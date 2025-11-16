Près de Lyon : il ne veut pas regagner sa cellule, le détenu violente les agents pénitentiaires

Incarcéré à la maison d'arrêt caladoise, ce ressortissant étranger avait, le 26 août dernier, frappé des agents pénitentiaires qui tentaient de lui faire réintégrer sa cellule après une période à l'isolement.

Après avoir distribué des coups de poing et de pied, l'individu avait chuté au sol et avait crocheté un surveillant qui s'était blessé au poignet (25 jours d'ITT).

A la barre, le prévenu a expliqué être la victime dans cette affaire et avoir été passé à tabac par les agents.

Le tribunal l'a finalement condamné à 1 an de prison ferme supplémentaire.