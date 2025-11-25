Le narcotrafiquant de Vendin-le-Vieil a passé son entretien dans une société de Vaulx-en-Velin

Ouaihid Ben Faïza a réintégré à temps sa cellule, après avoir bénéficié dans la journée d'une permission de sortie pour passer un entretien d'embauche.
Ce narcotrafiquant de 52 ans, considéré comme l'un des 100 plus dangereux et importants de France, a provoqué un intense débat concernant les décisions des juges de l'application des peines.
Libérable en 2029, Ouaihid Ben Faïza s'est donc rendu en train jusqu'à Lyon avant de prendre la direction de Vaulx-en-Velin.
C'est l'entreprise Hydroquip qui l'a reçu. Spécialisée en "flexibles et composants hydrauliques", elle avait attiré l'attention du parquet de Béthune avec sa promesse d'embauche.
Car Ouaihid Ben Faïza, originaire de Seine-Saint-Denis, n'a aucun lien avec l'agglomération lyonnaise. Certains magistrats craignaient donc une possible arnaque à l'emploi, un accord entre le narcotrafiquant et son futur employeur pour pouvoir continuer à vaquer à ses occupations illégales.
D'autant que le quinquagénaire s'est engagé à rembourser des amendes d'un montant de 143 000 euros à raison de 50 euros par mois. Et comme il faudrait plus de deux siècles pour apurer la situation, la petite musique du malfaiteur qui veut se ranger des voitures ne convainc guère.
sait on si c'est une "vraie" entreprise et ce qu'il en est de sa comptabilité? c'est pas comme les "faux" kébab, les "faux" coiffeurs etc etc etc ?
En clair, les amis de mes amis sont mes amis. on ne peut refuser un service pour des amis surtout dans un quartier sensible entouré d amis nombreux. Comme il est rentré a l heure, le juge soit naïf, soit sous pression d amis , soit par convictions va évidemment dire qu une libération anticipée peut être envisagée.Signaler Répondre
Il va gérer le trafic à Lyon fausse fiche de paie et c'est repartiSignaler Répondre
Ce type va pouvoir enseigner les bonnes pratiques aux petites frappes du secteur.
Le fait d'avoir une promesse d'embauche permet d'anticiper la sortie prévue.Signaler Répondre
Mais déjà, comment font'ils pour se payer des avocats ?
Et des avocats pas des moindres . Pas de simples inconnus .
D'où vient l'argent pour payer ces avocats ?
Sous quelle forme sont-ils payés
La justice s'en inquiete'elle ?
J'aimerais bien savoir la vérité .J.M
On est solidaire , même quand celui à qui on tend la main est une personne dangereuse !
Comment se sont ils connus ?
En plus , ça fait de la pub gratuite de la boutique.
Il y a beaucoup de questions à se poser.
Vous avez de la chance d'être en France! Dans certains pays, baron de la drogue c'est la peine de mort!Signaler Répondre
Une des questions est comment un magistrat a-t-il pu autoriser un remboursement de 50 euros mensuel afin d'atteindre 143.000 Euros?Signaler Répondre
qu un trafiquant de haut vol et à revenus confortables induits par le trafique de drogue puisse soudainement, seduit par la precarite et la frugalite, se chercher un boulot au smic?Signaler Répondre
Pourquoi passer un entretien d'embauche 4 ans avant sa libération ?Signaler Répondre
Comme expliqué pourquoi à Vaulx dans une entreprise qui est loin de sa région ?
Vu son âge peut-être pour diriger un réseau local ?
Il n'y a que du louche là-dedans...
comme disait une gauchiste. Quand c est flou, il y a un loup. a mon avis ces deux compères se connaissent très bien. il y a une stratégie là derrière. tout est bizarre dans cette affaire .Signaler Répondre
