Jean-François Bouvet : "Marc Filloux, l’homme qui voulait rencontrer les Khmers rouges"

Le journaliste lyonnais Jean-François Bouvet est l'auteur "Marc Filloux, l’homme qui voulait rencontrer les Khmers rouges", un livre-enquête sur ce soldat inconnu du reportage de guerre. Marc Filloux, "gauchiste rebelle", était parti au Cambodge avec le rêve d'interviewer les Khmers rouges. Une rencontre fatale puisque ces derniers l'ont exécuté en 1974. Il n'avait que 29 ans.

Jean-François Bouvet a ainsi retracé le "parcours d'un jeune Français des années 70 à la fin tragique".

