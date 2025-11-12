L'OL inaugurait le Groupama Stadium à l'occasion de la réception de Troyes. Alors que le club s’apprête à célébrer son 75e anniversaire lors de la réception de Nantes, d'autres festivités sont annoncées. En janvier prochain... (Lire la suite sur Lyon Foot)
Mercredi 12 Novembre 2025 à 18h30
L'OL va célébrer les 10 ans du Groupama Stadium en janvier
C'était le 9 janvier 2016.
Tags :
Groupama Stadium
ol
0 commentaireLaisser un commentaire
Pas encore de commentaire, soyez le premier !
Laisser un commentaire
Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.