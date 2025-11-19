Passerelle Famille Péju à Lyon : pourquoi ce nouveau nom fait polémique au conseil municipal ?

En effet, la Ville de Lyon va renommer la passerelle du Collège qui relie le 2e au 6e arrondissement entre le quai Jean Moulin et le quai Sarrail, en lui ajoutant le nom de la famille Péju, très engagée dans la Résistance.

Un terme global assez inédit, qui s'explique par le fait que l'exécutif écologiste souhaitait saluer l'ancien compagnon de la Libération Elie Péju, mais aussi sa femme, ses fils et sa belle-fille…

Or, le conseil du 6e arrondissement avait émis un avis défavorable début novembre.

D'abord parce qu'aucune concertation n'a été organisée par les écologistes, pourtant si prompts à demander l'avis des Lyonnais comme ce fut le cas lorsqu'il avait fallu rebaptiser la place Abbé-Pierre à la Duchère.

Mais aussi parce que la terminologie "famille" leur apparaît trop vaste, estimant que cela honore des Péju qui ne le méritent peut-être pas, et que cela ne marque pas de limitation dans leur arbre généalogique.

La droite appelle donc de ses voeux à ce qu'on utilise seulement les noms des Péju résistants concernés pour la passerelle du Collège. Une demande à laquelle les écologistes ne devraient pas accéder, ce qui promet un débat houleux sur la question ce jeudi.