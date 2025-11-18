Lyon : un homme en urgence absolue après avoir été fauché par un bus avenue Jean-Jaurès

Mise à jour : L’homme de 85 ans, pris en charge en urgence absolue et dont le pronostic vital était engagé lors de son transport à l’hôpital, a vu son état évoluer favorablement dans l’après-midi. Ses jours ne seraient désormais plus en danger.

Article initial : Un grave accident s’est produit ce mardi 18 novembre, aux alentours de 10 heures, sur l’avenue Jean-Jaurès, à hauteur de la station Saxe-Gambetta (Lyon 7e). Selon nos informations, un octogénaire a été renversé par un bus de la ligne C7 alors qu’il se trouvait sur un passage piéton. Le bus circulait en direction d’hôpital Lyon Sud au moment du choc.

L’impact a entraîné l’évacuation de l’ensemble des passagers du bus. Les sapeurs-pompiers et le Samu ont été rapidement dépêchés pour porter secours à la victime. Cette dernière a été prise en charge conjointement par les deux services, en "urgence absolue", nous précisent les pompiers.

Des effectifs de police se sont également rendus sur les lieux pour sécuriser la zone et gérer la circulation, partiellement interrompue sur cet axe très fréquenté du 7e arrondissement.