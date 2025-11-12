Refus d'obtempérer sur l'A7 près de Lyon : les douaniers mettent la main sur plus d’un demi-million d’euros de cigarettes

Les faits se sont déroulés mardi 11 novembre, au sud de la métropole lyonnaise. Lors d’un contrôle mené sur l’autoroute A7, les douaniers ont voulu stopper un véhicule à hauteur du péage de Condrieu (Rhône), rapporte BFM Lyon.
Ignorant les injonctions, le conducteur a brusquement redémarré, déclenchant ainsi une course-poursuite sur plusieurs kilomètres.
Malgré l'utilisation des Stopsticks, ces dispositifs destinés à crever les pneus pour immobiliser un véhicule, l’automobiliste a continué sa fuite avant d’être finalement stoppé à Ampuis.
À bord, les agents ont mis la main sur 85 cartons contenant 4 200 cartouches de cigarettes. La marchandise, évaluée à plus d’un demi-million d’euros, a été immédiatement saisie.
Le conducteur a été placé en garde à vue.
