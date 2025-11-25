Lyon : poignardé par un SDF avec une fourchette à barbecue, il ne survit pas à sa blessure

Il avait été, le 14 novembre dernier, poignardé à l'aide d'une fourchette à barbecue sous l'échangeur de Perrache à proximité de la station de tramway.

Connue pour frayer avec les SDF, la victime avait été attaquée pour une raison inconnue par l'un d'entre eux.

Identifié et retrouvé grâce à la vidéoprotection, le suspect âgé de 32 ans avait été hospitalisé d'office, souffrant de troubles psychiatriques.

Mais le décès du quinquagénaire relance l'enquête. Selon le Progrès, le SDF interné a été de nouveau placé en garde à vue ce lundi.

Les enquêteurs, s'ils ignorent encore s'il pourra être jugé ou non, comptent faire davantage la lumière sur cette altercation qui s'est révélée être mortelle pour l'un des deux protagonistes.