Une rafale de balles et une tentative d'incendie contre sa maison : qui en voulait à cette femme près de Lyon ?

Dans la nuit de mercredi à jeudi, la tranquillité relative du quartier des Razes à Feyzin a été perturbée vers 3h30 du matin.

Et pour cause, une maison de la rue du 8-Mai-1945 a été prise pour cible par plusieurs individus. Ces derniers ont d'abord ouvert le feu sur le pavillon, tirant plusieurs balles dont une a pénétré à l'intérieur à travers une fenêtre. Puis ils ont lancé un cocktail Molotov pour tenter d'incendier le bâtiment.

La femme qui vit là a été réveillée en sursaut. Elle est sortie et a réussi à éteindre le début d'incendie.

Selon le Progrès, l'enquête se dirige vers une tentative d'intimidation. L'habitante des lieux serait liée à un individu peu recommandable, que le commando aurait cherché à atteindre à travers elle.

Adopte une racaille, le nouveau site de rencontre le 14/11/2025 à 11:29

Je ne comprends vraiment pas pourquoi l'extrême-droite monte et monte, mais alors vraiment pas...

Paraît que c'est juste la faute à CNEWS...

Je dis que c'est plutôt la faute à ce genre de méfait (qui était encore impensable il y a 10 ans) qui se répète et se répète.

Racailles de m... le 14/11/2025 à 11:12

Certainement des amis venus saluer avec respect une proche.

C'est impressionnant tout l'amour qu'expriment les racailles.

Et les Ecolos déconnectés qui vivent dans une agglomération "apaisée"... le 14/11/2025 à 11:10

Leurs administrés vont jusqu'à se faire rafaler et incendier leur maison, et ils détournent le regard sur les méchantes voitures et les gentils vélos...

Incompétence, inaptitude même.

Abandon cynique du sort de leurs concitoyens obligés de vivre sous la loi des trafics et des mitraillettes...

Changeons radicalement de représentants politiques.

Bel hexagone le 14/11/2025 à 10:28
Chris696969 le 14/11/2025 à 10:11
Ex Précisions le 14/11/2025 à 10:02

La France ressemble de plus en plus au Mexique comme disait darmanin.
Chaque mois ce "sentiment" grandit et après une majorité de politiques qui ne font strictement rien viennent pleurer parce que le RN arrive en force...

Record de france en vue le 14/11/2025 à 09:48

La région lyonnaise est en train de battre tous les records français d' ''insécurité"!

Chris696969 le 14/11/2025 à 09:18

Cela ressemble à des méthodes de narcotrafiquants...

Catalan le 14/11/2025 à 09:10

Désormais l info sera de faire un article le jour où il n y aura pas de coup de feu , de règlement de compte.

