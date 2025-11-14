Lyon : la place des Martyrs de la Résistance entièrement réaménagée et végétalisée

L’espace, autrefois occupé en partie par un parking, devient désormais une place végétalisée et polyvalente, pensée pour accueillir des usages variés, du marché de proximité aux espaces de détente.
Le réaménagement s’inscrit dans la "Révolution Paysagère" de la Métropole de Lyon menée dans le quartier de la Part-Dieu. Après plusieurs phases de concertation et d’urbanisme transitoire, les travaux se sont terminés cet automne. La cour de l’école Léon-Jouhaux, agrandie en 2021, occupe désormais le sud du site.
Conçue par l’Atelier Jacqueline Osty et Associés, la nouvelle place s’articule en trois zones : un parvis minéral au nord, capable d’accueillir le marché forain du jeudi ; un cœur de place type “guinguette”, très végétalisé, avec mobilier de détente et une structure en rondins inspirée d’une œuvre du parc Matisse à Lille, et au sud, un parvis ludique intégrant une intervention artistique coconstruite avec les élèves, intitulée "Devant l’école coule la rivière".
La végétalisation a été fortement renforcée : 7 arbres, 1087 arbustes et 6000 vivaces plantés, portant à 42% la part d’espaces verts. Certains matériaux ont été réemployés, comme les anciennes bordures transformées en pas japonais ou les rondins issus de six platanes malades abattus en début de chantier.
Le coût total de l’opération s’élève à 1,6 million d’euros.
Comme par hasard la gauche se souvient des VRAIS résistants ?Signaler Répondre
Usage varié mais surtout pas de parking !!Signaler Répondre
Les écolos font vraiment tout pour embêter les automobilistes
Le grand ménage aura lieu à partir du 15 mars 2026 !Signaler Répondre
Un vieux socialo qui est dans le vieux logiciel du déni et du relativismeSignaler Répondre
Terminée depuis 3 mois mais le citoyen devait attendre l’inauguration pour en profiterSignaler Répondre
c est leurs électeursSignaler Répondre
La gauche qui se satisfait de la situation de la Guillotiere. Très amusant.Signaler Répondre
Espace de détente pour les forains et les gamins de l’école, ce qui était déjà le cas avant le réaménagement, juste dans des conditions lamentables en partageant la place avec un parking.Signaler Répondre
Les dealers cachent aussi bien leur came sous les voitures que dans la végétation, ce qu’on a vu abondamment à la Guillotière avant que les élus obtiennent un déploiement de la police nationale et suppriment le stationnement qui servait de planque.
Donc l’un dans l’autre pas plus de risque de deal qu’avant et des conditions améliorées pour la vie du quartier.
Et ça aurait été plus utile, mais c'était déjà un parking, du moins en partie, comme le dit l'article.Signaler Répondre
Et avec LFI un nouveau point de deal...Signaler Répondre
...on devrait remplacer les squares et parcs publics en parking, ça ferait disparaitre les dealers !Signaler Répondre
Pendant ce temps-là, les familles qui vivent en appartement et les enfants qui sortent de l'école n'auront qu'à se détendre entre deux rangées de voitures.
Avec Aulas nous aurions eu droit à un parking.Signaler Répondre
a coté de l’école c'est plus pratique !Signaler Répondre
C'est pas Mitterrand qui allait fleurir la tombe du maréchal? Combien de grand parents des francais etaient pour le maréchal? Laissons les gens faire comme ils veulent en france.Signaler Répondre
Si la France est une démocratie - ce dont je doute parfois tellement il y a des pensées dites autorisées et d'autres interdites - ce colloque doit pouvoir avoir lieu. Personne n'est obligé de s'y rendre. Je ne vois pas où est le problème.
Avant, on disait que l'on construisait les villes à la campagne. Maintenant, ils construisent la campagne à la ville.Signaler Répondre
"La végétalisation a été fortement renforcée"Signaler Répondre
Cela participe grandement à ce sentiment de métropole apaisée... Bien vu...
Espaces de détente pour les dealers ?Signaler Répondre