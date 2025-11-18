Faits Divers

Près de Lyon : une fillette de 4 ans retrouvée morte, sa mère interpellée

  La mère vivait seule avec l’enfant.

Un drame familial s’est déroulé lundi en début de soirée dans la commune de Montrottier, à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Lyon. 

Peu avant 20 heures, le corps sans vie d’une fillette de 4 ans a été découvert au domicile où elle vivait avec sa mère. L’enfant aurait été étouffée.

Ce sont les secours et les gendarmes qui ont été sollicités directement par la mère de l’enfant. À leur arrivée, ils n’ont pu que constater le décès de la fillette. La mère, seule adulte présente dans le logement, a été interpellée dans la foulée,  soupçonnée d’être impliquée dans la mort de sa fille.

La famille s’était installée dans le village il y a environ deux ans.

La mère a été hospitalisée en établissement psychiatrique.

Infanticide le 19/11/2025 à 06:18

C'est fort intéressant la différence de traitement dans les journaux à ne jamais vouloir utiliser le terme infanticide lorsqu'un enfant est tué par sa mère...

Aurélien Taschié le 19/11/2025 à 00:44

La mère tue partout

Racailles de m... le 19/11/2025 à 00:42

Profil de la mère ?

Rip le 18/11/2025 à 18:07

Puisse cette enfant innocente être inhumée avec dignité et avec amour . Force et résilience pour celles et ceux qui porteront le deuil de cette petite.

Rlb le 18/11/2025 à 17:55

Psychiatrie, disculpée... Jugée à Villefranche

Eh oui les femmes tuent beaucoup plus d'enfants que les hommes... le 18/11/2025 à 10:38

Et là, bouche cousue des fausses féministes.

Ces fausses défenseuses des femmes n'aimant en fait que taper sur les hommes.

Les pauvres...

