Le narcotrafiquant de Vendin-le-Vieil autorisé à sortir va passer son entretien d'embauche dans la région lyonnaise

Libérable en 2029, le quinquagénaire incarcéré au quartier de haute sécurité de Vendin-le-Vieil a obtenu l'autorisation de se rendre à un entretien d'embauche dans le cadre de son droit à la réinsertion.

Selon BFM-TV, cet entretien doit se dérouler en région lyonnaise. Véhiculé par sa femme, le narcotrafiquant doit faire l'aller-retour dans la journée et retourner en cellule le soir.

A noter que l'individu est déjà connu pour s'être évadé en 2014.

Cette autorisation a fait bondir le parquet, qui s'y était opposé, ainsi que le syndicat Ufap Unsa Justice qui craint une évasion ou que le détenu profite de sa journée de liberté pour régler d'autres affaires. Le ministre de la Justice Gérald Darmanin s'est interdit de commenter une décision de justice mais a estimé que "notre cadre législatif d’application des peines doit être pleinement revu face aux réalités de la grande criminalité organisée. Ces profils particulièrement structurés et dangereux exigent des outils juridiques différents et une vigilance toute particulière".