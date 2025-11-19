Politique

Passerelle Famille Péju à Lyon : pourquoi ce nouveau nom fait polémique au conseil municipal ?

Passerelle Famille Péju à Lyon : pourquoi ce nouveau nom fait polémique au conseil municipal ?
Passerelle Famille Péju à Lyon : pourquoi ce nouveau nom fait polémique au conseil municipal ? - DR

Ce jeudi, parmi les différents dossiers soumis au conseil municipal de Lyon, un va provoquer un débat inattendu.

En effet, la Ville de Lyon va renommer la passerelle du Collège qui relie le 2e au 6e arrondissement entre le quai Jean Moulin et le quai Sarrail, en lui ajoutant le nom de la famille Péju, très engagée dans la Résistance.

Un terme global assez inédit, qui s'explique par le fait que l'exécutif écologiste souhaitait saluer l'ancien compagnon de la Libération Elie Péju, mais aussi sa femme, ses fils et sa belle-fille…

Or, le conseil du 6e arrondissement avait émis un avis défavorable début novembre.

D'abord parce qu'aucune concertation n'a été organisée par les écologistes, pourtant si prompts à demander l'avis des Lyonnais comme ce fut le cas lorsqu'il avait fallu rebaptiser la place Abbé-Pierre à la Duchère.

Mais aussi parce que la terminologie "famille" leur apparaît trop vaste, estimant que cela honore des Péju qui ne le méritent peut-être pas, et que cela ne marque pas de limitation dans leur arbre généalogique.

La droite appelle donc de ses voeux à ce qu'on utilise seulement les noms des Péju résistants concernés pour la passerelle du Collège. Une demande à laquelle les écologistes ne devraient pas accéder, ce qui promet un débat houleux sur la question ce jeudi.

Tags :

passerelle du Collège

Elie Péju

27 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Vart le 21/11/2025 à 09:43

Encore une tempête dans un verre d eau , provoquée par une droite qui cherche de la visibilité médiatique

Signaler Répondre
avatar
Wp le 20/11/2025 à 22:56

Passerelle Charlie Kirk

Signaler Répondre
avatar
Bonjour bonjour le 20/11/2025 à 22:27

Passerelle du collège c est pas mal non ???

Signaler Répondre
avatar
Excellent ! le 20/11/2025 à 12:23
Castor a écrit le 19/11/2025 à 21h47

Moi je verrais bien Passerelle du Général Bugeaud !

Effectivement cette passerelle est dans l axe de la rue Bugeaud ! Magnifique
Mais aussi du Lycée Ampere....Mais a la mairie ils ne doivent pas savoir qui était Ampère ..
Pas de lumière a tous les étages .
Indigence extreme chez ces gens.

Signaler Répondre
avatar
effectivement le 20/11/2025 à 12:20
syndrome de Stockholm a écrit le 20/11/2025 à 09h42

c'est ouf
vous chier tous sur Mitterrand mais vous rêvez tous de revivre dan les années 80

Vous chier ....effectivement c est ouf !
(Indubitablement un enfant des années Mitterrand ....)
De gros dégats dont les victimes principales ne se rendent pas compte .

Signaler Répondre
avatar
Sarah Connor le 20/11/2025 à 11:20

Insupportable ces escrologistes. Ils passent leur temps à détruire la culture de Lyon. Vivement les élections qu'ils dégagent à jamais.

Signaler Répondre
avatar
syndrome de Stockholm le 20/11/2025 à 09:42
Passerelle François Mitterrand a écrit le 19/11/2025 à 20h24

Ce grand homme de gauche, qui a reçu des mains de Philippe Pétain la francisque, la plus haute distinction du régime de Vichy.

c'est ouf
vous chier tous sur Mitterrand mais vous rêvez tous de revivre dan les années 80

Signaler Répondre
avatar
Ouiauxvoituresnonauxverts le 20/11/2025 à 09:42

Il ne se passe pas une journée sans que ces abrutis d'écolos pondent, décident, imposent des idées inacceptables, et de façon digne d'une certaine dictature. Les lyonnais ne voteront pas pour cet énergumène aux prochaines municipales, puisqu'il s'est mis dans de sales draps avec ses idées aussi idiotes qu'inutiles

Signaler Répondre
avatar
Polemique le 20/11/2025 à 07:23

Doucet et sa cohorte d’incompétents dogmatiques adorent les polémiques et le clivage. Quand l’actualité ne leur en sert pas sur un plateau,
ils les créent eux mêmes. Vu l’état dans laquelle ils vont laisser la ville, il y a certainement d’autres actions plus apaisantes !

Signaler Répondre
avatar
Lyon2026revient le 20/11/2025 à 07:05
FrClaude2 a écrit le 19/11/2025 à 17h46

Après la controverse de Valladolid, le sexe des anges, que portent les écossais sous leurs kilts, voilà la mode des débats sur le baptême des rues et des ponts.

Sans vouloir leur demander de débattre de la physique quantique, ils pourraient peut être relever le niveau et s en tenir aux réalités concrètes comme l insécurité, le manque de caméras, l incivisme des pedaleurs et trottineurs...

Signaler Répondre
avatar
ZIPPO74 le 20/11/2025 à 07:04

Soyons unanimes, Pont J-M le p..... le grand visionnaire.

Signaler Répondre
avatar
Cool, le chien de la famille sera honoré lui aussi le 20/11/2025 à 02:50

Qu'on vire ces Ecologistes au plus vite.

Signaler Répondre
avatar
Castor le 19/11/2025 à 21:47

Moi je verrais bien Passerelle du Général Bugeaud !

Signaler Répondre
avatar
J6 le 19/11/2025 à 21:10

Axelle Dorier

Signaler Répondre
avatar
laure delyon le 19/11/2025 à 20:57

Ces escrolos pastèques sont capables de tout!
Vivement qu'ils partent pointer au chômage et jusqu'à la fin de leur vie vu leur incapacité au travail!

D'ailleurs, ils se disent qu'il faut changer le nom de St genis Laval et ST Genis Jean Moulin,
ils sont tellement *** que même ils voudraient enlever ST à tous les noms existants!
Heureusement, ils nous reste Sainte Rita, qui va les faire disparaitre

Signaler Répondre
avatar
Les écolos adorent les polémiques le 19/11/2025 à 20:27

Et sinon, ils ne pourraient pas s'intéresser à la vie et aux préoccupations des Lyonnais : sécurité, logement, transport.

Signaler Répondre
avatar
Passerelle François Mitterrand le 19/11/2025 à 20:24

Ce grand homme de gauche, qui a reçu des mains de Philippe Pétain la francisque, la plus haute distinction du régime de Vichy.

Signaler Répondre
avatar
Jeeeep le 19/11/2025 à 19:23

Ce nom de Péju, m’est d’un triste souvenir. J’ai fait 36 heures d’affilée dans mon hôpital à cause de lui… il n’a pas daigné se déplacer pour venir appréhender la situation .

Signaler Répondre
avatar
DJ69 le 19/11/2025 à 19:21

Personnellement, je trouve que l'on atteint les limites de l'absurdité, mais avec cette gouvernance écolo, plus rien ne m'étonne !!!
Vu mon grand âge et lyonnais de toujours, j'appellerai toujours cette passerelle, celle du "Collège". Pour rendre hommage à cette famille que je ne connaissais pas, mais qui le mérite sans doute, il aurait suffi de trouver un nouveau lieu n'ayant pas encore de nom. Il y en a sûrement...

Signaler Répondre
avatar
mauvaise pioche le 19/11/2025 à 19:18
Tatin a écrit le 19/11/2025 à 17h07

La passerelle Marc Seguin c'est le nom qui convient le mieux.

il y a déjà une rue Seguin dans le quartier de Perrache, parallèle au cours Charlemagne

Signaler Répondre
avatar
c'est pas vrai le 19/11/2025 à 18:36

Mais ou on en est dans ce pays ?

Signaler Répondre
avatar
au debut le 19/11/2025 à 18:06
Nope a écrit le 19/11/2025 à 17h18

Malheureusement pour vous Laval, n'est pas plus de gauche que Mussolini.

laval ...
ETAIT socialiste!!

Signaler Répondre
avatar
Oui autant que... le 19/11/2025 à 17:51
Nope a écrit le 19/11/2025 à 17h18

Malheureusement pour vous Laval, n'est pas plus de gauche que Mussolini.

....notre ancien président Mitt...erand !

Signaler Répondre
avatar
FrClaude2 le 19/11/2025 à 17:46

Après la controverse de Valladolid, le sexe des anges, que portent les écossais sous leurs kilts, voilà la mode des débats sur le baptême des rues et des ponts.

Signaler Répondre
avatar
Nope le 19/11/2025 à 17:18
Autre proposition..... a écrit le 19/11/2025 à 16h35

Pourquoi pas nommé le pont P. Laval, c'était aussi un grand homme de gauche ?

Malheureusement pour vous Laval, n'est pas plus de gauche que Mussolini.

Signaler Répondre
avatar
Tatin le 19/11/2025 à 17:07

La passerelle Marc Seguin c'est le nom qui convient le mieux.

Signaler Répondre
avatar
Autre proposition..... le 19/11/2025 à 16:35

Pourquoi pas nommé le pont P. Laval, c'était aussi un grand homme de gauche ?

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.