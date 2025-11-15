Lyon : en se faisant passer pour des livreurs, ils récupèrent 120 000 euros de bijoux à la Croix-Rousse

Et pour cause, ils ont pu compter sur l'aide d'un employé d'une société de transport qui les a renseignés pour monter leur coup.

Le 14 octobre dernier, c'est donc habillé en coursier qu'un individu se présentait devant l'atelier d'une bijouterie à la Croix-Rousse.

Grâce à la feuille de route des livreurs de l'entreprise de son complice, il savait qu'il y avait une importante cargaison à récupérer. Et en arrivant avant le coursier officiel, il avait fait main basse sur 14 colis. A l'intérieur selon le Progrès : 94 bijoux d'une valeur globale de 120 000 euros.

Originaires de Lyon et Vénissieux, les trois malfaiteurs derrière ce coup réalisé sans arme et avec beaucoup de malice ont finalement été retrouvés par les enquêteurs, ainsi que leur complice infiltré. Et pour cause, ils avaient tenté le même coup avec trois autres bijouteries qui n'étaient pas tombées dans le panneau et qui avaient prévenu les autorités.

Le butin n'a pas été retrouvé, les voleurs ayant expliqué lors de leur garde à vue avoir utilisé les bijoux pour rembourser des dettes.

Ils ont été mis en examen et écroués, tandis que le 4e complice a été laissé libre sous contrôle judiciaire.