Lyon : la place des Martyrs de la Résistance entièrement réaménagée et végétalisée

La place des Martyrs de la Résistance, à l’angle de la rue Garibaldi et de la rue Paul-Bert dans le 3e arrondissement de Lyon, vient d’achever sa transformation.

L’espace, autrefois occupé en partie par un parking, devient désormais une place végétalisée et polyvalente, pensée pour accueillir des usages variés, du marché de proximité aux espaces de détente.

Le réaménagement s’inscrit dans la "Révolution Paysagère" de la Métropole de Lyon menée dans le quartier de la Part-Dieu. Après plusieurs phases de concertation et d’urbanisme transitoire, les travaux se sont terminés cet automne. La cour de l’école Léon-Jouhaux, agrandie en 2021, occupe désormais le sud du site.

Conçue par l’Atelier Jacqueline Osty et Associés, la nouvelle place s’articule en trois zones : un parvis minéral au nord, capable d’accueillir le marché forain du jeudi ; un cœur de place type “guinguette”, très végétalisé, avec mobilier de détente et une structure en rondins inspirée d’une œuvre du parc Matisse à Lille, et au sud, un parvis ludique intégrant une intervention artistique coconstruite avec les élèves, intitulée "Devant l’école coule la rivière".

La végétalisation a été fortement renforcée : 7 arbres, 1087 arbustes et 6000 vivaces plantés, portant à 42% la part d’espaces verts. Certains matériaux ont été réemployés, comme les anciennes bordures transformées en pas japonais ou les rondins issus de six platanes malades abattus en début de chantier.

Le coût total de l’opération s’élève à 1,6 million d’euros.

Ah le 14/11/2025 à 15:33

Comme par hasard la gauche se souvient des VRAIS résistants ?

pifou le 14/11/2025 à 15:23

Usage varié mais surtout pas de parking !!
Les écolos font vraiment tout pour embêter les automobilistes

On a hâte de voir arriver les villages de tentes ! le 14/11/2025 à 15:18

Le grand ménage aura lieu à partir du 15 mars 2026 !

Tiens le 14/11/2025 à 14:57
nim a écrit le 14/11/2025 à 12h11

Espace de détente pour les forains et les gamins de l’école, ce qui était déjà le cas avant le réaménagement, juste dans des conditions lamentables en partageant la place avec un parking.

Les dealers cachent aussi bien leur came sous les voitures que dans la végétation, ce qu’on a vu abondamment à la Guillotière avant que les élus obtiennent un déploiement de la police nationale et suppriment le stationnement qui servait de planque.

Donc l’un dans l’autre pas plus de risque de deal qu’avant et des conditions améliorées pour la vie du quartier.

Un vieux socialo qui est dans le vieux logiciel du déni et du relativisme

Terminée le 14/11/2025 à 14:52

Terminée depuis 3 mois mais le citoyen devait attendre l’inauguration pour en profiter

Signaler Répondre
charlot le 14/11/2025 à 14:30
Ex Précisions a écrit le 14/11/2025 à 10h11

Espaces de détente pour les dealers ?

c est leurs électeurs

Pas encore prêt pour le résultat de mars le 14/11/2025 à 12:37
nim a écrit le 14/11/2025 à 12h11

Espace de détente pour les forains et les gamins de l’école, ce qui était déjà le cas avant le réaménagement, juste dans des conditions lamentables en partageant la place avec un parking.

Les dealers cachent aussi bien leur came sous les voitures que dans la végétation, ce qu’on a vu abondamment à la Guillotière avant que les élus obtiennent un déploiement de la police nationale et suppriment le stationnement qui servait de planque.

Donc l’un dans l’autre pas plus de risque de deal qu’avant et des conditions améliorées pour la vie du quartier.

La gauche qui se satisfait de la situation de la Guillotiere. Très amusant.

nim le 14/11/2025 à 12:11
Ex Précisions a écrit le 14/11/2025 à 10h11

Espaces de détente pour les dealers ?

Espace de détente pour les forains et les gamins de l’école, ce qui était déjà le cas avant le réaménagement, juste dans des conditions lamentables en partageant la place avec un parking.

Les dealers cachent aussi bien leur came sous les voitures que dans la végétation, ce qu’on a vu abondamment à la Guillotière avant que les élus obtiennent un déploiement de la police nationale et suppriment le stationnement qui servait de planque.

Donc l’un dans l’autre pas plus de risque de deal qu’avant et des conditions améliorées pour la vie du quartier.

Jacques1 le 14/11/2025 à 12:11
LFI 69 a écrit le 14/11/2025 à 10h57

Avec Aulas nous aurions eu droit à un parking.

Et ça aurait été plus utile, mais c'était déjà un parking, du moins en partie, comme le dit l'article.

Chris696969 le 14/11/2025 à 11:56
LFI 69 a écrit le 14/11/2025 à 10h57

Avec Aulas nous aurions eu droit à un parking.

Et avec LFI un nouveau point de deal...

Vous avez raison... le 14/11/2025 à 11:34
Ex Précisions a écrit le 14/11/2025 à 10h11

Espaces de détente pour les dealers ?

...on devrait remplacer les squares et parcs publics en parking, ça ferait disparaitre les dealers !
Pendant ce temps-là, les familles qui vivent en appartement et les enfants qui sortent de l'école n'auront qu'à se détendre entre deux rangées de voitures.

LFI 69 le 14/11/2025 à 10:57

Avec Aulas nous aurions eu droit à un parking.

basta le 14/11/2025 à 10:39
Ex Précisions a écrit le 14/11/2025 à 10h11

Espaces de détente pour les dealers ?

a coté de l’école c'est plus pratique !

‎ Libriste‎ ‎ le 14/11/2025 à 10:28

C'est pas Mitterrand qui allait fleurir la tombe du maréchal? Combien de grand parents des francais etaient pour le maréchal? Laissons les gens faire comme ils veulent en france.
Si la France est une démocratie - ce dont je doute parfois tellement il y a des pensées dites autorisées et d'autres interdites - ce colloque doit pouvoir avoir lieu. Personne n'est obligé de s'y rendre. Je ne vois pas où est le problème.

Jacques1 le 14/11/2025 à 10:25

Avant, on disait que l'on construisait les villes à la campagne. Maintenant, ils construisent la campagne à la ville.

Chris696969 le 14/11/2025 à 10:14

"La végétalisation a été fortement renforcée"

Cela participe grandement à ce sentiment de métropole apaisée... Bien vu...

Ex Précisions le 14/11/2025 à 10:11

Espaces de détente pour les dealers ?

