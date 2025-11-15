Dans la région

Coupure de courant nocturne à Meximieux après une série de feux de conteneurs

Coupure de courant nocturne à Meximieux après une série de feux de conteneurs - DR

Dans la nuit, plusieurs incendies de conteneurs ont perturbé le centre de Meximieux, entraînant une panne électrique.

Dans le cœur de Meximieux, la nuit de vendredi à samedi a été marquée par plusieurs feux de conteneurs déclenchés en pleine rue. Malgré l’intervention rapide des secours, l’un des incendies s’est étendu jusqu’à une petite installation électrique, entraînant une interruption de l’alimentation dans le secteur.

Ce sont au total près de 90 logements du centre-ville qui se sont retrouvés sans courant durant plusieurs heures.

Les équipes d’Enedis ont dû intervenir au milieu de la nuit pour rétablir provisoirement la distribution, puis sécuriser et réparer l’équipement endommagé. Le courant a été rétabli pour l’ensemble des habitants en fin de matinée.

La gendarmerie tente désormais d’identifier les trois individus aperçus près des lieux au moment des faits. Une enquête est en cours pour éclaircir les circonstances de ces actes qui seraient donc volontaires.

Racailles de m... le 15/11/2025 à 20:17

Les racailles sont devenues des écologistes et œuvrent pour les économies d'énergie.

