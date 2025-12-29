Faits Divers

Blessé par balle, il se rend aux urgences à Lyon : son récit intrigue les enquêteurs 

Les enquêteurs cherchent à comprendre ce qui s’est réellement passé.

Un homme de 24 ans s’est présenté de lui-même aux urgences de l’hôpital Édouard-Herriot, dans le 3ᵉ arrondissement de Lyon, dans la nuit du vendredi 26 au samedi 27 décembre. Il souffrait de blessures par balle à la cuisse et au mollet. Son pronostic vital n’était pas engagé. 

Selon les premiers éléments recueillis, le jeune homme affirme avoir été impliqué dans une altercation survenue aux alentours de 3h du matin, alors qu’il se trouvait dans la file d’attente d’une boîte de nuit située en Presqu’île lyonnaise, précise le Progrès.

Un récit qui interroge. Contactée par les enquêteurs, la direction de l’établissement nocturne concerné indique ne pas avoir entendu de détonations ce soir-là, alors même qu’une soirée étudiante se déroulait au même moment. 

Les circonstances exactes de cette blessure restent donc à déterminer. Une enquête de police a été ouverte afin de comprendre si la victime a été visée intentionnellement et dans quel contexte précis les coups de feu ont été tirés. 

raclures de chiottes le 29/12/2025 à 13:55

Un jour il se rendent au commissariat pour être protégés , un autre jour ils se rendent à l’hôpital pour être soignés , c’est bizarre comme ces sales m...es adorent des fois la société et l’état qu’ils haïssent et insultent tous les jours !

Moi pas inquiet, lui racaille avec balnave ;-)

