Près de Lyon : une fillette de 4 ans retrouvée morte, sa mère interpellée

Un drame familial s’est déroulé lundi en début de soirée dans la commune de Montrottier, à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Lyon.

Peu avant 20 heures, le corps sans vie d’une fillette de 4 ans a été découvert au domicile où elle vivait avec sa mère. L’enfant aurait été étouffée.

Ce sont les secours et les gendarmes qui ont été sollicités directement par la mère de l’enfant. À leur arrivée, ils n’ont pu que constater le décès de la fillette. La mère, seule adulte présente dans le logement, a été interpellée dans la foulée, soupçonnée d’être impliquée dans la mort de sa fille.

La famille s’était installée dans le village il y a environ deux ans.

La mère a été hospitalisée en établissement psychiatrique.