Lyon : un salon de coiffure de la Guillotière fermé après la saisie d’une "énorme quantité d’objets volés"

Le salon "B AND Y BARBER SHOP", situé au 4 rue Montebello à Lyon 3e dans le quartier de la Guillotinassions, a fait l’objet d’une fermeture administrative de trois mois ce 21 novembre.
La décision s’appuie sur un contrôle mené après un vol par effraction commis à Andrézieux-Bouthéon (Loire) le 8 avril 2025. Selon l’arrêté, "les policiers de la Direction interdépartementale de la Division Centre géolocalisaient un des objets volés, au niveau de la rue Montebello notamment au sein de l’établissement […] B AND Y BARBER SHOP."
Cette géolocalisation a conduit à une découverte majeure : "trois ordinateurs, une tablette, un téléphone portable, de nombreux bijoux et divers objets", retrouvés dans la mezzanine du salon. Lors du contrôle, "trois individus étaient interpellés au sein de l’établissement en possession des objets dérobés."
La perquisition a ensuite mis au jour "une énorme quantité d’objets en tous genres volés tels que des ordinateurs, des trottinettes, des tablettes, des vêtements neufs, des denrées périssables, des produits d’hygiène, des consoles de jeux, des sacs à main, des téléphones, des bijoux, des jumelles, des appareils photos, des parfums et divers objets."
Les policiers ont également découvert "une liasse de billets pour un montant de 2530 euros dont le gérant ne pouvait justifier la provenance."
La préfecture retient que "la géolocalisation des objets volés a permis aux policiers de localiser en temps réel des biens dérobés facilitant leur récupération et contribuant à l’identification des auteurs," ajoutant que "le gérant a rendu possible la commission de ces infractions au sein de son établissement qui plus est servant de lieu de stockage."
Les services de l'État soulignent également que "le quartier de la Guillotière […] est un secteur criminogène et un haut lieu de recel de vol," justifiant la nécessité d’une mesure forte. Elle invoque la loi dite "narcotrafic", visant à "entraver l’emprise territoriale de ces trafics, à assurer la sécurité et la tranquillité des citoyens."
