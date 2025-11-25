Lyon : fermeture administrative d’un institut de beauté à la Guillotière pour travail illégal

La prefecture du Rhône a prononcé la fermeture administrative d’un mois de l’établissement "Oasis de Beauté," situé 13 place Gabriel-Péri à Lyon 7ᵉ, par un arrêté daté du 18 novembre 2025.

L’arrêté rappelle qu’une demande de la Direction interdépartementale de la police nationale – Division Centre a été transmise le 2 octobre 2025, suivie d’un courrier recommandé adressé le 9 octobre au gérant pour recueillir ses observations. Le courrier est revenu avec la mention "pli avisé et non réclamé."

Selon le document, lors d’un contrôle CODAF effectué le 16 septembre 2025 par les policiers de la Division Centre conjointement avec l’URSSAF, "il a été constaté du travail dissimulé par dissimulation de salarié et par l'emploi d'un étranger sans autorisation de travail salarié." Les agents ont trouvé dans l’établissement une personne âgée de 34, de nationalité algérienne, déclarant être embauchée depuis un mois, mais "sans être autorisée à séjourner et à exercer une activité salariée en France."

La préfecture souligne ainsi que "le gérant a employé une ressortissante étrangère non autorisée à accéder au marché du travail". L’arrêté indique également que la salariée "a été embauchée sans contrat de travail et sans avoir fait l'objet d'une déclaration préalable auprès des services de l'URSSAF."

Ces constats caractérisent, selon le texte, les infractions d’emploi de travailleur étranger démuni de titre de travail et d’emploi dissimulé par défaut de déclaration préalable.

La société exploitante, la SARL Oasis de Beauté, créée en 2001 et employant habituellement "1 à 2 salariés", voit sa situation économique, sociale et financière mentionnée comme élément d’appréciation. La préfecture estime néanmoins nécessaire, "eu égard à la gravité de l'infraction constatée à la réglementation du travail," de procéder à une fermeture administrative. Celle-ci est valable pour une durée d'un mois.