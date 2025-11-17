Transports

Circulation autour de Lyon : pourquoi les bouchons explosent malgré une baisse du trafic

Circulation autour de Lyon : pourquoi les bouchons explosent malgré une baisse du trafic
Circulation autour de Lyon : pourquoi les bouchons explosent malgré une baisse du trafic - LyonMag

Le dernier bilan Coraly révèle un recul du trafic mais une intensification des congestions sur plusieurs axes périphériques, notamment le matin.

Coraly a livré son analyse annuelle de la circulation sur les voies rapides de l’agglomération lyonnaise. Pour 2024, l’organisme met en évidence une situation en apparence contradictoire : le trafic recule, mais plusieurs axes enregistrent une saturation croissante, notamment en périphérie immédiate de Lyon.

Selon Coraly il s’agit d’une "baisse de 1,8 % par rapport à 2023".  Le bilan précise que "le niveau de trafic des stations de comptage représentatives en 2024 est inférieur de 5 % au trafic observé sur ces mêmes stations en 2019."

Mais cette tendance globale masque des évolutions contrastées. Certaines portions, situées hors de la ville, voient leur fréquentation bondir. La structure en charge de la coordination et de la régulation du trafic relève ainsi "une forte hausse du trafic avec +16 % par rapport à 2023 sur l'A466", ou encore "un trafic en nette hausse sur l'A46S, avec jusqu’à +11.5 % au niveau du nœud de Manissieux, qui compense la baisse observée en 2023 et dépasse largement les niveaux de 2019."

À l’inverse, le périphérique Est connaît "une baisse de trafic jusqu’à -10 %"

Pour les usagers, les conséquences se ressentent surtout en début de journée. Coraly note que "le matin, les conditions de circulation sont dégradées sur la plupart des itinéraires," citant parmi les points noirs les accès à Lyon par "M6, A46N, A7, le TSF (dans les 2 sens de circulation) ainsi que le BPNL et la N346 en contournant Lyon par l’Est."

Certaines améliorations existent toutefois, le temps de parcours étant "en légère amélioration sur M6, M7 en direction Sud et au niveau du BPNL par rapport à 2023."

L’après-midi, la situation évolue différemment : "l’impact des congestions sur les temps de parcours est moindre, la période de pointe étant plus étalée." Mais certains secteurs demeurent sensibles, notamment "la N346, le périphérique Est et M7 direction sud."

Les axes les plus chargés restent stables d’une année sur l’autre : l’A7, la D383 entre la Porte de la Pape et Bron et l’A43 entre Saint-Priest et Bron-Parilly.

Enfin, l’étude relève une évolution temporelle : en 2024, la période de pointe commence un peu plus tard que l’année précédente avant de "se prolonger jusqu’à 10h12 sur l’A7 et l’A43" le matin. Le soir, elle s’étire de 16h12 à 20h12, dans une dynamique plus diffuse.

22 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Limitation des possibilités le 17/11/2025 à 21:26
Alouf1959 a écrit le 17/11/2025 à 20h08

Pourquoi les bouchons explosent ?
Il faut un article pour expliquer ce phénomène, pas besoin d'avoir fait l'ENA pour comprendre.
Une bonne paire de chaussures, ensuite une marche en ville et vous allez rapidement cerner l'origine du problème !!!

Effectivement c'est l'aveuglement et le mépris qui sont la base des problèmes, voila le résultat : cqfd.

Signaler Répondre
avatar
md le 17/11/2025 à 21:24
Ouiauxvoituresnonauxverts a écrit le 17/11/2025 à 20h12

La faute aux simplets écolos, tout simplement . Car supprimer des voies a pour conséquences la création de nombreux bouchons, ceci assortie d'une certaine pollution (inexistante avant l'arrivée des écervelés d'écolos.

c’est exactement ça ! Ce qui est encore plus gênant, c’est la question posée en tête de cet article!

Signaler Répondre
avatar
Bonjour les neurones le 17/11/2025 à 21:23
intelligence a écrit le 17/11/2025 à 19h43

on sent dans cette réflexion un niveau d intelligence... comment dire...en résumé il ne doit pas y avoir de lumière à tous les étages

Effectivement, il est bien au ras du bitume

Signaler Répondre
avatar
Ange le Corse le 17/11/2025 à 21:19
LFI 69 a écrit le 17/11/2025 à 19h47

Les admirateurs d'Aulas habitent majoritairement en dehors de Lyon.
Ce sont des bagnolards qui polluent et que les lyonnais, ceux qui habitent Lyon pas en périphérie, ne veulent plus dans la cité.

Et à force de débiter des âneries, tu pollues le forum…, basta!

Signaler Répondre
avatar
Pas très malin le 17/11/2025 à 21:15
bien d'accord a écrit le 17/11/2025 à 20h16

je suis bien d'accord !
si on enfile nos chaussures et qu'on marche en ville au lieu de prendre sa voiture ça règlera le problème !

Donc on supprime les voitures, les vélo, les métro, les bus et tout le monde se déplace à pied ? Vous en avez d'autres, des solutions absurdes ou stupides ?

Rassurez moi, vous votez à gauche n'est ce pas...

Signaler Répondre
avatar
Bien entendu le 17/11/2025 à 20:59
en fait a écrit le 17/11/2025 à 20h18

rouler à 50 ou 70 sur des axes qui font sortir des villes c était idiot . supprimer des voies pour mettre des vélos ça entraîne des bouchons puisque tout est bloqué ! passer de 3 voies à 1 pour boucher et polluer c est parfait ! mais ça ne fera pas diminuer le trafic ! on ne prend pas sa voiture par plaisir mais par besoin ….

Oui, mais nous allons avoir des bordures de trottoir toutes neuves pour les 5 ou 6 millions d'année à venir !!!!!!
Il serait intéressant de savoir pourquoi il y a autant de travaux pour remplacer des pierres à l'identique et générer des bouchons donc des pollutions puis dire que c'est la faute des voitures (arrangement contractuel et dépense publique sans surveillance de l'état quand tu nous tiens) : ah mince ce sont des travaux très polluants avec de nombreuses découpes de pierre avec rejet dans l'atmosphère !!! hé non c'est la faute des voitures et des bouchons.
L'idée de remplacer des places de stationnement par des emplacements vélos dans des zones à maisons était encore une idée de c... mais cela permet de faire croire que c'est cela l'écologie : ah mince cela à occasionner des travaux polluants de percement des chaussées et poussé les voitures à tourner pour trouver des places !!!!
Ah mince, utiliser des souffleuses pour ramasser les feuilles en rejetant dans l'atmosphère les poussières et polluants tombés au sol ce n'est pas polluant : c'est la faute des voitures et des bouchons.
Il serait temps d'interdire le transit et le surveiller via le tunnel de Fourvière qui génère depuis sa construction des quantités importantes de polluants.
De même sur le périphérique nord qui subit le passage de nombreux véhicules en transit parce que c'est plus court et que cela permet de rejoindre l'autoroute du sud sans faire le détour.

Signaler Répondre
avatar
C'est moi le 17/11/2025 à 20:49
en fait a écrit le 17/11/2025 à 20h18

rouler à 50 ou 70 sur des axes qui font sortir des villes c était idiot . supprimer des voies pour mettre des vélos ça entraîne des bouchons puisque tout est bloqué ! passer de 3 voies à 1 pour boucher et polluer c est parfait ! mais ça ne fera pas diminuer le trafic ! on ne prend pas sa voiture par plaisir mais par besoin ….

Lyon Mag est vraiment sympa.
Ils font des articles totalement adaptés pour ceux qui sont coincés dans les embouteillages.

En pleine heure de pointe!
Merci qui?
Merci LyonMag!

Signaler Répondre
avatar
Et ils en sont fiers le 17/11/2025 à 20:36
Pilou69 a écrit le 17/11/2025 à 19h58

Merci les écolos... De 4 voies ils sont passés à une voie ! Donc bouchons !

Heureusement, ils vont se prendre une belle déculottée le 15 mars !!

Signaler Répondre
avatar
en fait le 17/11/2025 à 20:18
Alouf1959 a écrit le 17/11/2025 à 20h08

Pourquoi les bouchons explosent ?
Il faut un article pour expliquer ce phénomène, pas besoin d'avoir fait l'ENA pour comprendre.
Une bonne paire de chaussures, ensuite une marche en ville et vous allez rapidement cerner l'origine du problème !!!

rouler à 50 ou 70 sur des axes qui font sortir des villes c était idiot . supprimer des voies pour mettre des vélos ça entraîne des bouchons puisque tout est bloqué ! passer de 3 voies à 1 pour boucher et polluer c est parfait ! mais ça ne fera pas diminuer le trafic ! on ne prend pas sa voiture par plaisir mais par besoin ….

Signaler Répondre
avatar
bien d'accord le 17/11/2025 à 20:16
Alouf1959 a écrit le 17/11/2025 à 20h08

Pourquoi les bouchons explosent ?
Il faut un article pour expliquer ce phénomène, pas besoin d'avoir fait l'ENA pour comprendre.
Une bonne paire de chaussures, ensuite une marche en ville et vous allez rapidement cerner l'origine du problème !!!

je suis bien d'accord !
si on enfile nos chaussures et qu'on marche en ville au lieu de prendre sa voiture ça règlera le problème !

Signaler Répondre
avatar
Ouiauxvoituresnonauxverts le 17/11/2025 à 20:12

La faute aux simplets écolos, tout simplement . Car supprimer des voies a pour conséquences la création de nombreux bouchons, ceci assortie d'une certaine pollution (inexistante avant l'arrivée des écervelés d'écolos.

Signaler Répondre
avatar
Alouf1959 le 17/11/2025 à 20:08

Pourquoi les bouchons explosent ?
Il faut un article pour expliquer ce phénomène, pas besoin d'avoir fait l'ENA pour comprendre.
Une bonne paire de chaussures, ensuite une marche en ville et vous allez rapidement cerner l'origine du problème !!!

Signaler Répondre
avatar
Marre des écolos ! le 17/11/2025 à 20:00

En mars, ça dégage...

Signaler Répondre
avatar
Pilou69 le 17/11/2025 à 19:58

Merci les écolos... De 4 voies ils sont passés à une voie ! Donc bouchons !

Signaler Répondre
avatar
C'est de l'humour pas drôle ? le 17/11/2025 à 19:49
Lionnest a écrit le 17/11/2025 à 19h36

Supprimons les écolos et comme ça, on supprimera les bouchons, enfin pas ceux de St Jean, enfin je m'entends, y'a bouchon et bouchon, bon. En tout cas, c'est la faute à Doucet et c'est tout.

Un peu raté votre message

Signaler Répondre
avatar
LFI 69 le 17/11/2025 à 19:47

Les admirateurs d'Aulas habitent majoritairement en dehors de Lyon.
Ce sont des bagnolards qui polluent et que les lyonnais, ceux qui habitent Lyon pas en périphérie, ne veulent plus dans la cité.

Signaler Répondre
avatar
intelligence le 17/11/2025 à 19:43
Lyon n'est plus une autoroute a écrit le 17/11/2025 à 19h19

"plusieurs axes enregistrent une saturation croissante, notamment en périphérie immédiate de Lyon"

On s'en fout. Les banlieusards aiment leur bagnole, ils sont sont servis avec leurs embouteillages.
Ici c'est LM pas banlieue Mag.

on sent dans cette réflexion un niveau d intelligence... comment dire...en résumé il ne doit pas y avoir de lumière à tous les étages

Signaler Répondre
avatar
Lionnest le 17/11/2025 à 19:36

Supprimons les écolos et comme ça, on supprimera les bouchons, enfin pas ceux de St Jean, enfin je m'entends, y'a bouchon et bouchon, bon. En tout cas, c'est la faute à Doucet et c'est tout.

Signaler Répondre
avatar
Lyon n'est plus une autoroute le 17/11/2025 à 19:19

"plusieurs axes enregistrent une saturation croissante, notamment en périphérie immédiate de Lyon"

On s'en fout. Les banlieusards aiment leur bagnole, ils sont sont servis avec leurs embouteillages.
Ici c'est LM pas banlieue Mag.

Signaler Répondre
avatar
Bon le 17/11/2025 à 19:07

Faut il vraiment apporter une réponse ?
Cette ville se meurt de la stupidité de ses élus escrologistes.
Même en diminuant le trafic il augmente les bouchons , le temps de trajet, la pollution etc ..
Ce sont des tocards, ils n’ont pas de vision, ils ne consultent pas, ils n’étudient rien, ils imposent

Signaler Répondre
avatar
La raison en quelques mots le 17/11/2025 à 19:07

A cause des écologistes!

Signaler Répondre
avatar
David Cro le 17/11/2025 à 18:33

Pas de surprise. Les ecolos créent volontairement des bouchons.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.