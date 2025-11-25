Le narcotrafiquant de Vendin-le-Vieil a passé son entretien dans une société de Vaulx-en-Velin

Ouaihid Ben Faïza a réintégré à temps sa cellule, après avoir bénéficié dans la journée d'une permission de sortie pour passer un entretien d'embauche.

Ce narcotrafiquant de 52 ans, considéré comme l'un des 100 plus dangereux et importants de France, a provoqué un intense débat concernant les décisions des juges de l'application des peines.

Libérable en 2029, Ouaihid Ben Faïza s'est donc rendu en train jusqu'à Lyon avant de prendre la direction de Vaulx-en-Velin.

C'est l'entreprise Hydroquip qui l'a reçu. Spécialisée en "flexibles et composants hydrauliques", elle avait attiré l'attention du parquet de Béthune avec sa promesse d'embauche.

Car Ouaihid Ben Faïza, originaire de Seine-Saint-Denis, n'a aucun lien avec l'agglomération lyonnaise. Certains magistrats craignaient donc une possible arnaque à l'emploi, un accord entre le narcotrafiquant et son futur employeur pour pouvoir continuer à vaquer à ses occupations illégales.

D'autant que le quinquagénaire s'est engagé à rembourser des amendes d'un montant de 143 000 euros à raison de 50 euros par mois. Et comme il faudrait plus de deux siècles pour apurer la situation, la petite musique du malfaiteur qui veut se ranger des voitures ne convainc guère.