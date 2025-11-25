Judiciaire

Le narcotrafiquant de Vendin-le-Vieil a passé son entretien dans une société de Vaulx-en-Velin

Le narcotrafiquant de Vendin-le-Vieil a passé son entretien dans une société de Vaulx-en-Velin
Le narcotrafiquant de Vendin-le-Vieil a passé son entretien dans une société de Vaulx-en-Velin - LyonMag

Ce lundi soir, pas de mauvaise surprise pour l'administration pénitentiaire de Vendin-le-Vieil.

Ouaihid Ben Faïza a réintégré à temps sa cellule, après avoir bénéficié dans la journée d'une permission de sortie pour passer un entretien d'embauche.

Ce narcotrafiquant de 52 ans, considéré comme l'un des 100 plus dangereux et importants de France, a provoqué un intense débat concernant les décisions des juges de l'application des peines.

Libérable en 2029, Ouaihid Ben Faïza s'est donc rendu en train jusqu'à Lyon avant de prendre la direction de Vaulx-en-Velin.

C'est l'entreprise Hydroquip qui l'a reçu. Spécialisée en "flexibles et composants hydrauliques", elle avait attiré l'attention du parquet de Béthune avec sa promesse d'embauche.

Car Ouaihid Ben Faïza, originaire de Seine-Saint-Denis, n'a aucun lien avec l'agglomération lyonnaise. Certains magistrats craignaient donc une possible arnaque à l'emploi, un accord entre le narcotrafiquant et son futur employeur pour pouvoir continuer à vaquer à ses occupations illégales.

D'autant que le quinquagénaire s'est engagé à rembourser des amendes d'un montant de 143 000 euros à raison de 50 euros par mois. Et comme il faudrait plus de deux siècles pour apurer la situation, la petite musique du malfaiteur qui veut se ranger des voitures ne convainc guère.

26 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
facila le 25/11/2025 à 11:18
Jolie Môme a écrit le 25/11/2025 à 09h10

50 € par mois !
Mais déjà, comment font'ils pour se payer des avocats ?
Et des avocats pas des moindres . Pas de simples inconnus .
D'où vient l'argent pour payer ces avocats ?
Sous quelle forme sont-ils payés
La justice s'en inquiete'elle ?
J'aimerais bien savoir la vérité .J.M

La drogue rapporte des milliards! Les juges et les avocats doivent en croquer!

Signaler Répondre
avatar
LéoChater le 25/11/2025 à 11:15
Et ? a écrit le 25/11/2025 à 10h40

T’es jaloux ?

T'es dealer ?

Signaler Répondre
avatar
titeuf le 25/11/2025 à 11:15

Etonnant à Vaulx

sait on si c'est une "vraie" entreprise et ce qu'il en est de sa comptabilité? c'est pas comme les "faux" kébab, les "faux" coiffeurs etc etc etc ?

Signaler Répondre
avatar
GB le 25/11/2025 à 11:13
Ex Précisions a écrit le 25/11/2025 à 08h18

Pourquoi passer un entretien d'embauche 4 ans avant sa libération ?
Comme expliqué pourquoi à Vaulx dans une entreprise qui est loin de sa région ?
Vu son âge peut-être pour diriger un réseau local ?
Il n'y a que du louche là-dedans...

"Je ne sais s'il y a plus d'imbéciles qu'avant, mais j'ai l'impression qu'ils se manifestent davantage, qu'on leur demande leur avis plus souvent qu'autrefois. (...) Ils en usent et en abusent."

Signaler Répondre
avatar
DMPP le 25/11/2025 à 11:13

Après- ça,faut pas s'étonner,auchan,ikea,souvenez-vous le grand vire,avec plus de vigiles que de clients(es)....Il fallait prendre des mesures radicales(sic) à ce moment là,et pas gna.gna.gna.gna.gna et gna!.

Signaler Répondre
avatar
Et ? le 25/11/2025 à 10:40
Trevor a écrit le 25/11/2025 à 09h50

Il va gérer le trafic à Lyon fausse fiche de paie et c'est reparti

T’es jaloux ?

Signaler Répondre
avatar
Moui moui le 25/11/2025 à 10:37
sûrement le syndrome de Vichy a écrit le 25/11/2025 à 10h12

Ta vraiment un grave problème l'ami de balancer des nom et prénoms a tous vent

Exactement et ils le savent...

Signaler Répondre
avatar
c'est un métier d'être C.. le 25/11/2025 à 10:26

Je vous comprends pas dans ce secteur,quand les gens font du bien sa va pas et quand ils font du mal sa va pas ?

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 25/11/2025 à 10:21

En clair, les amis de mes amis sont mes amis. on ne peut refuser un service pour des amis surtout dans un quartier sensible entouré d amis nombreux. Comme il est rentré a l heure, le juge soit naïf, soit sous pression d amis , soit par convictions va évidemment dire qu une libération anticipée peut être envisagée.

Signaler Répondre
avatar
sûrement le syndrome de Vichy le 25/11/2025 à 10:12
Amen a écrit le 25/11/2025 à 09h05

C'est Mourad Terfaya qui gère l'entreprise !
On est solidaire , même quand celui à qui on tend la main est une personne dangereuse !
Comment se sont ils connus ?
En plus , ça fait de la pub gratuite de la boutique.
Il y a beaucoup de questions à se poser.

Ta vraiment un grave problème l'ami de balancer des nom et prénoms a tous vent

Signaler Répondre
avatar
Trevor le 25/11/2025 à 09:50

Il va gérer le trafic à Lyon fausse fiche de paie et c'est reparti

Signaler Répondre
avatar
Ex dealer cherche embauche pour gagner 4 ans de taule le 25/11/2025 à 09:31

Bienvenue à Vaulx en Velin où l'on embauche à tour de bras des cerveaux.
Ce type va pouvoir enseigner les bonnes pratiques aux petites frappes du secteur.

Signaler Répondre
avatar
Quelle erreur ? le 25/11/2025 à 09:27
LFI 69 a écrit le 25/11/2025 à 08h17

Les complotistes en PLS.
Tout leur discours, prophétie, encore à côté du réel.
Faut reconnaître aux fachos leur constance dans l'erreur.

Merci d'argumenter si vous souhaitez avoir un peu plus d'attention.

Signaler Répondre
avatar
Appel au boycot d'Hydroquip le 25/11/2025 à 09:16

Stoppons cette arnaque du siècle

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 25/11/2025 à 09:15

Peut être des connaissances communes .

Signaler Répondre
avatar
FrClaude2 le 25/11/2025 à 09:12

Le fait d'avoir une promesse d'embauche permet d'anticiper la sortie prévue.

Signaler Répondre
avatar
Jolie Môme le 25/11/2025 à 09:10

50 € par mois !
Mais déjà, comment font'ils pour se payer des avocats ?
Et des avocats pas des moindres . Pas de simples inconnus .
D'où vient l'argent pour payer ces avocats ?
Sous quelle forme sont-ils payés
La justice s'en inquiete'elle ?
J'aimerais bien savoir la vérité .J.M

Signaler Répondre
avatar
Amen le 25/11/2025 à 09:05

C'est Mourad Terfaya qui gère l'entreprise !
On est solidaire , même quand celui à qui on tend la main est une personne dangereuse !
Comment se sont ils connus ?
En plus , ça fait de la pub gratuite de la boutique.
Il y a beaucoup de questions à se poser.

Signaler Répondre
avatar
Angelisme le 25/11/2025 à 09:05
leedeer a écrit le 25/11/2025 à 08h39

tout simplement parce il y a des quotité maximales saisissables..c'est la loi

La loi. ? Saisie c’est 20% donc ce monsieur touche 250 par mois. Vite faut lancer une cagnotte. Justice 1poids 50 mesures.

Signaler Répondre
avatar
onririri le 25/11/2025 à 09:01

Vous avez de la chance d'être en France! Dans certains pays, baron de la drogue c'est la peine de mort!

Signaler Répondre
avatar
EnVertEtContreTous le 25/11/2025 à 09:01

Au moins il a pris les transports en commun. Quand je pense à tous ces détenus qui voyagent dans des fourgons diesel de l'administration pénitentiaire.

Bientôt l'ordre du mérite pour ce héros du quotidien.

Signaler Répondre
avatar
leedeer le 25/11/2025 à 08:39
Moha a écrit le 25/11/2025 à 08h29

Une des questions est comment un magistrat a-t-il pu autoriser un remboursement de 50 euros mensuel afin d'atteindre 143.000 Euros?

Ca nous fait marrer c'est déjà ça, mais plus sérieusement une grosse remise en question de ce corps de l'état est grandement attendue!

tout simplement parce il y a des quotité maximales saisissables..c'est la loi

Signaler Répondre
avatar
Moha le 25/11/2025 à 08:29

Une des questions est comment un magistrat a-t-il pu autoriser un remboursement de 50 euros mensuel afin d'atteindre 143.000 Euros?

Ca nous fait marrer c'est déjà ça, mais plus sérieusement une grosse remise en question de ce corps de l'état est grandement attendue!

Signaler Répondre
avatar
comment peut on croire sincerement le 25/11/2025 à 08:27

qu un trafiquant de haut vol et à revenus confortables induits par le trafique de drogue puisse soudainement, seduit par la precarite et la frugalite, se chercher un boulot au smic?

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 25/11/2025 à 08:18

Pourquoi passer un entretien d'embauche 4 ans avant sa libération ?
Comme expliqué pourquoi à Vaulx dans une entreprise qui est loin de sa région ?
Vu son âge peut-être pour diriger un réseau local ?
Il n'y a que du louche là-dedans...

Signaler Répondre
avatar
LFI 69 le 25/11/2025 à 08:17

Les complotistes en PLS.
Tout leur discours, prophétie, encore à côté du réel.
Faut reconnaître aux fachos leur constance dans l'erreur.

Signaler Répondre
avatar
Captain le 25/11/2025 à 08:17

Notre pays a besoin de réformes importantes ..

Signaler Répondre
avatar
floue le 25/11/2025 à 08:12

comme disait une gauchiste. Quand c est flou, il y a un loup. a mon avis ces deux compères se connaissent très bien. il y a une stratégie là derrière. tout est bizarre dans cette affaire .

Signaler Répondre
avatar
Wallah',. le 25/11/2025 à 08:07

El famoso ingénieur si cher à l'extrême gauche. Les juges en rêvent.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.