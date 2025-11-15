Lyon : un homme poignardé à Perrache, les tramways à l'arrêt

Dans des circonstances encore floues vers 21h30, un homme a été grièvement blessé par un individu qui l'a poignardé à l'aide d'une arme blanche dans le secteur de Perrache, à proximité du tramway.

La victime a été hospitalisée tandis que son agresseur présumé a été interpellé et placé en garde à vue.

Ce fait divers a provoqué l'arrêt partiel du trafic des tramways T1 et T2 jusqu'à samedi matin, afin de permettre aux autorités et aux secours d'intervenir.