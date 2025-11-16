Judiciaire

Près de Lyon : il ne veut pas regagner sa cellule, le détenu violente les agents pénitentiaires

Il y a quelques jours, un détenu a été jugé par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône.

Incarcéré à la maison d'arrêt caladoise, ce ressortissant étranger avait, le 26 août dernier, frappé des agents pénitentiaires qui tentaient de lui faire réintégrer sa cellule après une période à l'isolement.

Après avoir distribué des coups de poing et de pied, l'individu avait chuté au sol et avait crocheté un surveillant qui s'était blessé au poignet (25 jours d'ITT).

A la barre, le prévenu a expliqué être la victime dans cette affaire et avoir été passé à tabac par les agents.

Le tribunal l'a finalement condamné à 1 an de prison ferme supplémentaire.

Tatin le 16/11/2025 à 14:55

Prison haute sécurité (Condé sur Sarthe) donne la possibilité de menotter depuis la cellule a travers une ouverture : ce procédé sécuritaire est à généraliser.

Amen le 16/11/2025 à 13:55

Ressortissant étranger ? C'est pas possible !
Quelle nationalité svp? Ne me dites pas algérien
je ne le croirai pas , ce n'est pas possible , c'est un groenlandais ou un scandinave.

Dis moi le 16/11/2025 à 13:14
LFI 69 a écrit le 16/11/2025 à 09h42

Les lecteurs majoritaires de Lyon Mag sont des électeurs RN ou de droite extrême, faut leur donner ce qu'ils attendent avachis derrière leur écran.

Quelle est la marque de ton canapé ? poltron et sofa ?il doit être confortable en tout cas vu le temps que tu passes ici à déblatérer conneries sur conneries

commeaucinéma le 16/11/2025 à 13:05

Au cachot le petit. y'en a trop qui en plus d'avoir fait des bêtises continu a être une mauvaises personne, l'éducation des parents ou est elle passée.

et ben dis donc le 16/11/2025 à 13:00
LFI 69 a écrit le 16/11/2025 à 09h42

Les lecteurs majoritaires de Lyon Mag sont des électeurs RN ou de droite extrême, faut leur donner ce qu'ils attendent avachis derrière leur écran.

On peut dire que toi cela fait un moment que tu es avachis devant ton écran !

0057-109403 le 16/11/2025 à 11:51
pie69 a écrit le 16/11/2025 à 08h44

Que fait un étranger dans une prison française ???
Expulsion immédiate !!!!!

donc il ne fait pas sa peine?

en résumé le 16/11/2025 à 11:40
@Vouza a écrit le 16/11/2025 à 09h53

De sources officielles : plus du quart des détenus sont des ressortissants étrangers (essentiellement extra-européens).

Et je ne vous parle pas des détenus binationaux ou dont un des parents est né dans un pays étranger. Ce type de profil, c'est au contraire la norme.

ceux qui volent au lieu de travailler !

Catalan le 16/11/2025 à 10:49
LFI 69 a écrit le 16/11/2025 à 09h42

Les lecteurs majoritaires de Lyon Mag sont des électeurs RN ou de droite extrême, faut leur donner ce qu'ils attendent avachis derrière leur écran.

tu me sembles un fidèle lecteur car t'es avis sont nombreux.

J6 le 16/11/2025 à 10:46

J'ai une solution toute trouvée...garantie 100% de non récidive et coût faible pour la société

Femme de maton le 16/11/2025 à 10:00
Vouza a écrit le 16/11/2025 à 09h27

Vous assistez à 15 jugements dans la journée,mais vous publiez l’étranger qui a frappé des surveillants..je suis sûr qu’il devait y avoir des affaires plus graves…mais c’etait pas intéressant pour vous!!

Qu'une personne détenue s'en prenne physiquement à plusieurs représentants de l'Etat, ça vous laisse totalement indifférent ? Ils auraient pu mourir vous savez ?

Vos propos sont révoltants ! Il faudrait donc cacher au peuple la réalité de l'univers carcéral...

@Vouza le 16/11/2025 à 09:53
Vouza a écrit le 16/11/2025 à 09h27

Vous assistez à 15 jugements dans la journée,mais vous publiez l’étranger qui a frappé des surveillants..je suis sûr qu’il devait y avoir des affaires plus graves…mais c’etait pas intéressant pour vous!!

De sources officielles : plus du quart des détenus sont des ressortissants étrangers (essentiellement extra-européens).

Et je ne vous parle pas des détenus binationaux ou dont un des parents est né dans un pays étranger. Ce type de profil, c'est au contraire la norme.

LFI 69 le 16/11/2025 à 09:42
Vouza a écrit le 16/11/2025 à 09h27

Vous assistez à 15 jugements dans la journée,mais vous publiez l’étranger qui a frappé des surveillants..je suis sûr qu’il devait y avoir des affaires plus graves…mais c’etait pas intéressant pour vous!!

Les lecteurs majoritaires de Lyon Mag sont des électeurs RN ou de droite extrême, faut leur donner ce qu'ils attendent avachis derrière leur écran.

oh ben alors le 16/11/2025 à 09:38
Vouza a écrit le 16/11/2025 à 09h27

Vous assistez à 15 jugements dans la journée,mais vous publiez l’étranger qui a frappé des surveillants..je suis sûr qu’il devait y avoir des affaires plus graves…mais c’etait pas intéressant pour vous!!

Si tu es au courant qu'est ce qu'il te faut de plus ?

Vouza le 16/11/2025 à 09:27

Vous assistez à 15 jugements dans la journée,mais vous publiez l’étranger qui a frappé des surveillants..je suis sûr qu’il devait y avoir des affaires plus graves…mais c’etait pas intéressant pour vous!!

Catalan le 16/11/2025 à 09:04
pie69 a écrit le 16/11/2025 à 08h44

Que fait un étranger dans une prison française ???
Expulsion immédiate !!!!!

la réalité a été annoncée par le ministre de l intérieur actuel. Officiellement a ce jour 140000 OQTF toujours sur le territoire et 700000 clandestins. Ça ce sont les chiffres officiels donc comme toutes les statistiques officielles c est ce que l on veut bien avouer .Souvenons nous des chiffres officiels du déficit et de l inflation par exemple.

pie69 le 16/11/2025 à 08:44

Que fait un étranger dans une prison française ???
Expulsion immédiate !!!!!

Catalan le 16/11/2025 à 08:43
Un an de prison a écrit le 16/11/2025 à 08h16

A partir d'un an de prison ferme en condamnation définitive, vous pourriez donner son nom.

Prenom " l individu " Nom " ressortissant étranger "

Un an de prison le 16/11/2025 à 08:16

A partir d'un an de prison ferme en condamnation définitive, vous pourriez donner son nom.

