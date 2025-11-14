Près de Lyon : surpris en train de se masturber devant des adolescents, il évoque un simple massage pour soulager une douleur

Il avait été surpris le 18 septembre dernier en train de se masturber dans l'habitacle de sa voiture stationnée en face du lycée Claude-Bernard. Puis sur le parking du lycée Louis-Armand le même jour.

Aux policiers qui l'avaient interpellé, il avait expliqué avoir ressenti une vive douleur au pénis et avoir donc opéré un massage pour se soulager... Quant à la vidéo pornographique qui était diffusée sur son téléphone portable, il s'agissait selon lui d'un spam sur lequel il avait malencontreusement cliqué.

Une version resservie aux juges caladois. Ces derniers ont préféré balayer le témoignage d'un autre lycéen qui déclarait avoir surpris un homme en train de se masturber en janvier dernier dans une voiture correspondant à celle du prévenu, estimant que cela ne constituait pas une preuve.

Malgré les risques de récidive élevés selon l'expertise psychiatrique, le tribunal a prononcé une peine de 8 mois de prison avec sursis. Le septuagénaire a désormais l'interdiction de se rendre devant des établissements scolaires pendant les 3 prochaines années.