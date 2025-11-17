Besoin d’un entretien hivernal pour vos appareils de tonte ? Découvrez les forfaits Maison Mayoud !

Avec deux boutiques à Dommartin et Chaponost, Maison Mayoud met à disposition des particuliers comme des professionnels un large choix de matériel, EPI, outillage et pièces détachées.

Plus de 15 000 pièces détachées sont disponibles en libre-service, permettant à chacun de trouver rapidement la pièce qu’il recherche, quelle que soit la marque de son équipement.

Mais ce qui fait la différence, c’est surtout le service après-vente premium assuré par des techniciens engagés, qualifiés et formés en continu. Du conseil à l’achat jusqu’à l’entretien de vos machines, Maison Mayoud garantit un suivi de qualité, loin de l’expérience standard que proposent les grandes surfaces de bricolage.

Autre atout phare : un Service Express pour la réparation de votre machine le jour même, ainsi qu’un service de location pour répondre à vos besoins ponctuels.

Maison Mayoud est également revendeur agréé des plus grandes marques du secteur : STIHL, HUSQVARNA, HONDA, Cub Cadet, Echo, Verts Loisirs, et bien d’autres encore.

Des forfaits d’entretien hivernal pour offrir un soin complet à votre tondeuse ou robot de tonte !

L’hiver est la saison idéale pour entretenir vos équipements de jardinage. Pendant que vos machines dorment au garage, Maison Mayoud vous propose des forfaits d’entretien hivernal, disponibles du 1er novembre 2025 au 31 janvier 2026, dans ses ateliers de Dommartin et Chaponost.

Ces forfaits permettent de redonner une seconde vie à vos machines avant la reprise du printemps, tout en prolongeant leur durée de vie et c’est sans rendez-vous !

Le forfait d’entretien hivernal pour votre tondeuse avec 12 points de contrôle pour 99€

Sans rendez-vous, du mois de novembre au mois de janvier, venez profiter du forfait entretien hivernal tondeuse.

Les techniciens réalisent un entretien complet en 12 étapes pour préparer votre tondeuse à affronter la nouvelle saison :

1. Vidange du moteur

2. Changement de la bougie

3. Vérification de l’allumage et de la carburation

4. Graissage

5. Nettoyage du filtre à air

6. Mise en route et réglage du régime moteur

7. Vérification du roto-stop ou du frein de lame

8. Vérification et tension des câbles

9. Vérification de la transmission

10. Affûtage et équilibrage de la lame

11. Nettoyage complet de la tondeuse

12. Hivernage* avec carburant stabilisé

*Maison Mayoud garde votre tondeuse durant tout l’hiver.

Prix : 99€ sur janvier 2026

En cas de frais supplémentaires, un devis personnalisé est systématiquement établi avant toute intervention.

Les forfaits d’entretiens hivernaux pour votre robot de tonte à partir de 75€

Confiez votre robot de tonte à nos experts et assurez-lui une remise en forme complète avant la belle saison.

Les forfaits sont disponibles sans rendez-vous du 1er novembre 2025 au 31 janvier 2026.

Forfait BASIC pour 75€ avec 6 points de contrôle et de réglage

1. Remplacement des couteaux/lames

2. Mise à jour logiciel et diagnostic

3. Nettoyage basique (coque extérieure et plateau)

4. Contrôle extérieur

5. Mise en route et test complet

6. Recharge

Forfait EXPERT pour 159€ avec 9 points de contrôle

1. Toutes les prestations du forfait BASIC

2. Nettoyage approfondi (coque extérieure, plateau et brossage de la coque intérieure)

3. Démontage du carter

4. Contrôles techniques (roues, plateau, hauteur de coupe, connectiques extérieures)

5. Graissage des axes

Forfait CONFORT pour 210€ avec 10 points de contrôle

Recommandé tous les deux ans

1. Toutes les prestations des forfaits BASIC et EXPERT

2. Nettoyage complet intégral (coque extérieure, plateau et coque intérieure)

3. Contrôles techniques approfondis (roues, plateau, hauteur de coupe, connectiques extérieures + intérieures)

4. Remplacement des joints d’étanchéité du châssis

Options disponibles pour les robots de tonte :

· Hivernage* seul : 45€

· Hivernage* + remise en route à domicile : 150€

*Maison Mayoud garde votre tondeuse durant tout l’hiver.

Jusqu’à 1000€ de remise sur les robots de tonte !

Cet automne et cet hiver, Maison Mayoud vous fait bénéficier de remises allant jusqu’à 1000€ de remise sur une large sélection de robots de tonte parmi les marques HUSQVARNA, HONDA, STIHL et CUB CADET.

C’est le moment idéal pour investir dans un robot performant et confier son entretien à une équipe de professionnels certifiés.

HOME COLLECT : le service d’entretien sans bouger de chez vous !

Sur rendez-vous, Maison Mayoud vient chercher votre tondeuse à votre domicile et vous la ramène après entretien dans un rayon de 30km pour 59€ de frais de déplacement aller-retour.

Un service pratique, rapide et fiable, idéal pour gagner du temps pendant l’hiver.

Infos pratiques

Les machines sont à récupérer dans les 15 jours suivant l’appel de la boutique.

Passé ce délai, des frais de gardiennage peuvent être appliqués.

www.mayoud.com

Maison Mayoud Dommartin

04 78 47 31 33

109 route départementale 306 (ancienne RN6) La Chicotière 69380 - Dommartin

Maison Mayoud Chaponost

04 72 67 05 46

44 route de Brignais 69630 Chaponost

Offrez à votre matériel le soin qu’il mérite et repartez au printemps avec des machines prêtes à tondre comme au premier jour !