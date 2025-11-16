Près de Lyon : il ne veut pas regagner sa cellule, le détenu violente les agents pénitentiaires

Incarcéré à la maison d'arrêt caladoise, ce ressortissant étranger avait, le 26 août dernier, frappé des agents pénitentiaires qui tentaient de lui faire réintégrer sa cellule après une période à l'isolement.
Après avoir distribué des coups de poing et de pied, l'individu avait chuté au sol et avait crocheté un surveillant qui s'était blessé au poignet (25 jours d'ITT).
A la barre, le prévenu a expliqué être la victime dans cette affaire et avoir été passé à tabac par les agents.
Le tribunal l'a finalement condamné à 1 an de prison ferme supplémentaire.
Prison haute sécurité (Condé sur Sarthe) donne la possibilité de menotter depuis la cellule a travers une ouverture : ce procédé sécuritaire est à généraliser.Signaler Répondre
Ressortissant étranger ? C'est pas possible !Signaler Répondre
Quelle nationalité svp? Ne me dites pas algérien
je ne le croirai pas , ce n'est pas possible , c'est un groenlandais ou un scandinave.
Quelle est la marque de ton canapé ? poltron et sofa ?il doit être confortable en tout cas vu le temps que tu passes ici à déblatérer conneries sur conneriesSignaler Répondre
Au cachot le petit. y'en a trop qui en plus d'avoir fait des bêtises continu a être une mauvaises personne, l'éducation des parents ou est elle passée.Signaler Répondre
On peut dire que toi cela fait un moment que tu es avachis devant ton écran !Signaler Répondre
donc il ne fait pas sa peine?Signaler Répondre
ceux qui volent au lieu de travailler !Signaler Répondre
tu me sembles un fidèle lecteur car t'es avis sont nombreux.Signaler Répondre
J'ai une solution toute trouvée...garantie 100% de non récidive et coût faible pour la sociétéSignaler Répondre
Qu'une personne détenue s'en prenne physiquement à plusieurs représentants de l'Etat, ça vous laisse totalement indifférent ? Ils auraient pu mourir vous savez ?Signaler Répondre
Vos propos sont révoltants ! Il faudrait donc cacher au peuple la réalité de l'univers carcéral...
De sources officielles : plus du quart des détenus sont des ressortissants étrangers (essentiellement extra-européens).Signaler Répondre
Et je ne vous parle pas des détenus binationaux ou dont un des parents est né dans un pays étranger. Ce type de profil, c'est au contraire la norme.
Les lecteurs majoritaires de Lyon Mag sont des électeurs RN ou de droite extrême, faut leur donner ce qu'ils attendent avachis derrière leur écran.Signaler Répondre
Si tu es au courant qu'est ce qu'il te faut de plus ?Signaler Répondre
Vous assistez à 15 jugements dans la journée,mais vous publiez l’étranger qui a frappé des surveillants..je suis sûr qu’il devait y avoir des affaires plus graves…mais c’etait pas intéressant pour vous!!Signaler Répondre
la réalité a été annoncée par le ministre de l intérieur actuel. Officiellement a ce jour 140000 OQTF toujours sur le territoire et 700000 clandestins. Ça ce sont les chiffres officiels donc comme toutes les statistiques officielles c est ce que l on veut bien avouer .Souvenons nous des chiffres officiels du déficit et de l inflation par exemple.Signaler Répondre
Que fait un étranger dans une prison française ???Signaler Répondre
Expulsion immédiate !!!!!
Prenom " l individu " Nom " ressortissant étranger "Signaler Répondre
A partir d'un an de prison ferme en condamnation définitive, vous pourriez donner son nom.Signaler Répondre