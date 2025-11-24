Cambriolages dans les Monts du Lyonnais : trois suspects arrêtés dans un camping-car à Vénissieux

Les gendarmes du Rhône ont mis un coup d’arrêt à une série de cambriolages commis le 8 novembre dans trois communes des Monts du Lyonnais. Selon les militaires, "deux tentatives de vol par effraction et un vol par effraction ont été commis à Chabanière, Mornant et à Rontalon par une même équipe de cambrioleurs."

Les enquêteurs sont rapidement parvenus à identifier les suspects grâce à la vidéoprotection et aux investigations, qui ont permis de remonter jusqu’à "deux hommes dont un mineur, et une femme," ainsi qu’au véhicule utilisé.

Leur traque a conduit les gendarmes jusqu’à Vénissieux, où une collaboration avec la police nationale a permis de localiser "un camping-car servant de base logistique."

Les trois individus ont été interpellés à bord du véhicule le 14 novembre. Deux d’entre eux ont reconnu les faits lors de leur garde à vue. Le préjudice total, pour ces trois méfaits est estimé à plus de 14 000 euros.À l’issue de leurs auditions, "ces trois personnes ont été déférées et poursuivies par le parquet de Lyon des chefs de vol par effraction en réunion et tentatives de vol par effraction en réunion."

Les deux majeurs ont été jugés en comparution immédiate le 17 novembre 2025. L’homme a été condamné à la peine de six mois d’emprisonnement assorti d’un maintien en détention, ainsi qu’à la révocation d’une précédente peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis.

La femme, quant à elle, a écopé de neuf mois d’emprisonnement dont six mois assortis d’un sursis simple avec maintien en détention. Une interdiction de paraître dans le Rhône pendant cinq ans a été prononcée pour les deux majeurs.