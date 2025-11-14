Une rafale de balles et une tentative d'incendie contre sa maison : qui en voulait à cette femme près de Lyon ?

Et pour cause, une maison de la rue du 8-Mai-1945 a été prise pour cible par plusieurs individus. Ces derniers ont d'abord ouvert le feu sur le pavillon, tirant plusieurs balles dont une a pénétré à l'intérieur à travers une fenêtre. Puis ils ont lancé un cocktail Molotov pour tenter d'incendier le bâtiment.

La femme qui vit là a été réveillée en sursaut. Elle est sortie et a réussi à éteindre le début d'incendie.

Selon le Progrès, l'enquête se dirige vers une tentative d'intimidation. L'habitante des lieux serait liée à un individu peu recommandable, que le commando aurait cherché à atteindre à travers elle.