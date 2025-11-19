Faits Divers

Un corps calciné dans une voiture découvert à la frontière entre le Rhône et l'Isère

Un corps calciné dans une voiture découvert à la frontière entre le Rhône et l'Isère
Un corps calciné dans une voiture découvert à la frontière entre le Rhône et l'Isère - LyonMag

Ce mercredi matin, une automobiliste a été intriguée par un feu dans une clairière le long de la RD18 dans le Nord-Isère.

Entre Frontonas et Saint-Marcel-Bel-Accueil, non loin de la frontière rhodanienne, les pompiers alertés ont découvert une voiture en proie aux flammes.

Le corps d'une femme se trouvait côté conducteur.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Bourgoin-Jallieu pour tenter d'identifier la victime, dont le corps était calciné. Mais aussi pour comprendre les circonstances du drame, dont on ignore encore s'il s'agit d'un acte criminel, accidentel ou d'un suicide.

1 commentaire
Laisser un commentaire
avatar
Merci !!!!!! le 20/11/2025 à 17:33

Heureux que lyonmag existe ; je viens d'apprendre qu'une frontière a été été établie - récemment je pense - à la limite du Rhône. Ça c'est de l'Information!

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.