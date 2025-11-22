Près de Lyon : les gens du voyage évacués du parking d’Yvours par les gendarmes

Malgré un arrêté d’expulsion pris par la préfecture du Rhône, la situation n’avait pas évolué jusqu’à ce vendredi matin, où la Compagnie de gendarmerie de Givors est intervenue pour mettre fin à l’occupation. En effet, depuis le 2 novembre, le parking de la gare d’Yvours, à Irigny, était occupé par environ 60 caravanes, soit près de 250 personnes.
L’emplacement, destiné aux usagers de la gare, s’était retrouvé totalement saturé par les gens du voyage. Une partie des automobilistes avait dû se reporter vers un parking commercial voisin, provoquant des tensions avec les gestionnaires du site.
Des inquiétudes persistantes
À la remise en service du parking, des déchets étaient encore visibles au sol. La maire d’Irigny avait, ces derniers jours, alerté sur l’état du site et exprimé ses préoccupations environnementales concernant le ruisseau de la Mouche, situé à proximité.
La municipalité s’inquiète également de possibles occupations futures, notamment le week-end, en raison de l’accessibilité du lieu et de la présence d’un point d’eau. Des demandes ont été faites auprès de la Métropole pour mieux sécuriser l’entrée du parking, en installant notamment des portiques ou des barrières.
La Métropole de Lyon, propriétaire du site, a indiqué à nos confrères du Progrès qu’une étude technique est nécessaire pour évaluer les pistes de sécurisation, mais que "sans précisions sur les attentes exactes de la commune, il ne nous est pas possible d’apporter une réponse immédiate."
L’enjeu serait de trouver un dispositif compatible avec la vocation du parking relais, utilisé par les usagers des réseaux TCL et TER et habituellement ouvert à des véhicules de gabarits variés.
