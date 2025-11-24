Faits Divers

Cambriolages dans les Monts du Lyonnais : trois suspects arrêtés dans un camping-car à Vénissieux

Cambriolages dans les Monts du Lyonnais : trois suspects arrêtés dans un camping-car à Vénissieux
Cambriolages dans les Monts du Lyonnais : trois suspects arrêtés dans un camping-car à Vénissieux

Les caméras de vidéoprotection ont joué un rôle clé.

Les gendarmes du Rhône ont mis un coup d’arrêt à une série de cambriolages commis le 8 novembre dans trois communes des Monts du Lyonnais. Selon les militaires, "deux tentatives de vol par effraction et un vol par effraction ont été commis à Chabanière, Mornant et à Rontalon par une même équipe de cambrioleurs."

Les enquêteurs sont rapidement parvenus à identifier les suspects grâce à la vidéoprotection et aux investigations, qui ont permis de remonter jusqu’à "deux hommes dont un mineur, et une femme," ainsi qu’au véhicule utilisé.

Leur traque a conduit les gendarmes jusqu’à Vénissieux, où une collaboration avec la police nationale a permis de localiser "un camping-car servant de base logistique."

Les trois individus ont été interpellés à bord du véhicule le 14 novembre. Deux d’entre eux ont reconnu les faits lors de leur garde à vue. Le préjudice total, pour ces trois méfaits est estimé à plus de 14 000 euros.À l’issue de leurs auditions, "ces trois personnes ont été déférées et poursuivies par le parquet de Lyon des chefs de vol par effraction en réunion et tentatives de vol par effraction en réunion."

Les deux majeurs ont été jugés en comparution immédiate le 17 novembre 2025. L’homme a été condamné à la peine de six mois d’emprisonnement assorti d’un maintien en détention, ainsi qu’à la révocation d’une précédente peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis.

La femme, quant à elle, a écopé de neuf mois d’emprisonnement dont six mois assortis d’un sursis simple avec maintien en détention. Une interdiction de paraître dans le Rhône pendant cinq ans a été prononcée pour les deux majeurs.

6 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Loool le 24/11/2025 à 21:05
stef69999 a écrit le 24/11/2025 à 17h58

jamais un mot sur les noms nationalités ou origine dur de faire des statistiques

J’ai des stats sur les pointeurs tu les veux ?

Signaler Répondre
avatar
Valeur ajoutée le 24/11/2025 à 20:17
stef69999 a écrit le 24/11/2025 à 17h58

jamais un mot sur les noms nationalités ou origine dur de faire des statistiques

C'est implicite, c'est pour ça que le journaliste ne précise pas.

Signaler Répondre
avatar
ou là malheureux le 24/11/2025 à 19:10
stef69999 a écrit le 24/11/2025 à 17h58

jamais un mot sur les noms nationalités ou origine dur de faire des statistiques

Surtout pas et restons dans la politique de l'autruche !

Signaler Répondre
avatar
stef69999 le 24/11/2025 à 17:58

jamais un mot sur les noms nationalités ou origine dur de faire des statistiques

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 24/11/2025 à 16:34

Le camping-car il fallait y penser, on peut mettre tous les outils nécessaires et le butin des cambriolages.
La prochaine fois que j'en vois un je ne me dirais plus que ce sont potentiellement uniquement de paisibles retraités.

Signaler Répondre
avatar
oui enfin le 24/11/2025 à 16:31

Autant dire "quedal " la vie est belle pour les cambrioleurs !

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.