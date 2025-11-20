Fermob entre au capital de Coedition pour bâtir un nouvel acteur français du design

Son président, Bernard Reybier, devient actionnaire de Coedition aux côtés de la famille Coriat, fondatrice de la marque. Une alliance "entrepreneuriale et créative" qui vise à renforcer une filière française et européenne du design haut de gamme.

Fermob apportera à Coedition "sa force interne et son savoir-faire", tout en garantissant le respect de "son identité et sa ligne artistique". Bernard Reybier se félicite d’accompagner une maison qui permet à la France "d’accueillir une pléiade de designers internationaux parmi les plus prestigieux au monde".

Créée en 2014 par Samuel et Charles Coriat, Coedition s’est imposée grâce à un catalogue conçu avec de grands noms du design international, fabriqué exclusivement en Italie. Charles Coriat estime logique ce rapprochement : "Avancer dans ce sens nous paraît naturel : ce rapprochement avec une marque amie est une manière pertinente de préparer l’avenir".

Implantée près de Lyon, Fermob compte 350 salariés et réalise 50% de son chiffre d’affaires à l’export. L’entreprise espère que cette alliance consolidera son positionnement dans les mobiliers premium, en France comme à l’international.