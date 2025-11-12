Les Coulisses du Grand Lyon

Jean-François Bouvet : "Marc Filloux, l’homme qui voulait rencontrer les Khmers rouges"

Jean-François Bouvet, journaliste lyonnais, est l'invité ce mercredi de Raphaël Ruffier-Fossoul, dans les Coulisses du Grand Lyon. Chaque jour, un invité qui fait l'actualité de Lyon, son agglomération ou sa région. Politique, société, culture, social : ils passent tous sur le grill dans le studio de LyonMag TV.

Jean-François Bouvet : "Marc Filloux, l’homme qui voulait rencontrer les Khmers rouges"
Jean-François Bouvet : "Marc Filloux, l’homme qui voulait rencontrer les Khmers rouges" - LyonMag

Le journaliste lyonnais Jean-François Bouvet est l'auteur "Marc Filloux, l’homme qui voulait rencontrer les Khmers rouges", un livre-enquête sur ce soldat inconnu du reportage de guerre. Marc Filloux, "gauchiste rebelle", était parti au Cambodge avec le rêve d'interviewer les Khmers rouges. Une rencontre fatale puisque ces derniers l'ont exécuté en 1974. Il n'avait que 29 ans.

Jean-François Bouvet a ainsi retracé le "parcours d'un jeune Français des années 70 à la fin tragique".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

X

Tags :

Jean-François Bouvet

Marc Filloux

8 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
dans le meme registre le 12/11/2025 à 16:28

je vous invite a consulter la biographie d'un certain Georges Boudarel ...

Signaler Répondre
avatar
science pot le 12/11/2025 à 15:37
Pol Pot c'est pas mon pote a écrit le 12/11/2025 à 14h06

Pol Pot

non plus

Signaler Répondre
avatar
georges brassens ?? le 12/11/2025 à 14:09
Titus69 a écrit le 12/11/2025 à 12h33

On oublie souvent que des intellectuels français à l'époque sont allés dans ses pays pour "organiser" le totalitarisme... dont beaucoup d'universitaires.
A l'heure actuelle cela a t'il changé ? non bien au contraire.

mourrir pour des idees ,d accord ,mais ....de mort lente

Signaler Répondre
avatar
Pol Pot c'est pas mon pote le 12/11/2025 à 14:06

Pol Pot

Signaler Répondre
avatar
Chris696969 le 12/11/2025 à 13:54

"gauchiste rebelle"

Il aura compris à qui il avait affaire en le payant de sa vie...

C'est dommage, il suffisait de nous demander, peut être aurait-il eu la vie sauve, en tout cas plus de chances de survie.

Signaler Répondre
avatar
on trouve toujours un radical encore plus fanatique que soi-meme qui trouve immanquablement 10 façonsde vous estimer trop tiede et de vous passer par les armes le 12/11/2025 à 13:53
Titus69 a écrit le 12/11/2025 à 12h33

On oublie souvent que des intellectuels français à l'époque sont allés dans ses pays pour "organiser" le totalitarisme... dont beaucoup d'universitaires.
A l'heure actuelle cela a t'il changé ? non bien au contraire.

richelieu disait:"donnez moi une lettre du premier honnete homme venu et j y trouve 30 pretextes pour le faire pendre"...

Signaler Répondre
avatar
Bon le 12/11/2025 à 13:28

Il peut toujours rencontrer Doucet et ses amis ça lui évitera des déplacements trop importants

Signaler Répondre
avatar
Titus69 le 12/11/2025 à 12:33

On oublie souvent que des intellectuels français à l'époque sont allés dans ses pays pour "organiser" le totalitarisme... dont beaucoup d'universitaires.
A l'heure actuelle cela a t'il changé ? non bien au contraire.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.