Lyon : un homme poignardé à Perrache, les tramways à l'arrêt

Dans des circonstances encore floues vers 21h30, un homme a été grièvement blessé par un individu qui l'a poignardé à l'aide d'une arme blanche dans le secteur de Perrache, à proximité du tramway.
La victime a été hospitalisée tandis que son agresseur présumé a été interpellé et placé en garde à vue.
Ce fait divers a provoqué l'arrêt partiel du trafic des tramways T1 et T2 jusqu'à samedi matin, afin de permettre aux autorités et aux secours d'intervenir.
dans votre logique OK . qui construit la société ?
1 l'instruction publique du citoyen qui ne lui apprend plus rien : sous couvert d'"éducation nationale" elle met en avant les minorités au lieu de décrire un projet républicain.
2 les médias dont la plupart sont des vecteurs de propagande.
si la société est problématique il nous revient de mettre de l'ordre chez ces 2 acteurs.
Désolé pour ceux qui prétendent qu'avant c'était pareil mais moins médiatisé. Quand on se baladait à Lyon la nuit dans les années 80 par exemple on était tranquils, personne de louche qui déambulait dans les rues, le centre ville de Lyon pratiquement désert. Allez voir aujourd'hui ce que c'est devenu et vous pourriez constater que rien n'est comparable.
Un grand bravo à Marwan, l'agent de sécurité qui était intervenu très rapidement qui a donné les premiers secours qui a gardé son sang-froid, cette personne peut lui remercier la vie…
Apparemment c’est une altercation entre 2 SDF
Effectivement , c'est un fait de société qui , malheureusement devient une normalité au quotidien.
On dirait que nos responsables politiques ignorent ou , ferment les yeux sur toutes ces attaques au couteau , c'est incompréhensible !
Le couteau ensanglanté - c'est une pièce à conviction - a été abandonné sur les rails.
Ce commentaire est tout simplement fallacieux. Vous n'avez (peut-être) rien compris, réfléchissez !
Je ne cherche pas à me faire plus beau que je ne suis en affichant un savoir complexe, ce que je dis et simple et tout le monde peut le vérifier, même sans posséder de connaissances particulières. Cette attaque en pédanterie est absurde.
Je ne dis à aucun moment que des vies comptent moins que d'autres, ni ne me montre indifférent à leur sort. Cette attaque en indifférence est injuste.
Je ne parle pas du haut d'un piédestal, ne suis pas un élu, ne suis pas un puissant, et avec un revenu de 24000€ par an (je suis un employé et n'ai que mon salaire), et dans mon 60m² en location à Villeurbanne je ne suis pas éloigné du "petit peuple" et je vis aussi ces violences et incivilités en bas de mon immeuble. Cette attaque en "bourgeoisie" est juste fausse.
Je démontre simplement qu'il ne s'agit pas d'un fait de société, mais d'un fait divers. En faisant cela je ne minimise d'ailleurs pas la vie d'une éventuelle victime. Je souscris au fait que toutes les morts(vies) se valent, autant celle de la victime d'un fou sorti du métro que celle d'une victime du Bataclan. Ce "toutes les vies se valent" n'a donc pas de rapport avec ce que j'ai dit.
Quand à la personne qui bifurque sur le sujet de la nationalité des agresseurs, c'est non seulement à côté de la plaque (l'article n'évoque même pas la nationalité de l'agresseur), mais ça ne modifie en rien le fait que le nombre d'agressions ait augmenté ou baissé, c'est simplement un autre sujet sur lequel je ne me suis pas prononcé.
Quand quelqu'un raconte une bêtise (fait une affirmation non réfléchie, c'est à dire sans pouvoir en justifier d'aucune manière que ce soit) et qu'on lui démontre sa bêtise (c'est à dire de manière argumentée), si celui qui fait cette démonstration est attaqué sur sa propre personne (un pédant, indifférent, vivant loin du "petit peuple" et accordant plus de valeurs à certaines morts que d'autres) plutôt que sur ce qu'il a dit, c'est que :
1) soit ceux qui l'accusent n'ont pas compris ses propos, alors qu'ils les relisent donc;
2) soit ceux qui l'accusent ont très bien compris, n'ont pas grand chose à y opposer, et attaquent le messager plutôt que le message.
C'est la définition même de l'attaque ad personam.
Je souhaite donc me défendre contre cette attaque fallacieuse et injuste, qui nie qui je suis et qui dénature mes propos.
J't'en foutrais des no pasaran
Et encore, on ne passe pas tous les faits divers. Mon petit-fils s'est fait agresser avec trois copains place Grandclément à Villeurbanne coup de poing, coup de pied heureusement qu'il n'y a pas eu de couteaux…
ceux qui ont des couteaux ne sont pas des hommes mais des faibles.
Ces propos sont glaçants ! Quelle morgue, quelle indifférence, quelle pédanterie pour le petit peuple.
CHAQUE VIE HUMAINE COMPTE ! ! !
En revanche, il existe un fait de société, un chiffre officiel qui a été donné par la préfète, et qui va bien au delà des faits divers : 60 pourcents des auteurs de vols avec violence sont de nationalité algérienne et en situation irrégulière.
Eux si prompts à communiquer sur leur action pour le vélo.
C'est bien le vélo, ça permet de ne pas parler d'autres choses bien plus importantes pour les Lyonnais.
A savoir avoir envie d'être simplement en sécurité dans les rues de Lyon...
Est-ce tant demander...
Allez les naïfs, continuez à voter LFI, heureusement que vous avez Souchon pour vous réconforter et vous dire que vous n'êtes pas des cons...
Non, c'est bien un fait divers.
Poignarder les gens n'est pas devenue la norme dans la société.
Poignarder les gens n'est pas nécessairement plus fréquent que par le passé, ça reste à démontrer.
Ce n'est pas parce que les journaux médiatisent plus les agressions que par le passé qu'il y en a plus, ni que c'est un fait de société.
Cet évènement, aussi tragique qu'il soit, répond à la définition même du fait divers.
Éventuellement l'avenir pourra nous dire s'il s'agissait d'un phénomène de société, mais c'est totalement prématuré.
Votre vision est artificiellement grossie par:
1) ce média en ligne qui publie essentiellement des informations locales, pas des articles d'investigation ou de fond, et qui met donc en avant les faits divers;
2) des évènements peu nombreux, mais emblématiques, pour lesquels le couteau a été utilisé: des attaques terroristes. Ces évènements, réels, n'ont pas de rapport avec des rixes ou des agressions au couteau par des déséquilibrés (fussent ils sans papiers), ces dernières restent des faits divers;
3) les partis politiques qui accentuent l'effet de loupe sur ces actes afin de servir des agendas électoraux.
Je suis prêt à entendre le contraire, mais:
a) les chiffres qu'on peut trouver semblent dire que depuis qu'on s'y intéresse (milieu des années 2010) le nombre d'agressions à l'arme blanche est plutôt stable, il était de l'ordre de 14000 par an entre 2015 et 2017, et aurait été d'un peu plus de 10 000 en 2024 (une baisse ?);
b) les chiffres certains sur les 40 dernières années font globalement état d'une baisse du taux d'homicide.
Alors soit votre vision de la réalité est déformée par les prismes que j'ai indiqués plus haut, soit la réalité nous est cachée (vous pouvez choisir de le croire).
Non
Ce n’est pas un fait divers
C’EST UN FAIT DE SOCIÉTÉ
oui les caméras ne servent à rien mettre la police dans la rue pas devant les caméras,......
Chronique d'un quotidien devenu ordinaire a Lyon, dans cette ville apaisée ..
Oui mais on a des voies lyonnaises, c'est bien là l'essentiel ...
Il faut changer les termes dorénavant, n'appelons plus cela un fait divers mais une petite banalité quotidienne
ou ne voient trop de sang et entendent trop de hurlements...
Faudrait pas que la population prenne conscience du niveau très élevé de violence dans la ville !
Une journée normale dans la France d'aujourdhui.
Mais Doucet continue de nous expliquer jours après jours que les caméras ne servent à rien...
Bonjour, pour ne pas allé me coucher idiot, si l'on pouvait m'expliquer comment une agression au couteau provoque l'arrêt des tramways ??????
Qu'est ce que vous attendez pour vous en occuper ? Que quelqu'un vienne vous sortir de votre canapé ?
Seulement quand cela concerne des OQTF qu'il faut héberger
Momo Chichi vous la pourtant dit , il n'y a pas de problème de sécurité à Lyon.... grâce aux escrologistes la ville est plus sûre et apaisé... et les femmes se sentent en sécurité dans l espace public, au pire les changent de trottoir comme la grosse du 7eme....
Quelles associations ? Elles attendent bien gentiment les dons ,et en attendant c'est tricot !
NO PASARAN !
Où sont les associations quand il faut manifester contre l'insécurité ?
Encore Édouard -Henri et Jean-Hubert !
ils sont décidément incorrigibles !