Refus d'obtempérer à Lyon : un policier ouvre le feu sur un chauffard à la Confluence

Vers 21h, il a refusé de s'arrêter à un contrôle réalisé rue Hrant Dink dans le quartier de la Confluence. A la vue des forces de l'ordre au niveau de la Sucrière, le jeune individu âgé de 19 ans a accéléré.

Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'un important dispositif avait été mis en place pour contrôler les allées et venues dans ce secteur très animé la nuit. De nouveau, le chauffard a donc foncé sur des fonctionnaires, et l'un d'eux a dégainé son arme pour ouvrir le feu, sans réussir à le stopper.

Le véhicule en fuite a finalement été coincé rue Paul Montrochet, même si le conducteur a tenté de s'échapper en courant.

Interpellé et placé en garde à vue, il n'était pas titulaire du permis de conduire.

Deux passagers étaient avec lui dans la voiture, l'un a été également arrêté, l'autre s'est enfui et est activement recherché.

Comme toujours, une enquête interne sera aussi ouverte pour déterminer si le tir d'arme à feu du policier qui s'est senti en danger était légitime ou non.

La préfète du Rhône Fabienne Buccio a réagi à ce refus d'obtempérer, fustigeant "le conducteur et un de ses passagers, qui ont eu délibérément un comportement criminel" et qui "ont été interpellés grâce à la réactivité du dispositif déployé". La représentante de l'Etat "apporte tout son soutien aux policiers nationaux dont la vie a été mise en danger".