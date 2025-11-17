Circulation autour de Lyon : pourquoi les bouchons explosent malgré une baisse du trafic

Coraly a livré son analyse annuelle de la circulation sur les voies rapides de l’agglomération lyonnaise. Pour 2024, l’organisme met en évidence une situation en apparence contradictoire : le trafic recule, mais plusieurs axes enregistrent une saturation croissante, notamment en périphérie immédiate de Lyon.
Selon Coraly il s’agit d’une "baisse de 1,8 % par rapport à 2023". Le bilan précise que "le niveau de trafic des stations de comptage représentatives en 2024 est inférieur de 5 % au trafic observé sur ces mêmes stations en 2019."
Mais cette tendance globale masque des évolutions contrastées. Certaines portions, situées hors de la ville, voient leur fréquentation bondir. La structure en charge de la coordination et de la régulation du trafic relève ainsi "une forte hausse du trafic avec +16 % par rapport à 2023 sur l'A466", ou encore "un trafic en nette hausse sur l'A46S, avec jusqu’à +11.5 % au niveau du nœud de Manissieux, qui compense la baisse observée en 2023 et dépasse largement les niveaux de 2019."
À l’inverse, le périphérique Est connaît "une baisse de trafic jusqu’à -10 %"
Pour les usagers, les conséquences se ressentent surtout en début de journée. Coraly note que "le matin, les conditions de circulation sont dégradées sur la plupart des itinéraires," citant parmi les points noirs les accès à Lyon par "M6, A46N, A7, le TSF (dans les 2 sens de circulation) ainsi que le BPNL et la N346 en contournant Lyon par l’Est."
Certaines améliorations existent toutefois, le temps de parcours étant "en légère amélioration sur M6, M7 en direction Sud et au niveau du BPNL par rapport à 2023."
L’après-midi, la situation évolue différemment : "l’impact des congestions sur les temps de parcours est moindre, la période de pointe étant plus étalée." Mais certains secteurs demeurent sensibles, notamment "la N346, le périphérique Est et M7 direction sud."
Les axes les plus chargés restent stables d’une année sur l’autre : l’A7, la D383 entre la Porte de la Pape et Bron et l’A43 entre Saint-Priest et Bron-Parilly.
Enfin, l’étude relève une évolution temporelle : en 2024, la période de pointe commence un peu plus tard que l’année précédente avant de "se prolonger jusqu’à 10h12 sur l’A7 et l’A43" le matin. Le soir, elle s’étire de 16h12 à 20h12, dans une dynamique plus diffuse.
