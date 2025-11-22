Violences sexistes et sexuelles : une manifestation prévue ce samedi place Bellecour à Lyon

Le Collectif Droits des Femmes 69, qui réunit des associations féministes, des structures de défense des droits humains, des syndicats et plusieurs organisations politiques, organise une manifestation ce samedi 22 novembre à l’occasion de la journée internationale de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Le rendez-vous est fixé à 14 heures place Bellecour. Selon les organisateurs : "le départ de la manifestation aura lieu après des prises de parole et le happening des femmes en blanc de Filactions."

Le collectif affirme que cette journée est l’occasion de "dénoncer une fois de plus les féminicides, les viols et agressions sexuelles, les violences dans le couple, les attaques transphobes, et toutes les violences sexistes que vivent les femmes et les minorités de genre." Les revendications mises en avant portent sur un renforcement des moyens publics et un encadrement législatif plus ambitieux. Le communiqué réclame notamment "des moyens pérennes pour la prévention des violences faites aux femmes et minorités de genre, et non des discours creux", ainsi qu’ "une loi-cadre, assortie d’un budget d’au moins 3 milliards d’euros pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles dans toute la société."

Le collectif demande également "un accueil et un accompagnement dignes, sécurisés et facilités pour toutes les personnes victimes de violences intrafamiliales", avec un renforcement des structures dédiées, mais aussi pour "toutes les personnes qui fuient des dictatures où la liberté de choix n'existe ni pour les femmes ni pour les minorités de genre" et pour "toutes les personnes à la rue qui subissent des VSS en plus de la précarité."

Sur le volet éducatif, il réclame "l'application effective de la loi de 2001 prévoyant trois séances par an d'éducation à la vie affective relationnelle et sexuelle", ce qui nécessite, selon lui, des moyens financiers pour former les personnels de l'Éducation nationale et permettre les interventions associatives. Dans le même registre, le communiqué demande "la fin du financement par la région Auvergne-Rhône-Alpes de l'entreprise LIFT", qui développe des programmes de formation sur la sexualité et que le collectif accuse d’être "financée et contrôlée par le milliardaire anti-avortement Pierre-Edouard Sterin."

Le texte réclame aussi "l’arrêt immédiat de la baisse de financement et un rattrapage des budgets des associations qui accompagnent les victimes", ainsi que "des moyens pour une politique culturelle et éducative antisexiste ambitieuse." Sur la santé, le collectif exige "des moyens pour la santé mentale et la reconstruction, avec une réelle prise en charge des psychotraumatismes par notre système de santé", et une formation renforcée pour "tous les professionnels de santé" ainsi que "tous les professionnels de l'éducation et de l'enfance."

Le communiqué appelle également à la formation des forces de l’ordre et des magistrats "pour que cessent l'humiliation systématique des victimes et l'impunité des auteurs." Enfin, il élargit son propos au contexte international en demandant "un véritable cessez-le-feu en Palestine" et "la fin de l'impunité pour les criminels de guerre" cités dans plusieurs zones de conflit.