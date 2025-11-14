Judiciaire

Près de Lyon : surpris en train de se masturber devant des adolescents, il évoque un simple massage pour soulager une douleur

Le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône se penchait il y a quelques jours sur le cas d'un septuagénaire au casier vierge mais aux habitudes inquiétantes.

Il avait été surpris le 18 septembre dernier en train de se masturber dans l'habitacle de sa voiture stationnée en face du lycée Claude-Bernard. Puis sur le parking du lycée Louis-Armand le même jour.

Aux policiers qui l'avaient interpellé, il avait expliqué avoir ressenti une vive douleur au pénis et avoir donc opéré un massage pour se soulager... Quant à la vidéo pornographique qui était diffusée sur son téléphone portable, il s'agissait selon lui d'un spam sur lequel il avait malencontreusement cliqué.

Une version resservie aux juges caladois. Ces derniers ont préféré balayer le témoignage d'un autre lycéen qui déclarait avoir surpris un homme en train de se masturber en janvier dernier dans une voiture correspondant à celle du prévenu, estimant que cela ne constituait pas une preuve.

Malgré les risques de récidive élevés selon l'expertise psychiatrique, le tribunal a prononcé une peine de 8 mois de prison avec sursis. Le septuagénaire a désormais l'interdiction de se rendre devant des établissements scolaires pendant les 3 prochaines années.

Castor le 14/11/2025 à 13:47

castration chimique pour papy la crampe!

Tatin le 14/11/2025 à 10:43

Les crampes ! monsieur le juge, toujours des crampes.

Ex Précisions le 14/11/2025 à 10:04

Même pas une petite perquisition chez lui pour inspecter son ordinateur ?
Je pense qu'il y a dessus de mauvaises surprises.

Catalan le 14/11/2025 à 09:13

Bingo, sursis , on est bien a Villefranche ou le tribunal est une ONG humanitaire.

