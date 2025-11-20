Faits Divers

Lyon : une pizzeria de l'avenue Berthelot fermée en urgence par les services d'hygiène

Lyon : une pizzeria de l'avenue Berthelot fermée en urgence par les services d'hygiène

L'arrêté préfectoral est tombé. La pizzeria Punto Pizza du 7e arrondissement a été fermée administrativement suite à un contrôle de la DDPP.

Malgré une mise en demeure le 11 septembre dernier, le gérant n'avait pas corrigé les nombreux problèmes détectés sur place.

L'arrêté préfectoral que LyonMag a pu consulter recense pêle-mêle un défaut d'entretien et de nettoyage des locaux et des équipements, une détention des denrées alimentaires à une température supérieure à celle réglementaire, un défaut de traçabilité des plats ou encore l'affichage obligatoire "produit décongelé" absent.

Une vingtaine de mesures correctives ont été communiquées par les services de l'Etat à Punto Pizza. La pizzeria de l'avenue Berthelot ne pourra pas rouvrir ses portes tant qu'elles n'auront pas été appliquées et qu'un nouveau contrôle vienne le confirmer.

14 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
oui-oui le 21/11/2025 à 12:51
PaulLyon54 a écrit le 20/11/2025 à 11h17

Jamais les contrôles n'ont été aussi nombreux et stricte. Mais vous n'empêcherait jamais certains de faire de la merde quelque soit le domaine.

Bravo à l' administration pour ces contrôles efficaces .

Signaler Répondre
avatar
Memphis le 21/11/2025 à 03:54

Plus de pizzeria tenues par des italiens, !

Signaler Répondre
avatar
rest o rang. le 20/11/2025 à 22:08

Pas étonnant.

Signaler Répondre
avatar
Remplir les caisses le 20/11/2025 à 16:58
Amen a écrit le 20/11/2025 à 10h47

Incompréhensible que dans un pays comme la France , il existe des personnes capables de servir à manger des produits périmés ou mal conservés !
Je ne comprend pas qu'ils ne soient pas sanctionnés plus sévèrement , car dans trois mois , ce sera la même chose.

beaucoup de ces "restaurateurs" n'ont aucun diplômes de cuisine , donc aucune connaissances de la gestion d'une cuisine et du froid ...

Signaler Répondre
avatar
LaFranceInculte69 le 20/11/2025 à 16:26
LFI 69 a écrit le 20/11/2025 à 12h05

L'offensive d'état contre quasi exclusivement les commerces tenus par des français issus de la diversité continue.
Cela ne peut plus être nié.

le parfait traine savate endoctriné a la sauce melenchonaise

Signaler Répondre
avatar
1789 le 20/11/2025 à 14:30
LFI 69 a écrit le 20/11/2025 à 12h05

L'offensive d'état contre quasi exclusivement les commerces tenus par des français issus de la diversité continue.
Cela ne peut plus être nié.

"au feu ou bois" ?

Signaler Répondre
avatar
effarant le 20/11/2025 à 13:51
LFI 69 a écrit le 20/11/2025 à 12h05

L'offensive d'état contre quasi exclusivement les commerces tenus par des français issus de la diversité continue.
Cela ne peut plus être nié.

Toujours les conneries habituelles ! je ne sais pas de quoi tu es issu mais c'est lassant !

Signaler Répondre
avatar
Heuuu... le 20/11/2025 à 13:24
LFI 69 a écrit le 20/11/2025 à 12h05

L'offensive d'état contre quasi exclusivement les commerces tenus par des français issus de la diversité continue.
Cela ne peut plus être nié.

On est tous de la diversité, test ton ADV tu verras!

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 20/11/2025 à 13:09
pizza au feu de quoi? a écrit le 20/11/2025 à 10h34

au feu de bois!...à voir...

Oui quel type de bois, des branches arrachées aux arbres du coin, des cagettes, des bouts de palettes ou ses poubelles ?

Signaler Répondre
avatar
A-H le 20/11/2025 à 12:39
LFI 69 a écrit le 20/11/2025 à 12h05

L'offensive d'état contre quasi exclusivement les commerces tenus par des français issus de la diversité continue.
Cela ne peut plus être nié.

Je te paie le repas à vie dans ce genre de restaurant insalubre,je t'enlève aussi la cmu pour le médecin mais je te laisse le pq pour enlever la siprine mélenchoné sur la comisure de tes lévres bon ap!!!?

Signaler Répondre
avatar
LFI 69 le 20/11/2025 à 12:05

L'offensive d'état contre quasi exclusivement les commerces tenus par des français issus de la diversité continue.
Cela ne peut plus être nié.

Signaler Répondre
avatar
PaulLyon54 le 20/11/2025 à 11:17
Amen a écrit le 20/11/2025 à 10h47

Incompréhensible que dans un pays comme la France , il existe des personnes capables de servir à manger des produits périmés ou mal conservés !
Je ne comprend pas qu'ils ne soient pas sanctionnés plus sévèrement , car dans trois mois , ce sera la même chose.

Jamais les contrôles n'ont été aussi nombreux et stricte. Mais vous n'empêcherait jamais certains de faire de la merde quelque soit le domaine.

Signaler Répondre
avatar
Amen le 20/11/2025 à 10:47

Incompréhensible que dans un pays comme la France , il existe des personnes capables de servir à manger des produits périmés ou mal conservés !
Je ne comprend pas qu'ils ne soient pas sanctionnés plus sévèrement , car dans trois mois , ce sera la même chose.

Signaler Répondre
avatar
pizza au feu de quoi? le 20/11/2025 à 10:34

au feu de bois!...à voir...

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.