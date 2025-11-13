Lyon : le lycée Charles-Mérieux bloqué par des élèves en soutien à la Palestine, en plein 13 novembre

Mauvais timing ou choix assumé ? Dix ans jour pour jour après les attentats du 13 novembre 2015, qui ont coûté la vie à 130 personnes, des lycéens ont bloqué l’accès à l’établissement Charles-Mérieux (Lyon 7e). Le Blocus s'est formé dès 7h30 ce jeudi.

Selon les premiers éléments, les revendications porteraient sur la situation en Palestine. Devant le lycée, plusieurs élèves, parfois cagoulés, ont installé des barrières, des poubelles, un drapeau palestinien et des pancartes mentionnant notamment "soutien au peuple colonisé" ou encore "Macron on a bloké (sic)". Une petite affiche rend tout de même hommage aux victimes françaises : "que toutes les victimes du 13 novembre reposent en paix".

La direction du lycée a rapidement appelé la police. Des effectifs ont été dépêchés sur place pour sécuriser les abords et éviter tout débordement.

Le proviseur, présent devant l’établissement, s’est montré à la fois calme et déterminé :"Moi je veux que mes élèves puissent rentrer", a-t-il déclaré, soulagé que les élèves de terminale, convoqués pour un devoir commun de philosophie, aient été autorisés à passer le barrage.