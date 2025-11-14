Une rafale de balles et une tentative d'incendie contre sa maison : qui en voulait à cette femme près de Lyon ?

Et pour cause, une maison de la rue du 8-Mai-1945 a été prise pour cible par plusieurs individus. Ces derniers ont d'abord ouvert le feu sur le pavillon, tirant plusieurs balles dont une a pénétré à l'intérieur à travers une fenêtre. Puis ils ont lancé un cocktail Molotov pour tenter d'incendier le bâtiment.
La femme qui vit là a été réveillée en sursaut. Elle est sortie et a réussi à éteindre le début d'incendie.
Selon le Progrès, l'enquête se dirige vers une tentative d'intimidation. L'habitante des lieux serait liée à un individu peu recommandable, que le commando aurait cherché à atteindre à travers elle.
Je ne comprends vraiment pas pourquoi l'extrême-droite monte et monte, mais alors vraiment pas...Signaler Répondre
Paraît que c'est juste la faute à CNEWS...
Je dis que c'est plutôt la faute à ce genre de méfait (qui était encore impensable il y a 10 ans) qui se répète et se répète.
Certainement des amis venus saluer avec respect une proche.Signaler Répondre
C'est impressionnant tout l'amour qu'expriment les racailles.
Leurs administrés vont jusqu'à se faire rafaler et incendier leur maison, et ils détournent le regard sur les méchantes voitures et les gentils vélos...Signaler Répondre
Incompétence, inaptitude même.
Abandon cynique du sort de leurs concitoyens obligés de vivre sous la loi des trafics et des mitraillettes...
Changeons radicalement de représentants politiques.
Lyon, Paris, Marseille, Grenoble, ne représentent pas la France tout au plus 20% de sa population totale, Rassurez-vous il y a des milliers de petits villages où il ne se passe jamais rien depuis des lustres.Signaler Répondre
"parce que le RN arrive en force..."Signaler Répondre
Ah bon ? Ce n'est pas qu'un sentiment ?
La France ressemble de plus en plus au Mexique comme disait darmanin.Signaler Répondre
Chaque mois ce "sentiment" grandit et après une majorité de politiques qui ne font strictement rien viennent pleurer parce que le RN arrive en force...
La région lyonnaise est en train de battre tous les records français d' ''insécurité"!Signaler Répondre
Cela ressemble à des méthodes de narcotrafiquants...Signaler Répondre
Désormais l info sera de faire un article le jour où il n y aura pas de coup de feu , de règlement de compte.Signaler Répondre