Le narcotrafiquant de Vendin-le-Vieil autorisé à sortir va passer son entretien d'embauche dans la région lyonnaise

Ce lundi, l'un des 100 détenus considérés comme les plus dangereux de France va pouvoir sortir de prison, sans escorte policière.

Libérable en 2029, le quinquagénaire incarcéré au quartier de haute sécurité de Vendin-le-Vieil a obtenu l'autorisation de se rendre à un entretien d'embauche dans le cadre de son droit à la réinsertion.

Selon BFM-TV, cet entretien doit se dérouler en région lyonnaise. Véhiculé par sa femme, le narcotrafiquant doit faire l'aller-retour dans la journée et retourner en cellule le soir.

A noter que l'individu est déjà connu pour s'être évadé en 2014.

Cette autorisation a fait bondir le parquet, qui s'y était opposé, ainsi que le syndicat Ufap Unsa Justice qui craint une évasion ou que le détenu profite de sa journée de liberté pour régler d'autres affaires. Le ministre de la Justice Gérald Darmanin s'est interdit de commenter une décision de justice mais a estimé que "notre cadre législatif d’application des peines doit être pleinement revu face aux réalités de la grande criminalité organisée. Ces profils particulièrement structurés et dangereux exigent des outils juridiques différents et une vigilance toute particulière".

Simple le 24/11/2025 à 15:37
Franck_Lyon a écrit le 24/11/2025 à 13h47

LFI semble être victime d'un bug.
Le détenu est sorti un peu avant 8h00 et est parti en VTC
Son épouseval'accompagner jusqu'en région Lyonnaise, ou il aura son entretien d'embauche.
Il doit regagner la prison dans la soirée avant 21h00.

A moins de se téléporter qui peu croire qu'il aura le temps de faire l'aller retour ET avoir un entretien d'embauche digne de ce nom.
Celui qui aura permis ça, est soit incompétent soit complice du narcotrafic.

D'une part c'est faisable en voiture, et d'autre part, sa femme a pu venir le chercher pour l'emmener à la gare.

Pas convaincu que l'incompétence soit du côté de la justice pour le coup.

les lettres magiques TGV le 24/11/2025 à 15:25
Franck_Lyon a écrit le 24/11/2025 à 13h47

LFI semble être victime d'un bug.
Le détenu est sorti un peu avant 8h00 et est parti en VTC
Son épouseval'accompagner jusqu'en région Lyonnaise, ou il aura son entretien d'embauche.
Il doit regagner la prison dans la soirée avant 21h00.

A moins de se téléporter qui peu croire qu'il aura le temps de faire l'aller retour ET avoir un entretien d'embauche digne de ce nom.
Celui qui aura permis ça, est soit incompétent soit complice du narcotrafic.

je ne sais pas comment vous répondre tellement votre propos est stupide.

départ 8h00 arrivée lyon 12h
départ de lyon 17h00 arrivée 21h00.

reste 5 heures pour faire un entretien d'embauche. trop court bien évidemment.

et appelez vite la justice car ils ne se sont pas rendu compte que 5 heures pour un entretien ce n'était pas du sérieux. heureusement que vous êtes là pour les informer.

Joelle12 le 24/11/2025 à 14:30
Franck_Lyon a écrit le 24/11/2025 à 13h47

LFI semble être victime d'un bug.
Le détenu est sorti un peu avant 8h00 et est parti en VTC
Son épouseval'accompagner jusqu'en région Lyonnaise, ou il aura son entretien d'embauche.
Il doit regagner la prison dans la soirée avant 21h00.

A moins de se téléporter qui peu croire qu'il aura le temps de faire l'aller retour ET avoir un entretien d'embauche digne de ce nom.
Celui qui aura permis ça, est soit incompétent soit complice du narcotrafic.

Il pouvait faire son entretien d'embauche par visio.

J'y connais rien mais je cause le 24/11/2025 à 13:55
Bellota a écrit le 24/11/2025 à 10h49

Nicola Sarkozy est - jusqu’à preuve du contraire - présumé innocent
3 des chefs d’inculpation sur 4 sont tombés, le 4eme étant ridicule. Mais les magistrats de gauche voulaient leur vengeance et je crains que cela ne s’arrête pas là
Ceci étant posé, quel parallèle pouvez-vous faire entre une racaille notoire et un ancien Président de la République ? Moi je n’en vois pas

Pour dire ça, on voit que tu ne connais RIEN du dossier Sarko. Tu réagis sur les nouvelles publiées par les journaux de Bolloré. Bref tu es manipulable à souhait.

Cerveau de bullot le 24/11/2025 à 13:50
je partirapas a écrit le 24/11/2025 à 09h41

SARKOZY A ÉCOPÉ DE 5 ANS IL A FAIT 2 MOIS JE DIS CA JE DIS RIEN. UN PEDOPHYLE N’AURAIT CHOQUÉ PERSONNE

Tu crois que rappeler qu'il existe des criminels sexuels va atténuer les méfaits des braqueurs, des dealers et des meurtriers ? Seuls ceux qui font partie de ces catégories font ça, on désigne les autres pour être moins en vue, c'est puéril et LÂCHE.
Qu'ils soient sexuels, ou de sang ou financiers, ce sont TOUS des délinquants/criminels qu'on doit mettre au trou pour qu'ils y purgent leur peine.

Franck_Lyon le 24/11/2025 à 13:50
je partirapas a écrit le 24/11/2025 à 09h41

SARKOZY A ÉCOPÉ DE 5 ANS IL A FAIT 2 MOIS JE DIS CA JE DIS RIEN. UN PEDOPHYLE N’AURAIT CHOQUÉ PERSONNE

Oui vous avez raison, ne dites rien sinon vous allez malgré vous soutenir les thèses sur la Justice à 2 vitesses !

Franck_Lyon le 24/11/2025 à 13:47
LFI 69 a écrit le 24/11/2025 à 11h58

Un vrai recueil d'arguments complotistes que les commentaires par ici.

LFI semble être victime d'un bug.
Le détenu est sorti un peu avant 8h00 et est parti en VTC
Son épouseval'accompagner jusqu'en région Lyonnaise, ou il aura son entretien d'embauche.
Il doit regagner la prison dans la soirée avant 21h00.

A moins de se téléporter qui peu croire qu'il aura le temps de faire l'aller retour ET avoir un entretien d'embauche digne de ce nom.
Celui qui aura permis ça, est soit incompétent soit complice du narcotrafic.

ancien caviste le 24/11/2025 à 13:30

Emploi de logistique pour organiser des transports entre l'amérique du sud et la france en télétravail depuis la prison

Ouiauxvoituresnonauxverts le 24/11/2025 à 13:05

Une décision prise par une justice de merde

Chris696969 le 24/11/2025 à 13:04
LFI 69 a écrit le 24/11/2025 à 11h58

Un vrai recueil d'arguments complotistes que les commentaires par ici.

"A noter que l'individu est déjà connu pour s'être évadé en 2014."

Décidemment à l'extrême gauche, on adule la désinformation...

Grossefatigue le 24/11/2025 à 12:54

Et notre champion du sentiment d'insecurité ? il en pense quoi ? il roule des yeux ?

Quel complot ? le 24/11/2025 à 12:51
LFI 69 a écrit le 24/11/2025 à 11h58

Un vrai recueil d'arguments complotistes que les commentaires par ici.

Donnez nous un peu de sens à vos propos si vous le pouvez.

Et quel est son CV ? le 24/11/2025 à 12:48

Pour qu'un recruteur dont on aimerait bien connaître le nom le rencontre 4 ans avant l'embauche on doit avoir à faire à un job hors norme !
Bref la racaille va bientôt être de retour et pas pour bricoler.

0057-109403 le 24/11/2025 à 12:47
Bellota a écrit le 24/11/2025 à 10h49

Nicola Sarkozy est - jusqu’à preuve du contraire - présumé innocent
3 des chefs d’inculpation sur 4 sont tombés, le 4eme étant ridicule. Mais les magistrats de gauche voulaient leur vengeance et je crains que cela ne s’arrête pas là
Ceci étant posé, quel parallèle pouvez-vous faire entre une racaille notoire et un ancien Président de la République ? Moi je n’en vois pas

entre deux délinquants.

sarkosy a été condamné définitivement

médico-social le 24/11/2025 à 12:14

Un narcotrafiquant qui se réhabilite et prend la direction du charbon...Nous sommes en plein dans la 5eme dimension, je recommande vivement au futur employeur d'exiger un bilan psychiatrique détaillé de l'individu, la prison laisse des traces.

fred6940 le 24/11/2025 à 12:14
je partirapas a écrit le 24/11/2025 à 09h41

SARKOZY A ÉCOPÉ DE 5 ANS IL A FAIT 2 MOIS JE DIS CA JE DIS RIEN. UN PEDOPHYLE N’AURAIT CHOQUÉ PERSONNE

Il a fait 3 semaines, les cinq années les plus courtes que j’ai vu !!!

fred6940 le 24/11/2025 à 12:13
Electeur EELV,., a écrit le 24/11/2025 à 11h33

Cette chance a le droit de passer un entretien d'embauche comme ingénieur.
Marre des fachos qui soutiennent Aulas le nazis.

La perspective de la perte des élections vous fait délirer !!!!

LFI 69 le 24/11/2025 à 11:58

Un vrai recueil d'arguments complotistes que les commentaires par ici.

Expérience requise le 24/11/2025 à 11:41
un peu d'optimisme a écrit le 24/11/2025 à 08h21

Je me réjouis de voir un chef d'entreprise en quête de salariés à échéance de 4 ans. Gouverner c'est prévoir, alors là chapeau bas
Ce serait intéressant de connaître le domaine d'activité de l'entreprise car avec ce besoin de recrutement, elle pourrait certainement ramener sur la voie du travail des détenus à échéance plus courte de libération .

Sûrement dans le domaine du deal , c’est en plein essor

Hehe le 24/11/2025 à 11:40
Bonne blague a écrit le 24/11/2025 à 11h05

Sarko est coupable ! Tout le monde sait que kadhafi a financé sa campagne présidentielle ! Les preuves sont nombreuses à ce sujet ! Donc oui Sarkozy est un délinquant un criminel ! Et de plus ce ne sera ni le premier ni le dernier délinquant a col blanc ! On sait tous que les politiques sont les pire magouilleurs tricheur voleur manipulateur menteur ! Il faut que la société ouvre les yeux et sache que nous sommes gouverner par les pires criminels !

N'hésitez pas à envoyer vos preuves aux magistrats qui étaient en charge de cette affaire alors ! Ca les aurait aidé à ne pas relaxer Sarkozy de 4 des 5 chefs d'accusation.
A moins que ce ne soit des preuves fabriquées comme celle de Médiapart à l'origine de cette affaire ?

sarkopasone le 24/11/2025 à 11:40
C'est moi a écrit le 24/11/2025 à 11h19

Oui oui bien sur il est innocent, il n'a aucun lien avec Brice Hortefeux et Claude Gueant qui ont rencontré en catimini à Tripoli en 2005 Senoussi le libyen beau frere de Kadhafi qui a organisé l'attentat de 1989 dans l'avion qui a provoquer la mort de 54 francais .

Et qui en etant condamné par contumace voulais soigner un cancer en Italie..
Et cette rencontre a été organisé pour blanchir cet homme..
Sarko na pas reçu Kadhafi on a tous rêver, jamais une tente ne s'est installé à l'Elysee nous sommes des menteurs.

Il va vous falloir combien de preuve en fait??
Le parallèle notoire entre un baron de la drogue et Sarkozy c'est que le baron de la drogue n'arrive pas à la cheville de Sarkozy en matière de criminalité.

En fait, je crois bien qu'on nous prends pour des cons...Mais chut! c'est comme l'immigration , ça rapporte plus que ça coûte 🤣🤣🤣

J’aimerai trop qu’il ne rentre pas le 24/11/2025 à 11:39

J’ai rarement vu un entretien d’embauche 4 ans avant , mais bon , puisque les juges sont plus intelligents que nous , je m’incline .

C'est moi le 24/11/2025 à 11:37
Jacques1 a écrit le 24/11/2025 à 10h53

Et toi, il est inutile de se demander de quel clan tu fais partie. Je suis sûr que tu n'es pas français, que tu vis ici soit en profitant des bontés de la France, soit en trafiquant également, voire les deux et tu te permets de critiquer ce pays.

Euh critiquer la ripoublique, ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas français, au contraire..

GAD le 24/11/2025 à 11:34

Il vient pour organiser son futur business dans le secteur Ferrandière–Maisons-Neuves rénové - et apaisé - à grands frais

Electeur EELV,., le 24/11/2025 à 11:33

Cette chance a le droit de passer un entretien d'embauche comme ingénieur.
Marre des fachos qui soutiennent Aulas le nazis.

C'est moi le 24/11/2025 à 11:19
Bellota a écrit le 24/11/2025 à 10h49

Nicola Sarkozy est - jusqu’à preuve du contraire - présumé innocent
3 des chefs d’inculpation sur 4 sont tombés, le 4eme étant ridicule. Mais les magistrats de gauche voulaient leur vengeance et je crains que cela ne s’arrête pas là
Ceci étant posé, quel parallèle pouvez-vous faire entre une racaille notoire et un ancien Président de la République ? Moi je n’en vois pas

Oui oui bien sur il est innocent, il n'a aucun lien avec Brice Hortefeux et Claude Gueant qui ont rencontré en catimini à Tripoli en 2005 Senoussi le libyen beau frere de Kadhafi qui a organisé l'attentat de 1989 dans l'avion qui a provoquer la mort de 54 francais .

Et qui en etant condamné par contumace voulais soigner un cancer en Italie..
Et cette rencontre a été organisé pour blanchir cet homme..
Sarko na pas reçu Kadhafi on a tous rêver, jamais une tente ne s'est installé à l'Elysee nous sommes des menteurs.

Il va vous falloir combien de preuve en fait??
Le parallèle notoire entre un baron de la drogue et Sarkozy c'est que le baron de la drogue n'arrive pas à la cheville de Sarkozy en matière de criminalité.

RN2027 le 24/11/2025 à 11:10

C’est la France de Macron, faible avec les forts et fort avec les faibles. Espérons qu’il n’y ait aucune victime !

Et bien le 24/11/2025 à 11:07
France 2024 a écrit le 24/11/2025 à 08h47

quel fou voudrais embaucher un dangereux narcotrafiquants

On a bien des fous qui engagent des pedophiles ! Et cela est beaucoup plus choquant. Des adultes ayant traumatisé des enfants qui se voit offrir des postes et parfois dans l’éducation et dans l’enfance !

Bonne blague le 24/11/2025 à 11:05
Bellota a écrit le 24/11/2025 à 10h49

Nicola Sarkozy est - jusqu’à preuve du contraire - présumé innocent
3 des chefs d’inculpation sur 4 sont tombés, le 4eme étant ridicule. Mais les magistrats de gauche voulaient leur vengeance et je crains que cela ne s’arrête pas là
Ceci étant posé, quel parallèle pouvez-vous faire entre une racaille notoire et un ancien Président de la République ? Moi je n’en vois pas

Sarko est coupable ! Tout le monde sait que kadhafi a financé sa campagne présidentielle ! Les preuves sont nombreuses à ce sujet ! Donc oui Sarkozy est un délinquant un criminel ! Et de plus ce ne sera ni le premier ni le dernier délinquant a col blanc ! On sait tous que les politiques sont les pire magouilleurs tricheur voleur manipulateur menteur ! Il faut que la société ouvre les yeux et sache que nous sommes gouverner par les pires criminels !

Hehe le 24/11/2025 à 11:05
je partirapas a écrit le 24/11/2025 à 09h41

SARKOZY A ÉCOPÉ DE 5 ANS IL A FAIT 2 MOIS JE DIS CA JE DIS RIEN. UN PEDOPHYLE N’AURAIT CHOQUÉ PERSONNE

Sarkozy a fait appel de sa condamnation, comme n'importe quel justiciable il est donc présumé encore innocent.
Voila pourquoi sa peine n'a pas été effectuée.

C'est moi le 24/11/2025 à 11:00
oui-oui a écrit le 24/11/2025 à 10h18

" Faut arrêter de dire que seul l'extrême gauche est le probleme, ils ont jamais été au pouvoir."
.
L' extrême gauche a pris le pouvoir sur les esprits. Elle est de ce fait au pouvoir en particulier dans la magistrature, l' éducation nationale, la radio-télévision publique.

Donc si je vous comprend bien, l'extrême gauche a pris le pouvoir sur l'esprit de Darmanin qui passe son temp à les vomir???
Faut arrêter un peu la...

La télévision publique est de gauche modéré, c'est le PS en gros.
Meme France Inter, ils ont virer Guillaume Meurice.

LFI est devenu le FN de l'époque et tout le monde doit faire barrage, c'est le message de tout les medias meme celui des chaînes et radio publique..

Jacques1 le 24/11/2025 à 10:53
Perledejade a écrit le 24/11/2025 à 09h07

Ce Mr est trafiquant de drogue et la France est un grand pays de consommation de drogue.
Vous passez votre temps à méprisé, donneur de leçon,de moralité etc...
Alors que l'immoralité est chez tout le monde sauf en France
Les dictateurs c'est chez les autres
Les violeurs c'est les autres (étrangers bien évidemment)
Les pédophiles idem chez les autres
La mal bouffe etc ... Bon bref comme dirait de Gaulle vous êtes des veaux ingouvernable
En revanche je vous l'accorde, pour trouver la misère morale sociale intellectuelle
Bienvenue en France

Et toi, il est inutile de se demander de quel clan tu fais partie. Je suis sûr que tu n'es pas français, que tu vis ici soit en profitant des bontés de la France, soit en trafiquant également, voire les deux et tu te permets de critiquer ce pays.

Houpla boum le 24/11/2025 à 10:50

C'est le recruteur ou un recruté ??

Bellota le 24/11/2025 à 10:49
je partirapas a écrit le 24/11/2025 à 09h41

SARKOZY A ÉCOPÉ DE 5 ANS IL A FAIT 2 MOIS JE DIS CA JE DIS RIEN. UN PEDOPHYLE N’AURAIT CHOQUÉ PERSONNE

Nicola Sarkozy est - jusqu’à preuve du contraire - présumé innocent
3 des chefs d’inculpation sur 4 sont tombés, le 4eme étant ridicule. Mais les magistrats de gauche voulaient leur vengeance et je crains que cela ne s’arrête pas là
Ceci étant posé, quel parallèle pouvez-vous faire entre une racaille notoire et un ancien Président de la République ? Moi je n’en vois pas

Catalan le 24/11/2025 à 10:48

le dénommé Ouaihid Ben Faiza doit avoir un sacré talent pour avoir des entretiens embauche 4 ans a l avance surtout a 52 ans ou alors le juge a une sacrée épée de Damocles au dessus de la tête. Bref ceux qui ont vécu en Amérique du Sud et en Equateur comme moi , ont une petite idée.

Amen le 24/11/2025 à 10:48

Qui peut imaginer ce petit ange vétéran assis tranquillement à un bureau face à un ou une DRH pour discuter des modalités de son contrat d'embauche ?
Combien avons nous de temps pour manger entre 12 h et 14h , est il obligatoire de mettre une blouse , pourrai je faire des heures sup , quels sont les horaires , etc ........?
Là on tombe dans la honte , la déchéance , le ridicule , l' ignominie , vive la France !

Mort de rire... le 24/11/2025 à 10:42

Alors déjà je voudrais bien savoir qui voudrait embaucher un type comme ça... bien sûr droit à la réinsertion mais quand même...
Géniale notre société je vais mourir de rire ( pleurer)

Ex Précisions le 24/11/2025 à 10:30

Les juges, ces juges...

mdr 69 le 24/11/2025 à 10:28
je partirapas a écrit le 24/11/2025 à 09h41

SARKOZY A ÉCOPÉ DE 5 ANS IL A FAIT 2 MOIS JE DIS CA JE DIS RIEN. UN PEDOPHYLE N’AURAIT CHOQUÉ PERSONNE

Vous avez raison. Ne dites rien.

championduonde le 24/11/2025 à 10:22
Justice ? a écrit le 24/11/2025 à 09h15

Il faut le dire: certains juges mettent volontairement en danger la vie des citoyens de base.
Ce choix fait par "certains juges" est voulu et assumé.

Quand ils libèrent et ne surveillent pas les criminels cela est voulu et assumé (meurtriers d'Elias). C'est comme si ils portaient eux même les coups de couteaux.

Extrême gauche = Mort des Innocents

Tu peux nous expliquer le rapport avec l'extreme gauche stp? T'es a cote de la plaque

oui-oui le 24/11/2025 à 10:18
C'est moi a écrit le 24/11/2025 à 09h45

Moi je me rappelle que notre grand ministre de la justice nous avait "vendu" sa prison comme inviolable, qu'on allais etre éblouie par la prise de conscience, que tous les plus grands criminels allaient etre soumis à un régime strict !

Les juges obéissent aux ordres du ministre de la justice, celui ci s'appelle Darmanin et il n'est pas d'extrême gauche.
Il est LR et ce parti (anciennement RPR et UMP) fricote avec les plus grands voyous depuis toujours.

Fat arrêter de dire que seul l'extrême gauche est le probleme, ils ont jamais été au pouvoir..
Le probleme c'est les politiciens.

" Faut arrêter de dire que seul l'extrême gauche est le probleme, ils ont jamais été au pouvoir."
.
L' extrême gauche a pris le pouvoir sur les esprits. Elle est de ce fait au pouvoir en particulier dans la magistrature, l' éducation nationale, la radio-télévision publique.

Lyon2026revient le 24/11/2025 à 10:16
Catalan a écrit le 24/11/2025 à 09h23

Nous avons la un magnifique exemple de la puissance des narcos. Ceux qui ont vécu en Amérique du Sud connaissent leurs méthodes et puissance. En France nous avons simplement quelques années de retard et surtout nous n avons pas la culture de la sécurité. Ça se voit dans tous les domaines. informatique , nucléaire ou green pace entre dans les centrales, les cambriolages ou les logements sous alarme sont les exceptions , les raves party interdites mais qui se font quand même, les squatters que l on ne peut déloger,,,,,,,,,

Exact, ayant vécu en Amérique du Sud, je confirme que nous en prenons le chemin..... Mexique, Venezuela, Colombie, territoires chéris de Melenchon qui disait vouloir être un président sud américain....ça fait peur , mais le Salvador a tout compris....pourquoi ne pas s en inspirer?

0057-109403 le 24/11/2025 à 10:16
Fabi a écrit le 24/11/2025 à 07h33

La suppression des JAP deviens une urgence pour sauver notre pays de la faillite judiciaire

qui fera appliquer les peines alors?

oui-oui le 24/11/2025 à 10:11

Application de l’idéologie diffusée dans le corps des magistrats depuis les années 1970 par le Syndicat de la Magistrature.

Alouf1959 le 24/11/2025 à 09:55

Je ne connais pas le parcours professionnel de ce Monsieur mais il doit avoir des compétences hors-normes.
Un entretien d'embauche quatre ans avant, il est doit être très demandé et c'est un doux euphémisme que de dire cela.
Et dans le même temps, on propose à des personnes ayant BAC +5 de faire le père Noël pour les fêtes de fin d'année.
Même s'il n'y a pas de sot métier, on est chez les fous !!!

basta le 24/11/2025 à 09:54
J6 a écrit le 24/11/2025 à 07h19

La honte

la France,tout simplement.

Catalan le 24/11/2025 à 09:51

Nous sommes la risée du monde, sur le plan économique, scolaire, Judiciaire, sécuritaire avec le Louvre, des détenus en ballade culturelle qui s echappe, un fiasco politique, un pays ingouvernable, un président qui ne fait que des shows médiatiques et que personne n écoute , ,,,,,,,normal quand il n'y a plus de pilote dans l avion. Plus dure va etre la chute.

Il faudrait multiplier la durée des peines par 3 ou 4 le 24/11/2025 à 09:51

Ainsi la question de laisser sortir des truands à la libération prochaine pour "entretiens d'embauche lol" se posera beaucoup moins.

C'est moi le 24/11/2025 à 09:45
Justice ? a écrit le 24/11/2025 à 09h15

Il faut le dire: certains juges mettent volontairement en danger la vie des citoyens de base.
Ce choix fait par "certains juges" est voulu et assumé.

Quand ils libèrent et ne surveillent pas les criminels cela est voulu et assumé (meurtriers d'Elias). C'est comme si ils portaient eux même les coups de couteaux.

Extrême gauche = Mort des Innocents

Moi je me rappelle que notre grand ministre de la justice nous avait "vendu" sa prison comme inviolable, qu'on allais etre éblouie par la prise de conscience, que tous les plus grands criminels allaient etre soumis à un régime strict !

Les juges obéissent aux ordres du ministre de la justice, celui ci s'appelle Darmanin et il n'est pas d'extrême gauche.
Il est LR et ce parti (anciennement RPR et UMP) fricote avec les plus grands voyous depuis toujours.

Fat arrêter de dire que seul l'extrême gauche est le probleme, ils ont jamais été au pouvoir..
Le probleme c'est les politiciens.

je partirapas le 24/11/2025 à 09:41

SARKOZY A ÉCOPÉ DE 5 ANS IL A FAIT 2 MOIS JE DIS CA JE DIS RIEN. UN PEDOPHYLE N’AURAIT CHOQUÉ PERSONNE

