Lyon : un homme en urgence absolue après avoir été fauché par un bus avenue Jean-Jaurès

Mise à jour : L’homme de 85 ans, pris en charge en urgence absolue et dont le pronostic vital était engagé lors de son transport à l’hôpital, a vu son état évoluer favorablement dans l’après-midi. Ses jours ne seraient désormais plus en danger.
Article initial : Un grave accident s’est produit ce mardi 18 novembre, aux alentours de 10 heures, sur l’avenue Jean-Jaurès, à hauteur de la station Saxe-Gambetta (Lyon 7e). Selon nos informations, un octogénaire a été renversé par un bus de la ligne C7 alors qu’il se trouvait sur un passage piéton. Le bus circulait en direction d’hôpital Lyon Sud au moment du choc.
L’impact a entraîné l’évacuation de l’ensemble des passagers du bus. Les sapeurs-pompiers et le Samu ont été rapidement dépêchés pour porter secours à la victime. Cette dernière a été prise en charge conjointement par les deux services, en "urgence absolue", nous précisent les pompiers.
Des effectifs de police se sont également rendus sur les lieux pour sécuriser la zone et gérer la circulation, partiellement interrompue sur cet axe très fréquenté du 7e arrondissement.
Renseigne-toi sur le principe de régénération des électriques, ça t’évitera de dire n’importe quoi.Signaler Répondre
Et les autres moyens de transport non? Jamais d’accident? Les bras m’en tombent…Signaler Répondre
Les bus tuent partoutSignaler Répondre
Ce n'est pas l'égoïsme qui caractérise le contributeur "facturer les voies de bus aux TCL" à qui vous répondiez,Signaler Répondre
mais plutôt la c.nnerie pure et dure, je dirais.
Donc on se casse le c*l à prendre les transports en commun, à se faire marcher sur les pieds, être serrés comme des sardines, avec parfois (trop souvent) des gens qui puent ect et il faudrait encore qu’on se retrouve coincés dans les embouteillages au même titre que le type qui est assis confortablement tout seul dans sa voiture avec sa clim en été / son chauffage en hiver? L’égoïsme à son paroxysme.Signaler Répondre
le piéton est prioritaire dès lors qu'il est engagé sur la voie.Signaler Répondre
c'est à l'automobiliste d'avoir le contrôle de son véhicule et donc d'anticiper.
1ère analyse :Signaler Répondre
Le bus arrivait de la rue perpendiculaire et tournait à gauche. Or il a croisé d'abord la voie des bus en sens inverse puis le passage piéton.
Donc si le bus est passé au vert, le piéton a traversé au vert également.
Les bus se croient parfois prioritaires, comme les vélos, et ne respectent pas toujours la règle principale qui est priorité au piéton qui traverse sur un passage piéton. Ils forcent le passage.
Le bus est de toute façon en tort, sauf si et seulement si le type s'est jeté sous ses roues pour en finir avec la vie. Dans tous les autres cas, il est en tort.
CQFD
les bus sont un danger publique, il faut que les voies de bus redeviennent des voies pour voiture ou alors leur faire facturer la location de ces voiesSignaler Répondre
La durée de vie moyenne d'un piéton sur une autoroute est de 20 minutes.Signaler Répondre
Et pour la ville, elle est de combien ? La durée de vie moyenne d'un piéton ?
Ce que je ne ne comprends pas dans beaucoup d'accidents ordinaires, comme ici, c'est la quantité de pompiers mobilisés.Signaler Répondre
Si les piétons regarder avant de traverser , il y aurait moins de mort 💀 chez ses spécimens.Signaler Répondre
le fait d'écrire un commentaire est aussi polluant.Signaler Répondre
Je dois un sacré mauvais bilan carbone ;-)
c'est toujours moins que les particules rejetées par un diesel.Signaler Répondre
mais si vous voulez aussi interdire les voitures électriques en ville ca me va.
Des chauffeurs de Bus qui passent au feu rouge bien prononcé ? ça arrive tout le temps et en n importe quel lieu .A croire qu ils rentrent en vélo chez eux a la fin de leurs services ...L habitude . Par contre, il est vrai que certains s arrêtent aux feus rouges ,aux passages piétons et ne dévalent pas à 60 km /heure dans leurs couloirs.Signaler Répondre
J’ai déjà failli être fauché également par un bus qui m’a très sérieusement mis en danger. De manière générale lorsque je suis en voiture je constate que les bus ne respectent pas le code de la route et les limitations de vitesse. Leur conduite est très sportive alors que ce sont des poids lourds. Il y a un problème sur le recrutement, la formation et le contrôle des conducteurs.Signaler Répondre
Mais les voitures électriques, pesant plus lourd que les thermiques rejettent plus de particules fines liées au freinage.Signaler Répondre
Certes, mais contrairement au post auquel je répondais je ne prétendais pas ne pas polluer l'air.Signaler Répondre
L'air que tu expires est considéré comme un polluant.Signaler Répondre
C’est les modes doux …Signaler Répondre
ou attendre des gens qu'ils soient respectueux des règles tout simplement et plus besoin pour Nicolas de payer une police municipale.Signaler Répondre
Une voiture n'aurait pas eu le droit de tourner à gauche à cet endroit, sur l'avenue J. Jaurès qui est en sens unique pour les voitures.Signaler Répondre
Et c'est bien connu, les voitures récentes ne heurtent jamais de piéton. Qu'est ce qu'il ne faut pas lire comme âneries !
Voiture électrique non polluante ? Mais c'est qu'il a l'air d'y croire, le bougre !
c'est vrai que les voitures n'ont ni frein pneumatiqueSignaler Répondre
toi aussi tu rejettes des gaz à effet de serre mais je te rassure on va pas t'empêcher de respirer.
Oui vous avez tout à fait raison.Signaler Répondre
C'est pour cela que les vélos ne freinent pas et ne s'arrêtent pas aux feux. Merci à eux.
Pas plus tard qu'hier après-midi, aux alentours de 16h30, à la sortie du périph est, à la gare de Parilly, je me suis fait couper la route par un bus qui a grillé le feu rouge plus que très mûr. Le chauffeur(fard) se reconnaîtra s'il lit LM.Signaler Répondre
Les micro particules liées à la poussière de frein ou a l'abrasion des pneumatiques sont considérés comme des polluants.Signaler Répondre
Une voiture récente, aurait freiné automatiquement d'elle même et, compte tenu de sa masse au moins 10x plus faible, aurait engendré des dégâts bien plus faibles.Signaler Répondre
En plus de ne pas polluer l'air que vous respirez si elle est 100% ELECTRIQUE (cette année, près de 20% des voitures neuves en France sont 100% électriques ... 95% en Norvège)
Et pourquoi pas aussi interdire les fauteuils roulants des personnes handicapées ?Signaler Répondre
je crois personnellement que juste faire respecter le code de la route, aux voitures, vélos, trottinettes, et camions de livraisons , apporterai de la sérénité a tous.
Mais pour cela il faudrait que notre Police municipale fasse son travail.
Vivement les bus automatiquesSignaler Répondre
Comme les voituresSignaler Répondre
Il faut interdire les bus ces engins de mortSignaler Répondre