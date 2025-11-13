Faits Divers

Lyon : le lycée Charles-Mérieux bloqué par des élèves en soutien à la Palestine, en plein 13 novembre

Une mobilisation d’élèves sur fond de soutien à la Palestine, qui intervient le jour même des commémorations des attentats de Paris.

Mauvais timing ou choix assumé ? Dix ans jour pour jour après les attentats du 13 novembre 2015, qui ont coûté la vie à 130 personnes, des lycéens ont bloqué l’accès à l’établissement Charles-Mérieux (Lyon 7e). Le Blocus s'est formé dès 7h30 ce jeudi.

Selon les premiers éléments, les revendications porteraient sur la situation en Palestine. Devant le lycée, plusieurs élèves, parfois cagoulés, ont installé des barrières, des poubelles, un drapeau palestinien et des pancartes mentionnant notamment "soutien au peuple colonisé" ou encore "Macron on a bloké (sic)". Une petite affiche rend tout de même hommage aux victimes françaises : "que toutes les victimes du 13 novembre reposent en paix".

La direction du lycée a rapidement appelé la police. Des effectifs ont été dépêchés sur place pour sécuriser les abords et éviter tout débordement.

Le proviseur, présent devant l’établissement, s’est montré à la fois calme et déterminé :"Moi je veux que mes élèves puissent rentrer", a-t-il déclaré, soulagé que les élèves de terminale, convoqués pour un devoir commun de philosophie, aient été autorisés à passer le barrage.

Reponse à Chris le 13/11/2025 à 15:19
lo a écrit le 13/11/2025 à 15h11

l’espérance de vie de cette jeunesse n’ira pas au-delà de 30 ans, ne vous inquiétez pas avec tout ce qui se mettent dans le cornet ces idiots

On a changer de cap...

lo le 13/11/2025 à 15:11

l’espérance de vie de cette jeunesse n’ira pas au-delà de 30 ans, ne vous inquiétez pas avec tout ce qui se mettent dans le cornet ces idiots

mine le 13/11/2025 à 14:59
SuperTonton a écrit le 13/11/2025 à 13h17

Quel est le rapport entre Palestine et 13 novembre ?

Les islamistes s' intéressent aux lycéens.

oui-oui le 13/11/2025 à 14:56
SuperTonton a écrit le 13/11/2025 à 13h17

Quel est le rapport entre Palestine et 13 novembre ?

Très bonne question. Les Français sur le même bateau que les Israéliens ?

Rlb le 13/11/2025 à 14:12

De la provocation bien sûr. Vive les reseaux sociaux qui abrutissent cette PAUVRE jeunesse.
Et on va nous casser les pieds avec le pseudo mal être de celle ci.

vraiment le 13/11/2025 à 14:02
SuperTonton a écrit le 13/11/2025 à 13h17

Quel est le rapport entre Palestine et 13 novembre ?

réfléchissez c’est pas compliqué

ah les boulets le 13/11/2025 à 14:02

micron a reçu abbas! Vous voulez quoi après qu'on accueille le hamas?

Chris696969 le 13/11/2025 à 14:02
bravoo a écrit le 13/11/2025 à 10h04

donc pour Lyonmag : le 13 novembre = Terroriste = Arabe = Palestine

Puisque vous employez le terme "Arabe" pourriez vous nous dire ce qu'il correspond pour vous ?

Où situez vous l'Arabie sur une carte mondiale ?

Chris696969 le 13/11/2025 à 13:59
Il faut lire a écrit le 13/11/2025 à 12h01

C’est lyonmag qui fait de la récupération , tout ça pour faire des cliques

Pardonnez moi mais LM ne fait que relater des faits réels.

Leur interprétation est sous la seule responsabilité des Pythies ou autres prédicteurs de tous poils...

essaie encore.. le 13/11/2025 à 13:43
Cartésien a écrit le 13/11/2025 à 12h53

L'idéologie décoloniale le cancer du XXIème siècle avec l'Islamisme, et ils vont parfaitement ensemble ...

Je pose la question bêtement et méchamment aussi par rapport à ses décérébrés. Reprenons l'Histoire globale, la culture "arabo-persique" n'a donc jamais été "coloniale" et "esclavagiste" ??? Cette culture a fait partie pendant des siècles des cultures dominantes et a été la patronne du marché aux esclaves (dont beaucoup de leur propre religion) sur plusieurs continents.

Les décoloniaux sont certes des imbéciles mais ils sont dangereux dans la réécriture historique.

Si vous voulez redonner les territoires aux peuples "originels" va falloir remonter à quelques siècles voir millénaire et donc cela risque de bouger beaucoup ... déjà vous évacuez la plupart des pays de l'autre côté de la Méditerranée

Personne ne réclame des déplacements forcés de population, a part le gouvernement Israélien et Trump..
Ce que les anti colonialistes réclament c'est que les mêmes droits s'appliquent pour tous, sans distinction d'ethnie ni de religion..
Ce qui est inacceptable pour un raciste comme toi.
Le cancer, c'est tézigues..

Samlion le 13/11/2025 à 13:39

Les cons ça ose tout, c est même à ça qu ont les reconnaît, en ce jour, de mémoire, ces imbéciles auraient pu avoir un minimum de respect.

tout a fait le 13/11/2025 à 13:39
Schuss69 a écrit le 13/11/2025 à 12h31

Encore des petits Français qui n'ont rien compris. Cela ressemble plus à un chahut de cancres qui veulent sécher les cours qu'à une manifestation dont l'objet a été correctement réfléchi.

l'occase de faire sauter un contrôle continu pour quelques branleurs illettrés qui seront néanmoins bacheliers a la fin de l'année scolaire ...

Ex Précisions le 13/11/2025 à 13:36

Des baffes et au boulot les marmots, encore des fils de bobos...

SuperTonton le 13/11/2025 à 13:17

Quel est le rapport entre Palestine et 13 novembre ?

boulets de chez boulets le 13/11/2025 à 13:16

En soutien de quoi? Micron qui reçois abbas
Allez apportez votre soutien là bas bande de nazes

Geolic le 13/11/2025 à 13:08

Dix années, quand on est âgé de 15 ans, c'est beaucoup.
On ne peut donc reprocher à ces élèves de se sentir plus concernés par les drames actuels.

On oublie pas le 13/11/2025 à 13:08

on Palestien a subi le plus grand génocide la plus part des enfants et des mamans les coupables sont on liberté les militaires franco-israéliens ne sont pa déranger on oublie pas et on pardonne pas

basta le 13/11/2025 à 12:53
lyyyooonnnn a écrit le 13/11/2025 à 10h39

peut-être le terrorisme islamiste, comme par exemple le Hamas si cela vous parle ?

depuis 2007 des manifs propalestiniennes avaient lieu devant le Bataclan,qui a l'epoque organisait des concerts de soutien à l'armée et a la police israelienne . en 2011 un projet d'attentat avait été déjoué: " Nous avions un projet d'attentat contre le Bataclan parce que les propriétaires sont juifs. "( Jaish al-Islam)
.mais nous n'avons bien sûr rien vu venir !

Cartésien le 13/11/2025 à 12:53
décolonisons a écrit le 13/11/2025 à 12h15

Il n'y a pas de Hamas en Cisjordanie, ça n'empêche pas les colons d'extrême droite (la mouvance qui a assassiné le premier ministe Ytzhak Rabin) d'attaquer et parfois de tuer des paysans Palestiniens et de voler leurs terres, avec la complicité de l'Armée Israélienne et du gouvernement.
En toute impunité.
Le Hamas est bien pratique pour essayer de justifier ton soutien au colonialisme, n'est ce pas ??
S'il n'existait pas, le gouvernement Israélien l'inventerait.. oh wait !!
https://www.lemonde.fr/idees/article/2006/02/03/quand-israel-favorisait-le-hamas-par-charles-enderlin_737642_3232.html

L'idéologie décoloniale le cancer du XXIème siècle avec l'Islamisme, et ils vont parfaitement ensemble ...

Je pose la question bêtement et méchamment aussi par rapport à ses décérébrés. Reprenons l'Histoire globale, la culture "arabo-persique" n'a donc jamais été "coloniale" et "esclavagiste" ??? Cette culture a fait partie pendant des siècles des cultures dominantes et a été la patronne du marché aux esclaves (dont beaucoup de leur propre religion) sur plusieurs continents.

Les décoloniaux sont certes des imbéciles mais ils sont dangereux dans la réécriture historique.

Si vous voulez redonner les territoires aux peuples "originels" va falloir remonter à quelques siècles voir millénaire et donc cela risque de bouger beaucoup ... déjà vous évacuez la plupart des pays de l'autre côté de la Méditerranée

ils obéissent à Papi le 13/11/2025 à 12:52

Le grand père Mélenchon , dirige sa chair à canon, comme un salopard, il se croit au Venezuela

Titus69 le 13/11/2025 à 12:41
décolonisons a écrit le 13/11/2025 à 12h15

Il n'y a pas de Hamas en Cisjordanie, ça n'empêche pas les colons d'extrême droite (la mouvance qui a assassiné le premier ministe Ytzhak Rabin) d'attaquer et parfois de tuer des paysans Palestiniens et de voler leurs terres, avec la complicité de l'Armée Israélienne et du gouvernement.
En toute impunité.
Le Hamas est bien pratique pour essayer de justifier ton soutien au colonialisme, n'est ce pas ??
S'il n'existait pas, le gouvernement Israélien l'inventerait.. oh wait !!
https://www.lemonde.fr/idees/article/2006/02/03/quand-israel-favorisait-le-hamas-par-charles-enderlin_737642_3232.html

Oh là belle référence tu me sors un article du "Monde" cela va très "journalistique" en effet. Je rigole cela fait longtemps que ce torchon n'est plus un vrai journal.
Gouvernement de Abbas corrompu jusqu'au trognon.

Il faut dégager ce conflit hors de France totalement et fermement. Dissoudre toutes ses organisations antisémites pro-palestiniennes, et fermement mettre en tôle les activistes islamistes.

Je like le 13/11/2025 à 12:31
Gerland c'est pas du gâteau a écrit le 13/11/2025 à 12h15

As-tu saisi mon pote
Notre envie de révolte ?
J'ai envie de crier
"Zut, flûte, crotte, chier... "

Y’a des problèmes’

Schuss69 le 13/11/2025 à 12:31

Encore des petits Français qui n'ont rien compris. Cela ressemble plus à un chahut de cancres qui veulent sécher les cours qu'à une manifestation dont l'objet a été correctement réfléchi.

Amen le 13/11/2025 à 12:29

Un vrai français n'agirait pas de la sorte eu égard aux victimes des attentats du 13 Novembre 2015 .
D'accord pour soutenir le peuple palestinien , mais un autre jour , car là , c'est souiller les mémoires des victimes et de leurs proches .
Puisqu'ils adorent la violence , pourquoi ne vont ils pas combattre aux côtés du Hamas ?

Bellota le 13/11/2025 à 12:24

« Pardonnez leur, mon Dieu, ils ne savent pas ce qu’ils font »
Sinon pauvres petits cons

PTDR le 13/11/2025 à 12:18
Grand Bravo ! a écrit le 13/11/2025 à 10h56

Ce que je comprends c'est que vous faites un lien lié à votre interprétation en le reprochant aux autres alors que vous seul faites ce lien.

C'est ça hypocrite, le "EN PLEIN 13 NOVEMBRE" dans le titre (alors que cette date n'a rien a voir ni de près ni de loin avec la Palestine) est totalement fortuit et involontaire..
Tartuffe va..

décolonisons le 13/11/2025 à 12:15
Titus69 a écrit le 13/11/2025 à 11h58

Déjà "cagoulés" cela dit beaucoup.

"Colonisé" donc là on est dans l'extrême gauche décoloniale.

Ses imbéciles mentionnent ils les exécutions en pleine rue et devant public des opposants politiques du Hamas qui ont lieu en ce moment? non étonnant non?

Dès le départ il aurait fallu dissoudre les organisations type "urgence palestine" et autre qui ne sont que des organisations antisémites. Cela n'a pas été fait pourquoi ?

Ici on voit bien les stratégies terribles des idéologies totalitaires qui prennent en main la jeunesse et l'endoctrine pour mettre en action leurs oeuvres. On arrive ainsi à voir dans certains pays les fameux "enfants soldats" qui vont massacrer hommes / femmes / enfants.
Dans les zones occupées par l'ancien Daesh on voyait des gamins armes à la main.
Dans certaines "cultures" il n'y a pas réellement de notion d'enfant il faut bien se le rappeler, l'enfant est souvent un "outil" politique, économique, religieux etc etc... il n'y aucune opposition par exemple au mariage forcé de fillettes prépubères.

Cette stratégie d'endoctrinement de la jeunesse a été parfaitement maitrisé par les islamistes mais avant eux par les communistes (dans l'URSS des enfants dénonçaient leurs parents).
Il est effrayant en sachant cela de laisser faire des enseignants idéologisés en activité car on ne peut pas mettre des caméras dans toutes les classes pour savoir ce que certains peuvent rentrer dans les cerveaux en voie de formation... mais cela l'Education Nationale ne le dira jamais, on a bien des ministres de l'Enseignement supérieur qui disent que tout va bien dans les facs ....

Il n'y a pas de Hamas en Cisjordanie, ça n'empêche pas les colons d'extrême droite (la mouvance qui a assassiné le premier ministe Ytzhak Rabin) d'attaquer et parfois de tuer des paysans Palestiniens et de voler leurs terres, avec la complicité de l'Armée Israélienne et du gouvernement.
En toute impunité.
Le Hamas est bien pratique pour essayer de justifier ton soutien au colonialisme, n'est ce pas ??
S'il n'existait pas, le gouvernement Israélien l'inventerait.. oh wait !!
https://www.lemonde.fr/idees/article/2006/02/03/quand-israel-favorisait-le-hamas-par-charles-enderlin_737642_3232.html

Gerland c'est pas du gâteau le 13/11/2025 à 12:15

As-tu saisi mon pote
Notre envie de révolte ?
J'ai envie de crier
"Zut, flûte, crotte, chier... "

CerisedeLyon le 13/11/2025 à 12:11
Un bourico trilingue a écrit le 13/11/2025 à 11h04

T'inquiète pour eux ils sont de loint plus intelligent que toi

Bourricot. De loin. Intelligents.
Trilingue à l'oral uniquement ?

Il faut lire le 13/11/2025 à 12:01
Chris696969 a écrit le 13/11/2025 à 11h43

Vous n'avez pas l'impression de faire de la récupération ?

Quelle indécence pour les victimes et leurs familles...

C’est lyonmag qui fait de la récupération , tout ça pour faire des cliques

Titus69 le 13/11/2025 à 11:58

Déjà "cagoulés" cela dit beaucoup.

"Colonisé" donc là on est dans l'extrême gauche décoloniale.

Ses imbéciles mentionnent ils les exécutions en pleine rue et devant public des opposants politiques du Hamas qui ont lieu en ce moment? non étonnant non?

Dès le départ il aurait fallu dissoudre les organisations type "urgence palestine" et autre qui ne sont que des organisations antisémites. Cela n'a pas été fait pourquoi ?

Ici on voit bien les stratégies terribles des idéologies totalitaires qui prennent en main la jeunesse et l'endoctrine pour mettre en action leurs oeuvres. On arrive ainsi à voir dans certains pays les fameux "enfants soldats" qui vont massacrer hommes / femmes / enfants.
Dans les zones occupées par l'ancien Daesh on voyait des gamins armes à la main.
Dans certaines "cultures" il n'y a pas réellement de notion d'enfant il faut bien se le rappeler, l'enfant est souvent un "outil" politique, économique, religieux etc etc... il n'y aucune opposition par exemple au mariage forcé de fillettes prépubères.

Cette stratégie d'endoctrinement de la jeunesse a été parfaitement maitrisé par les islamistes mais avant eux par les communistes (dans l'URSS des enfants dénonçaient leurs parents).
Il est effrayant en sachant cela de laisser faire des enseignants idéologisés en activité car on ne peut pas mettre des caméras dans toutes les classes pour savoir ce que certains peuvent rentrer dans les cerveaux en voie de formation... mais cela l'Education Nationale ne le dira jamais, on a bien des ministres de l'Enseignement supérieur qui disent que tout va bien dans les facs ....

Privadois le 13/11/2025 à 11:50
Un bourico trilingue a écrit le 13/11/2025 à 11h04

T'inquiète pour eux ils sont de loint plus intelligent que toi

Qu est ce que tu en sais ?

Chris696969 le 13/11/2025 à 11:43
bravoo a écrit le 13/11/2025 à 10h04

donc pour Lyonmag : le 13 novembre = Terroriste = Arabe = Palestine

Vous n'avez pas l'impression de faire de la récupération ?

Quelle indécence pour les victimes et leurs familles...

GLOUGLOU 1er le 13/11/2025 à 11:39
bravoo a écrit le 13/11/2025 à 10h04

donc pour Lyonmag : le 13 novembre = Terroriste = Arabe = Palestine

Ca a fonctionné dans l'autre sens !

johnny le 13/11/2025 à 11:38

Ces les mêmes qu'ont va entendre bientôt dire ont as un pas un taf mdr

Jeanlaville le 13/11/2025 à 11:34

Bien joué les jeunes

Alcofribas le 13/11/2025 à 11:33
Traveler a écrit le 13/11/2025 à 10h29

c’est n’importe quoi
ils se font manipuler !!!

Excellente question ! Par qui ?

mamipouzo le 13/11/2025 à 11:07
Watt a écrit le 13/11/2025 à 10h07

Une minorité qui souhaite surtout profiter du beau temps...

Tout prétexte est bon pour l'oisiveté.

Les petits choux le 13/11/2025 à 11:06

Les enfants gâtés s’amusent !!!!

Un bourico trilingue le 13/11/2025 à 11:04
Hildegonde a écrit le 13/11/2025 à 09h51

Savent-ils seulement où se trouve la Palestine ?

T'inquiète pour eux ils sont de loint plus intelligent que toi

Limites idéologiques le 13/11/2025 à 11:02
Fait pas semblant de ne pas comprendre.. a écrit le 13/11/2025 à 10h47

Parceque LyonMag s'indigne que des jeunes soutiennent les colonisés en Palestine le jour d'un attentat de Daesh (alors qu'il n'y a absolument aucun rapport)
L'amalgame malhonnête entre la Palestine (des "arabes") et le terrorisme de Daesh est ici flagrant

Quelle indignation de LyonMag ? ils relatent les faits, point. S'il y a des amalgames et interprétations malhonnêtes : cela vient de votre façon de faire.

French connection le 13/11/2025 à 11:00

Il y aurait urgence à expulser à tout prix ces hypocrites de manifestants sans ménagement par les forces de l'ordre, intolérable de voir des revendications inadmissibles perturber les lieux d'enseignement. Le pouvoir est-il encore là ?

stef69999 le 13/11/2025 à 10:57

une dizaine de mer deux suffit à bloquer un etablissement scolaire mais que font les flics ??

Grand Bravo ! le 13/11/2025 à 10:56
Fait pas semblant de ne pas comprendre.. a écrit le 13/11/2025 à 10h47

Parceque LyonMag s'indigne que des jeunes soutiennent les colonisés en Palestine le jour d'un attentat de Daesh (alors qu'il n'y a absolument aucun rapport)
L'amalgame malhonnête entre la Palestine (des "arabes") et le terrorisme de Daesh est ici flagrant

Ce que je comprends c'est que vous faites un lien lié à votre interprétation en le reprochant aux autres alors que vous seul faites ce lien.

Cycy69 le 13/11/2025 à 10:51
bravoo a écrit le 13/11/2025 à 10h04

donc pour Lyonmag : le 13 novembre = Terroriste = Arabe = Palestine

Rien à voir mais il y a des dates à éviter.

Fait pas semblant de ne pas comprendre.. le 13/11/2025 à 10:47
Grand Bravo ! a écrit le 13/11/2025 à 10h11

Qui parle de "Terroriste = Arabe" à part vous ? Pourquoi faites vous ce lien ?

Parceque LyonMag s'indigne que des jeunes soutiennent les colonisés en Palestine le jour d'un attentat de Daesh (alors qu'il n'y a absolument aucun rapport)
L'amalgame malhonnête entre la Palestine (des "arabes") et le terrorisme de Daesh est ici flagrant

Tatin le 13/11/2025 à 10:47
bravoo a écrit le 13/11/2025 à 10h04

donc pour Lyonmag : le 13 novembre = Terroriste = Arabe = Palestine

Avez vous une autre équation probante à proposer ?

lyyyooonnnn le 13/11/2025 à 10:39
Lauremelodye a écrit le 13/11/2025 à 10h28

C'est quoi le rapport Lyon Mag entre le 13 novembre et la Palestine ??

peut-être le terrorisme islamiste, comme par exemple le Hamas si cela vous parle ?

Traveler le 13/11/2025 à 10:29

c’est n’importe quoi
ils se font manipuler !!!

Lauremelodye le 13/11/2025 à 10:28

C'est quoi le rapport Lyon Mag entre le 13 novembre et la Palestine ??

