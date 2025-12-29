Blessé par balle, il se rend aux urgences à Lyon : son récit intrigue les enquêteurs 

Un homme de 24 ans s’est présenté de lui-même aux urgences de l’hôpital Édouard-Herriot, dans le 3ᵉ arrondissement de Lyon, dans la nuit du vendredi 26 au samedi 27 décembre. Il souffrait de blessures par balle à la cuisse et au mollet. Son pronostic vital n’était pas engagé.
Selon les premiers éléments recueillis, le jeune homme affirme avoir été impliqué dans une altercation survenue aux alentours de 3h du matin, alors qu’il se trouvait dans la file d’attente d’une boîte de nuit située en Presqu’île lyonnaise, précise le Progrès.
Un récit qui interroge. Contactée par les enquêteurs, la direction de l’établissement nocturne concerné indique ne pas avoir entendu de détonations ce soir-là, alors même qu’une soirée étudiante se déroulait au même moment.
Les circonstances exactes de cette blessure restent donc à déterminer. Une enquête de police a été ouverte afin de comprendre si la victime a été visée intentionnellement et dans quel contexte précis les coups de feu ont été tirés.
