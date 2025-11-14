Lyon : la place des Martyrs de la Résistance entièrement réaménagée et végétalisée

L’espace, autrefois occupé en partie par un parking, devient désormais une place végétalisée et polyvalente, pensée pour accueillir des usages variés, du marché de proximité aux espaces de détente.

Le réaménagement s’inscrit dans la "Révolution Paysagère" de la Métropole de Lyon menée dans le quartier de la Part-Dieu. Après plusieurs phases de concertation et d’urbanisme transitoire, les travaux se sont terminés cet automne. La cour de l’école Léon-Jouhaux, agrandie en 2021, occupe désormais le sud du site.

Conçue par l’Atelier Jacqueline Osty et Associés, la nouvelle place s’articule en trois zones : un parvis minéral au nord, capable d’accueillir le marché forain du jeudi ; un cœur de place type “guinguette”, très végétalisé, avec mobilier de détente et une structure en rondins inspirée d’une œuvre du parc Matisse à Lille, et au sud, un parvis ludique intégrant une intervention artistique coconstruite avec les élèves, intitulée "Devant l’école coule la rivière".

La végétalisation a été fortement renforcée : 7 arbres, 1087 arbustes et 6000 vivaces plantés, portant à 42% la part d’espaces verts. Certains matériaux ont été réemployés, comme les anciennes bordures transformées en pas japonais ou les rondins issus de six platanes malades abattus en début de chantier.

Le coût total de l’opération s’élève à 1,6 million d’euros.