une "Démocratie" on est dans autre chose qui ne dit pas son nom.

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 12/11/2025 à 07:48
judge drouge a écrit le 12/11/2025 à 07h39

J’ouvre l’article, je vois Villefranche, je referme. il se passe un truc dans ce tribunal, c’est abusé

Ça fait longtemps que je le dis. c est soit une ONG humanitaire , soit un partage de mêmes opinions.

Signaler Répondre
avatar
Constat !! le 12/11/2025 à 07:47
Outrage à géometrie variable a écrit le 12/11/2025 à 07h41

Et si il avait tagué "nique les magistrats, le syndicat de la magistrature et la justice" Il aurait écopé de quelle peine?

Ils sont de plus en plus lamentables!

Signaler Répondre
avatar
Outrage à géometrie variable le 12/11/2025 à 07:41

Et si il avait tagué "nique les magistrats, le syndicat de la magistrature et la justice" Il aurait écopé de quelle peine?

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 12/11/2025 à 07:40

Normal. On est a Villefranche donc sursis évidemment

Signaler Répondre
avatar
judge drouge le 12/11/2025 à 07:39

J’ouvre l’article, je vois Villefranche, je referme. il se passe un truc dans ce tribunal, c’est abusé

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 12/11/2025 à 07:31

C'est une plaisanterie il s'en sort avec rien, au moins qu'il paie les frais de nettoyage de son tag ou qu'il nettoie lui-même le mur...
Alors moi je peux aller taguer un mur en mettant nik lfi et la gauchiasse sans problème ?

Signaler Répondre
avatar
Grossefatigue le 12/11/2025 à 07:30

Et s'il avait tagué contre LFI ? il prenait 6 mois ferme ?

Signaler Répondre
avatar
Golfsurfer le 12/11/2025 à 07:29

Bonjour les Lyonnais
Si dans ce forum du jour quelqu’un peut m’expliquer l’intérêt de perdre son temps à faire comparaître un délinquant sachant par avance qu.aucune condamnation ne sera prononcée à son égard
Et en plus lorsqu.il s’agit de l’ultra gauche ce n’est même pas la peine d’aborder le sujet
Bonne journée les lyonnais

Signaler Répondre
avatar
foxy69 le 12/11/2025 à 07:24

bref impunité totale à la sortie...On a l'habitude

Signaler Répondre
avatar
mdr le 12/11/2025 à 07:24

visiblement, continuons à insulter la police et les parties les juges autorisent

Signaler Répondre

