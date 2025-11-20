La Métropole de Lyon récompensée au Salon des Maires pour son réseau Sport Santé Adapté Handicap

Le Prix GMF salue son réseau "Sport Santé Adapté Handicap", un dispositif lancé en 2022 pour développer l’accès à l’activité physique des personnes âgées, en situation de handicap ou atteintes de maladies chroniques.

Le président de la Métropole Bruno Bernard et son vice-président délégué au parasport Florestan Groult ont reçu le prix sur scène. Le jury a récompensé une initiative jugée innovante, reproductible et fondée sur une coopération étroite entre le monde sportif, le secteur médico-social et les professionnels de santé. Le réseau permet en effet de faire travailler ensemble clubs, comités sportifs, établissements médico-sociaux, CPTS, maisons de santé ou encore hôpitaux.

"C’est à la pratique sportive de s’adapter aux pratiquants et non l’inverse", rappelle la collectivité. La Métropole met en œuvre une programmation annuelle structurée autour de rencontres thématiques lors d’évènements sportifs, d’un forum dédié aux activités physiques adaptées, de webinaires européens dans le cadre du programme YouthPlayInclusive, ou encore d’un travail collaboratif avec le CRESS ayant abouti à la publication de l’ouvrage Sport et Handicap, regards croisés en mai 2025.

Le territoire partait pourtant de loin. En 2022, seuls 2,2 % des 2500 clubs sportifs métropolitains figuraient au Handiguide des sports, à peine mieux que la moyenne nationale de 1,4%. Mais en trois ans, l’écosystème créé autour du réseau a permis une progression spectaculaire : le nombre de clubs référencés a bondi de 191% entre 2022 et 2025.