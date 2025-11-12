OL en direct

L'OL va célébrer les 10 ans du Groupama Stadium en janvier - Lyon Mag

C'était le 9 janvier 2016.

L'OL inaugurait le Groupama Stadium à l'occasion de la réception de Troyes. Alors que le club s’apprête à célébrer son 75e anniversaire lors de la réception de Nantes, d'autres festivités sont annoncées. En janvier prochain... (Lire la suite sur Lyon Foot)

