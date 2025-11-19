Passerelle Famille Péju à Lyon : pourquoi ce nouveau nom fait polémique au conseil municipal ?

En effet, la Ville de Lyon va renommer la passerelle du Collège qui relie le 2e au 6e arrondissement entre le quai Jean Moulin et le quai Sarrail, en lui ajoutant le nom de la famille Péju, très engagée dans la Résistance.
Un terme global assez inédit, qui s'explique par le fait que l'exécutif écologiste souhaitait saluer l'ancien compagnon de la Libération Elie Péju, mais aussi sa femme, ses fils et sa belle-fille…
Or, le conseil du 6e arrondissement avait émis un avis défavorable début novembre.
D'abord parce qu'aucune concertation n'a été organisée par les écologistes, pourtant si prompts à demander l'avis des Lyonnais comme ce fut le cas lorsqu'il avait fallu rebaptiser la place Abbé-Pierre à la Duchère.
Mais aussi parce que la terminologie "famille" leur apparaît trop vaste, estimant que cela honore des Péju qui ne le méritent peut-être pas, et que cela ne marque pas de limitation dans leur arbre généalogique.
La droite appelle donc de ses voeux à ce qu'on utilise seulement les noms des Péju résistants concernés pour la passerelle du Collège. Une demande à laquelle les écologistes ne devraient pas accéder, ce qui promet un débat houleux sur la question ce jeudi.
Encore une tempête dans un verre d eau , provoquée par une droite qui cherche de la visibilité médiatiqueSignaler Répondre
Passerelle Charlie KirkSignaler Répondre
Passerelle du collège c est pas mal non ???Signaler Répondre
Effectivement cette passerelle est dans l axe de la rue Bugeaud ! MagnifiqueSignaler Répondre
Mais aussi du Lycée Ampere....Mais a la mairie ils ne doivent pas savoir qui était Ampère ..
Pas de lumière a tous les étages .
Indigence extreme chez ces gens.
Vous chier ....effectivement c est ouf !Signaler Répondre
(Indubitablement un enfant des années Mitterrand ....)
De gros dégats dont les victimes principales ne se rendent pas compte .
Insupportable ces escrologistes. Ils passent leur temps à détruire la culture de Lyon. Vivement les élections qu'ils dégagent à jamais.Signaler Répondre
c'est oufSignaler Répondre
vous chier tous sur Mitterrand mais vous rêvez tous de revivre dan les années 80
Il ne se passe pas une journée sans que ces abrutis d'écolos pondent, décident, imposent des idées inacceptables, et de façon digne d'une certaine dictature. Les lyonnais ne voteront pas pour cet énergumène aux prochaines municipales, puisqu'il s'est mis dans de sales draps avec ses idées aussi idiotes qu'inutilesSignaler Répondre
Doucet et sa cohorte d’incompétents dogmatiques adorent les polémiques et le clivage. Quand l’actualité ne leur en sert pas sur un plateau,Signaler Répondre
ils les créent eux mêmes. Vu l’état dans laquelle ils vont laisser la ville, il y a certainement d’autres actions plus apaisantes !
Sans vouloir leur demander de débattre de la physique quantique, ils pourraient peut être relever le niveau et s en tenir aux réalités concrètes comme l insécurité, le manque de caméras, l incivisme des pedaleurs et trottineurs...Signaler Répondre
Soyons unanimes, Pont J-M le p..... le grand visionnaire.Signaler Répondre
Qu'on vire ces Ecologistes au plus vite.Signaler Répondre
Moi je verrais bien Passerelle du Général Bugeaud !Signaler Répondre
Axelle DorierSignaler Répondre
Ces escrolos pastèques sont capables de tout!Signaler Répondre
Vivement qu'ils partent pointer au chômage et jusqu'à la fin de leur vie vu leur incapacité au travail!
D'ailleurs, ils se disent qu'il faut changer le nom de St genis Laval et ST Genis Jean Moulin,
ils sont tellement *** que même ils voudraient enlever ST à tous les noms existants!
Heureusement, ils nous reste Sainte Rita, qui va les faire disparaitre
Et sinon, ils ne pourraient pas s'intéresser à la vie et aux préoccupations des Lyonnais : sécurité, logement, transport.Signaler Répondre
Ce grand homme de gauche, qui a reçu des mains de Philippe Pétain la francisque, la plus haute distinction du régime de Vichy.Signaler Répondre
Ce nom de Péju, m’est d’un triste souvenir. J’ai fait 36 heures d’affilée dans mon hôpital à cause de lui… il n’a pas daigné se déplacer pour venir appréhender la situation .Signaler Répondre
Personnellement, je trouve que l'on atteint les limites de l'absurdité, mais avec cette gouvernance écolo, plus rien ne m'étonne !!!Signaler Répondre
Vu mon grand âge et lyonnais de toujours, j'appellerai toujours cette passerelle, celle du "Collège". Pour rendre hommage à cette famille que je ne connaissais pas, mais qui le mérite sans doute, il aurait suffi de trouver un nouveau lieu n'ayant pas encore de nom. Il y en a sûrement...
il y a déjà une rue Seguin dans le quartier de Perrache, parallèle au cours CharlemagneSignaler Répondre
Mais ou on en est dans ce pays ?Signaler Répondre
laval ...Signaler Répondre
ETAIT socialiste!!
....notre ancien président Mitt...erand !Signaler Répondre
Après la controverse de Valladolid, le sexe des anges, que portent les écossais sous leurs kilts, voilà la mode des débats sur le baptême des rues et des ponts.Signaler Répondre
Malheureusement pour vous Laval, n'est pas plus de gauche que Mussolini.Signaler Répondre
La passerelle Marc Seguin c'est le nom qui convient le mieux.Signaler Répondre
Pourquoi pas nommé le pont P. Laval, c'était aussi un grand homme de gauche ?Signaler Répondre