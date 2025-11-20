Lyon : une pizzeria de l'avenue Berthelot fermée en urgence par les services d'hygiène

Malgré une mise en demeure le 11 septembre dernier, le gérant n'avait pas corrigé les nombreux problèmes détectés sur place.

L'arrêté préfectoral que LyonMag a pu consulter recense pêle-mêle un défaut d'entretien et de nettoyage des locaux et des équipements, une détention des denrées alimentaires à une température supérieure à celle réglementaire, un défaut de traçabilité des plats ou encore l'affichage obligatoire "produit décongelé" absent.

Une vingtaine de mesures correctives ont été communiquées par les services de l'Etat à Punto Pizza. La pizzeria de l'avenue Berthelot ne pourra pas rouvrir ses portes tant qu'elles n'auront pas été appliquées et qu'un nouveau contrôle vienne le confirmer.