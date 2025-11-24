Le narcotrafiquant de Vendin-le-Vieil autorisé à sortir va passer son entretien d'embauche dans la région lyonnaise

Libérable en 2029, le quinquagénaire incarcéré au quartier de haute sécurité de Vendin-le-Vieil a obtenu l'autorisation de se rendre à un entretien d'embauche dans le cadre de son droit à la réinsertion.
Selon BFM-TV, cet entretien doit se dérouler en région lyonnaise. Véhiculé par sa femme, le narcotrafiquant doit faire l'aller-retour dans la journée et retourner en cellule le soir.
A noter que l'individu est déjà connu pour s'être évadé en 2014.
Cette autorisation a fait bondir le parquet, qui s'y était opposé, ainsi que le syndicat Ufap Unsa Justice qui craint une évasion ou que le détenu profite de sa journée de liberté pour régler d'autres affaires. Le ministre de la Justice Gérald Darmanin s'est interdit de commenter une décision de justice mais a estimé que "notre cadre législatif d’application des peines doit être pleinement revu face aux réalités de la grande criminalité organisée. Ces profils particulièrement structurés et dangereux exigent des outils juridiques différents et une vigilance toute particulière".
La décision d’accorder une permission de sortir relève de l’autorité judiciaire, qui statue de façon indépendante. En tant que garde des Sceaux, je ne commente jamais une décision individuelle d’un juge, malgré l’opposition du procureur de la République et du chef d’établissement…— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) November 23, 2025
D'une part c'est faisable en voiture, et d'autre part, sa femme a pu venir le chercher pour l'emmener à la gare.Signaler Répondre
Pas convaincu que l'incompétence soit du côté de la justice pour le coup.
je ne sais pas comment vous répondre tellement votre propos est stupide.Signaler Répondre
départ 8h00 arrivée lyon 12h
départ de lyon 17h00 arrivée 21h00.
reste 5 heures pour faire un entretien d'embauche. trop court bien évidemment.
et appelez vite la justice car ils ne se sont pas rendu compte que 5 heures pour un entretien ce n'était pas du sérieux. heureusement que vous êtes là pour les informer.
Il pouvait faire son entretien d'embauche par visio.Signaler Répondre
Pour dire ça, on voit que tu ne connais RIEN du dossier Sarko. Tu réagis sur les nouvelles publiées par les journaux de Bolloré. Bref tu es manipulable à souhait.Signaler Répondre
Tu crois que rappeler qu'il existe des criminels sexuels va atténuer les méfaits des braqueurs, des dealers et des meurtriers ? Seuls ceux qui font partie de ces catégories font ça, on désigne les autres pour être moins en vue, c'est puéril et LÂCHE.Signaler Répondre
Qu'ils soient sexuels, ou de sang ou financiers, ce sont TOUS des délinquants/criminels qu'on doit mettre au trou pour qu'ils y purgent leur peine.
Oui vous avez raison, ne dites rien sinon vous allez malgré vous soutenir les thèses sur la Justice à 2 vitesses !Signaler Répondre
LFI semble être victime d'un bug.Signaler Répondre
Le détenu est sorti un peu avant 8h00 et est parti en VTC
Son épouseval'accompagner jusqu'en région Lyonnaise, ou il aura son entretien d'embauche.
Il doit regagner la prison dans la soirée avant 21h00.
A moins de se téléporter qui peu croire qu'il aura le temps de faire l'aller retour ET avoir un entretien d'embauche digne de ce nom.
Celui qui aura permis ça, est soit incompétent soit complice du narcotrafic.
Emploi de logistique pour organiser des transports entre l'amérique du sud et la france en télétravail depuis la prisonSignaler Répondre
Une décision prise par une justice de merdeSignaler Répondre
"A noter que l'individu est déjà connu pour s'être évadé en 2014."Signaler Répondre
Décidemment à l'extrême gauche, on adule la désinformation...
Et notre champion du sentiment d'insecurité ? il en pense quoi ? il roule des yeux ?Signaler Répondre
Donnez nous un peu de sens à vos propos si vous le pouvez.Signaler Répondre
Pour qu'un recruteur dont on aimerait bien connaître le nom le rencontre 4 ans avant l'embauche on doit avoir à faire à un job hors norme !Signaler Répondre
Bref la racaille va bientôt être de retour et pas pour bricoler.
entre deux délinquants.Signaler Répondre
sarkosy a été condamné définitivement
Un narcotrafiquant qui se réhabilite et prend la direction du charbon...Nous sommes en plein dans la 5eme dimension, je recommande vivement au futur employeur d'exiger un bilan psychiatrique détaillé de l'individu, la prison laisse des traces.Signaler Répondre
Il a fait 3 semaines, les cinq années les plus courtes que j’ai vu !!!Signaler Répondre
La perspective de la perte des élections vous fait délirer !!!!Signaler Répondre
Un vrai recueil d'arguments complotistes que les commentaires par ici.Signaler Répondre
Sûrement dans le domaine du deal , c’est en plein essorSignaler Répondre
N'hésitez pas à envoyer vos preuves aux magistrats qui étaient en charge de cette affaire alors ! Ca les aurait aidé à ne pas relaxer Sarkozy de 4 des 5 chefs d'accusation.Signaler Répondre
A moins que ce ne soit des preuves fabriquées comme celle de Médiapart à l'origine de cette affaire ?
En fait, je crois bien qu'on nous prends pour des cons...Mais chut! c'est comme l'immigration , ça rapporte plus que ça coûte 🤣🤣🤣Signaler Répondre
J’ai rarement vu un entretien d’embauche 4 ans avant , mais bon , puisque les juges sont plus intelligents que nous , je m’incline .Signaler Répondre
Euh critiquer la ripoublique, ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas français, au contraire..Signaler Répondre
Il vient pour organiser son futur business dans le secteur Ferrandière–Maisons-Neuves rénové - et apaisé - à grands fraisSignaler Répondre
Cette chance a le droit de passer un entretien d'embauche comme ingénieur.Signaler Répondre
Marre des fachos qui soutiennent Aulas le nazis.
Oui oui bien sur il est innocent, il n'a aucun lien avec Brice Hortefeux et Claude Gueant qui ont rencontré en catimini à Tripoli en 2005 Senoussi le libyen beau frere de Kadhafi qui a organisé l'attentat de 1989 dans l'avion qui a provoquer la mort de 54 francais .Signaler Répondre
Et qui en etant condamné par contumace voulais soigner un cancer en Italie..
Et cette rencontre a été organisé pour blanchir cet homme..
Sarko na pas reçu Kadhafi on a tous rêver, jamais une tente ne s'est installé à l'Elysee nous sommes des menteurs.
Il va vous falloir combien de preuve en fait??
Le parallèle notoire entre un baron de la drogue et Sarkozy c'est que le baron de la drogue n'arrive pas à la cheville de Sarkozy en matière de criminalité.
C’est la France de Macron, faible avec les forts et fort avec les faibles. Espérons qu’il n’y ait aucune victime !Signaler Répondre
On a bien des fous qui engagent des pedophiles ! Et cela est beaucoup plus choquant. Des adultes ayant traumatisé des enfants qui se voit offrir des postes et parfois dans l’éducation et dans l’enfance !Signaler Répondre
Sarko est coupable ! Tout le monde sait que kadhafi a financé sa campagne présidentielle ! Les preuves sont nombreuses à ce sujet ! Donc oui Sarkozy est un délinquant un criminel ! Et de plus ce ne sera ni le premier ni le dernier délinquant a col blanc ! On sait tous que les politiques sont les pire magouilleurs tricheur voleur manipulateur menteur ! Il faut que la société ouvre les yeux et sache que nous sommes gouverner par les pires criminels !Signaler Répondre
Sarkozy a fait appel de sa condamnation, comme n'importe quel justiciable il est donc présumé encore innocent.Signaler Répondre
Voila pourquoi sa peine n'a pas été effectuée.
Donc si je vous comprend bien, l'extrême gauche a pris le pouvoir sur l'esprit de Darmanin qui passe son temp à les vomir???Signaler Répondre
Faut arrêter un peu la...
La télévision publique est de gauche modéré, c'est le PS en gros.
Meme France Inter, ils ont virer Guillaume Meurice.
LFI est devenu le FN de l'époque et tout le monde doit faire barrage, c'est le message de tout les medias meme celui des chaînes et radio publique..
Et toi, il est inutile de se demander de quel clan tu fais partie. Je suis sûr que tu n'es pas français, que tu vis ici soit en profitant des bontés de la France, soit en trafiquant également, voire les deux et tu te permets de critiquer ce pays.Signaler Répondre
C'est le recruteur ou un recruté ??Signaler Répondre
Nicola Sarkozy est - jusqu’à preuve du contraire - présumé innocentSignaler Répondre
3 des chefs d’inculpation sur 4 sont tombés, le 4eme étant ridicule. Mais les magistrats de gauche voulaient leur vengeance et je crains que cela ne s’arrête pas là
Ceci étant posé, quel parallèle pouvez-vous faire entre une racaille notoire et un ancien Président de la République ? Moi je n’en vois pas
le dénommé Ouaihid Ben Faiza doit avoir un sacré talent pour avoir des entretiens embauche 4 ans a l avance surtout a 52 ans ou alors le juge a une sacrée épée de Damocles au dessus de la tête. Bref ceux qui ont vécu en Amérique du Sud et en Equateur comme moi , ont une petite idée.Signaler Répondre
Qui peut imaginer ce petit ange vétéran assis tranquillement à un bureau face à un ou une DRH pour discuter des modalités de son contrat d'embauche ?Signaler Répondre
Combien avons nous de temps pour manger entre 12 h et 14h , est il obligatoire de mettre une blouse , pourrai je faire des heures sup , quels sont les horaires , etc ........?
Là on tombe dans la honte , la déchéance , le ridicule , l' ignominie , vive la France !
Alors déjà je voudrais bien savoir qui voudrait embaucher un type comme ça... bien sûr droit à la réinsertion mais quand même...Signaler Répondre
Géniale notre société je vais mourir de rire ( pleurer)
Les juges, ces juges...Signaler Répondre
Vous avez raison. Ne dites rien.Signaler Répondre
Tu peux nous expliquer le rapport avec l'extreme gauche stp? T'es a cote de la plaqueSignaler Répondre
" Faut arrêter de dire que seul l'extrême gauche est le probleme, ils ont jamais été au pouvoir."Signaler Répondre
.
L' extrême gauche a pris le pouvoir sur les esprits. Elle est de ce fait au pouvoir en particulier dans la magistrature, l' éducation nationale, la radio-télévision publique.
Exact, ayant vécu en Amérique du Sud, je confirme que nous en prenons le chemin..... Mexique, Venezuela, Colombie, territoires chéris de Melenchon qui disait vouloir être un président sud américain....ça fait peur , mais le Salvador a tout compris....pourquoi ne pas s en inspirer?Signaler Répondre
qui fera appliquer les peines alors?Signaler Répondre
Application de l’idéologie diffusée dans le corps des magistrats depuis les années 1970 par le Syndicat de la Magistrature.Signaler Répondre
Je ne connais pas le parcours professionnel de ce Monsieur mais il doit avoir des compétences hors-normes.Signaler Répondre
Un entretien d'embauche quatre ans avant, il est doit être très demandé et c'est un doux euphémisme que de dire cela.
Et dans le même temps, on propose à des personnes ayant BAC +5 de faire le père Noël pour les fêtes de fin d'année.
Même s'il n'y a pas de sot métier, on est chez les fous !!!
la France,tout simplement.Signaler Répondre
Nous sommes la risée du monde, sur le plan économique, scolaire, Judiciaire, sécuritaire avec le Louvre, des détenus en ballade culturelle qui s echappe, un fiasco politique, un pays ingouvernable, un président qui ne fait que des shows médiatiques et que personne n écoute , ,,,,,,,normal quand il n'y a plus de pilote dans l avion. Plus dure va etre la chute.Signaler Répondre
Ainsi la question de laisser sortir des truands à la libération prochaine pour "entretiens d'embauche lol" se posera beaucoup moins.Signaler Répondre
Moi je me rappelle que notre grand ministre de la justice nous avait "vendu" sa prison comme inviolable, qu'on allais etre éblouie par la prise de conscience, que tous les plus grands criminels allaient etre soumis à un régime strict !Signaler Répondre
Les juges obéissent aux ordres du ministre de la justice, celui ci s'appelle Darmanin et il n'est pas d'extrême gauche.
Il est LR et ce parti (anciennement RPR et UMP) fricote avec les plus grands voyous depuis toujours.
Fat arrêter de dire que seul l'extrême gauche est le probleme, ils ont jamais été au pouvoir..
Le probleme c'est les politiciens.
SARKOZY A ÉCOPÉ DE 5 ANS IL A FAIT 2 MOIS JE DIS CA JE DIS RIEN. UN PEDOPHYLE N’AURAIT CHOQUÉ PERSONNESignaler Répondre