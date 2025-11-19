Un corps calciné dans une voiture découvert à la frontière entre le Rhône et l'Isère

Entre Frontonas et Saint-Marcel-Bel-Accueil, non loin de la frontière rhodanienne, les pompiers alertés ont découvert une voiture en proie aux flammes.

Le corps d'une femme se trouvait côté conducteur.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Bourgoin-Jallieu pour tenter d'identifier la victime, dont le corps était calciné. Mais aussi pour comprendre les circonstances du drame, dont on ignore encore s'il s'agit d'un acte criminel, accidentel ou d'un suicide.