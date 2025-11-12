Ramassage des ordures suspendu par la Métropole : cette commune près de Lyon pointe "une décision déconnectée"

La commune précise pourtant que "les commerçants ont immédiatement fourni les documents attestant que chacun d’entre eux s’acquitte bien de sa propre taxe foncière, comprenant la part dédiée à l’enlèvement des ordures ménagères."
Malgré ces preuves, "la Métropole a choisi de retirer dans un premier temps les bacs jaunes, privant les professionnels du tri et du recyclage." Début septembre,"elle est allée plus loin en enlevant également les bacs gris, affirmant aujourd’hui être incapable de dire où ils se trouvent ni de les restituer."
Face à ce blocage, la mairie de Grigny assure avoir "pris ses responsabilités" pour éviter un risque sanitaire et “la transformation du site en dépotoir”. Elle dit avoir "organisé le ramassage des déchets afin de préserver la salubrité publique” et "mis à disposition du centre commercial des bacs lui appartenant."
Mais selon la collectivité, la Métropole "refuse désormais de collecter ces bacs, au prétexte qu’ils n’appartiennent pas formellement aux commerçants concernés." Une position qualifiée d’"incompréhensible et pénalisante, contraire aux principes les plus élémentaires de continuité du service public."
Le maire de Grigny-sur-Rhône "dénonce avec la plus grande fermeté cette situation irrationnelle, qui place les commerçants, leurs salariés et leurs clients dans une impasse." La commune assure qu’elle "continuera à défendre avec détermination les acteurs économiques du territoire et les habitants, refusant que le centre commercial du Jayon soit victime d’une décision administrative déconnectée du bon sens et du terrain."
La mairie formule ainsi trois demandes précises à la Métropole de Lyon : "la restitution immédiate des bacs appartenant aux commerçants, la reprise sans délai du service normal de collecte et l’ouverture d’un dialogue constructif, respectueux du droit et des réalités vécues par les professionnels."
Avant d'accuser une posture politique, cela semble sans aucun doute relever d'une situation anormale constatée par les services de la Métropole (repetons-le, les services sont des techniciens, apolitiques, engagés pour le service public et le respect des reglementations). Donc je pense quon ne sait pas tout de cette affaire. Si les services ne veulent pas y aller, c'est qu'il y a un loup.
A noter également que les bacs gris sont la propriété des habitants ou commerçants, la Métropole ne peut pas les retirer de leur plein gré, a contrario des jaunes qui leur appartient.
