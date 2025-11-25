Faits Divers

Lyon : poignardé par un SDF avec une fourchette à barbecue, il ne survit pas à sa blessure

Lyon : poignardé par un SDF avec une fourchette à barbecue, il ne survit pas à sa blessure
Lyon : poignardé par un SDF avec une fourchette à barbecue, il ne survit pas à sa blessure - LyonMag

Après deux semaines d'hospitalisation, un homme âgé de 56 ans est décédé à l'hôpital.

Il avait été, le 14 novembre dernier, poignardé à l'aide d'une fourchette à barbecue sous l'échangeur de Perrache à proximité de la station de tramway.

Connue pour frayer avec les SDF, la victime avait été attaquée pour une raison inconnue par l'un d'entre eux.

Identifié et retrouvé grâce à la vidéoprotection, le suspect âgé de 32 ans avait été hospitalisé d'office, souffrant de troubles psychiatriques.

Mais le décès du quinquagénaire relance l'enquête. Selon le Progrès, le SDF interné a été de nouveau placé en garde à vue ce lundi.

Les enquêteurs, s'ils ignorent encore s'il pourra être jugé ou non, comptent faire davantage la lumière sur cette altercation qui s'est révélée être mortelle pour l'un des deux protagonistes.

9 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
oui enfin le 25/11/2025 à 11:03

Atteint de troubles psychiatriques mais criminel !

Signaler Répondre
avatar
French connection le 25/11/2025 à 10:30

Il voulait peut-être le faire cuire au barbecue, même pas eu le temps

Signaler Répondre
avatar
La décadence le 25/11/2025 à 10:22

"Connue pour frayer avec les SDF".... Frayer ça veut dire quoi ?

Être en contact régulier ? Avoir des relations intimes ? Profiter d'une personne faible pour l'utiliser à des fins personnelles ?

Ou peut-être qu'il voulait simplement se faire un barbecue avec son meilleur pote et qu'ils se sont disputés sur la cuisson de la viande...

Signaler Répondre
avatar
Chris696969 le 25/11/2025 à 10:12
Proposition de loi a écrit le 25/11/2025 à 08h07

J’espère qu'une proposition de loi sera rapidement déposée pour interdire les fourchettes à barbecue.
Un problème, une solution.

Ah les barbecues... Il y en a une qui avait vu juste...

Signaler Répondre
avatar
Ni OQTF ni algérien dans cet homicide ? le 25/11/2025 à 09:09

Attendons toutefois les détails de cette sordide affaire.

Signaler Répondre
avatar
Proposition de loi le 25/11/2025 à 08:07

J’espère qu'une proposition de loi sera rapidement déposée pour interdire les fourchettes à barbecue.
Un problème, une solution.

Signaler Répondre
avatar
horreur littéraire et littérale le 25/11/2025 à 07:31

Le mec qui a écrit cet article n'a pas encore décuvé

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 25/11/2025 à 07:26

Et voilà encore un viandard le tueur, Sandrine Rousseau avait raison !

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.