Judiciaire

Villefranche-sur-Saône : après avoir blessé des policiers en les percutant avec sa trottinette, il plaide la déficience visuelle

C'est un petit évènement qui s'est produit au tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône il y a quelques jours.

En effet, les juges caladois ont prononcé une peine de prison ferme à l'encontre d'un jeune homme de 19 ans.

Son tort ? Avoir foncé sur des policiers le 4 novembre dernier avec sa trottinette alors qu'il se trouvait à proximité de la maison d'arrêt. Les deux fonctionnaires percutés avaient été blessés, dont l'un plus sérieusement à la jambe (15 jours d'ITT).

Rattrapé par un troisième policier, le suspect de 19 ans était muni d'un couteau. Malgré les menottes, il avait réussi à prendre la fuite, avant d'être à nouveau retrouvé par les forces de l'ordre au terme d'une course-poursuite à pied dans les rues du nord de Villefranche.

Au tribunal, l'individu a plaidé l'accident, et même la déficience visuelle, expliquant être malvoyant.

Un précédent sursis étant tombé - il avait été condamné cet été pour avoir fait voler un drone au-dessus de la prison caladoise -, il a donc écopé de 24 mois de prison, dont 10 mois avec sursis. Et a été écroué à l'issue de l'audience.

